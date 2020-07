Le prochain Batman sera absolument « unique et nouveau » promet Colin Farrell

Batman fait partie des super-héros iconiques de la culture populaire. Le justicier de Gotham a aussi eu le droit à un nombre de films complètement fou durant les 30 dernières années. Quatre films de Tim Burton puis Joel Schumacher dans un premier temps, puis la trilogie de Christopher Nolan. Enfin, Ben Affleck a aussi incarné le personnage dans Batman v Superman : l’Aube de la Justice et Justice League. C’est Robert Pattinson qui va reprendre le flambeau dans « The Batman », dont la sortie est prévue pour l’instant au 29 septembre 2021. Après autant de long-métrages, on se demande bien sûr ce que le film de Matt Reeves pourra apporter à l’univers de Batman. C’est Colin Farrel qui vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

The Batman, un film plein de promesses

Le neuvième film de l’histoire à être centré sur Batman propose en effet un casting particulièrement ambitieux avec Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell. Ce dernier incarnera donc Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin. L’acteur au CV plutôt éclectique a touché à de nombreux genres cinématographiques, y compris aux super-héros. Si ce n’est bien sûr pas sa spécialité, il jouait déjà un méchant, en l’occurence Bullseye, dans le film Daredevil avec Ben Affleck en 2003.

Or, de son point de vue, et ce même si son rôle à l’écran s’annonce quelque peu limité, cette nouvelle adaptation de Batman aurait quelque chose en plus.

J’ai regardé les films de Batman avec mes enfants, mais ce script est quelque chose de vraiment original. On peut y voir des références aux autres versions, mais c’est tout de même très original. On s’appuie sur la mythologie du personnage, Bruce Wayne, Batman et Gotham. Mais cela ressemble à un traitement et une version que je n’ai pas vu auparavant. Matt Reeves a fait un travail incroyable pour garder une forme de familiarité tout en étant totalement unique et nouveau. C’est vraiment excitant d’en faire partie…

De quoi nous rendre impatients…