Sur Amazon certains revendeurs ont trouvé une solution pour vendre des produits plus chers

Pendant cette période de crise sanitaire, Amazon a suspendu plusieurs milliers de vendeurs tiers à cause de plusieurs augmentations de prix sur beaucoup de produits. Si à première vue cette restriction de la part d’Amazon est plutôt respectable et permet de conserver une concurrence loyale sur différents marchés, il se trouve qu’il est assez simple de la contourner.

En effet, depuis quelque temps, plusieurs revendeurs utilisent l’étiquette « collectible » (en français « à collectionner »). Amazon impose des plafonds aux produits « neuf », mais cette réglementation ne s’adresse en aucun cas aux produits de collection. De ce fait, lorsqu’un produit est sous cette étiquette vous pouvez lui donner le prix que vous souhaitez sans aucun problème. En plus de cela, les règles concernant ces plafonds ne sont pas très transparentes.

Avant la pandémie, les vendeurs n’avaient pas à passer par ce stratagème puisqu’il valait mieux suivre les prix du marché au risque de se faire manger par la concurrence. Cependant, la demande est désormais plus élevée que l’offre, ce qui pousse les vendeurs à augmenter leurs prix sans aucun scrupule.

Quoi qu’il en soit, ce sont les client qui perdent le plus à cause de ce système, et lorsque The Verge a tenté d’en savoir plus sur les solutions que pourrait proposer Amazon pour y remédier, le porte-parole est resté très évasif et n’a rien proposé de concret. De plus, ce comportement malhonnête de la part de quelques vendeurs pousse les plus honnêtes à suivre ce fonctionnement pour continuer à écouler leurs stocks.

