Sur Canal +, le film Dunkerque prend un coup de vieux !

Canal + a créé une nouvelle campagne publicitaire pour la diffusion du film Dunkerque au mois de juillet dans laquelle les acteurs du film sont remplacés par des versions… plus âgées !

Pour tenter d’attirer de nouveaux abonnés, Canal + mise sur les exclusivités et sur l’humour. En vedette, le film Dunkerque de Christopher Nolan qui sera diffusé au mois de juillet. Pour assurer sa promotion, une vidéo publicitaire a été imaginée dans laquelle les décors et la mise en scène sont identiques au matériau d’origine tandis que les acteurs ont été remplacés par des personnes plus âgées !

Une note humoristique pour le film Dunkerque

Dans cette publicité concoctée par l’agence BETC Paris, Canal Plus a donc choisi de revisiter le film historique Dunkerque. Le court métrage est disponible en 20, 30, 45 secondes et reprend à l’identique une des scènes du film, notamment celle qui se déroule dans les avions au-dessus de la Manche. Canal Plus a choisi des acteurs âgés, sourds et souffrant de problèmes de mémoire pour remplacer ceux du film. Cette scène censée mettre le spectateur sous tension provoque ici l’effet inverse, la faisant passer de la tragédie à la comédie. À la fin de la vidéo, on comprend mieux les intentions de la chaîne cryptée avec le message « Il vaut mieux ne pas trop laisser vieillir les films avant de les regarder ». Une pique à peine masquée aux autres services de SVOD qui ont certes de nombreuses séries récentes à leur catalogue mais peinent à proposer des films récents s’ils n’en sont pas les producteurs.

Des stratégies de marketing pour dépasser Netflix

Canal+ ne cesse de faire épreuve d’imagination et de déployer de nouvelles stratégies pour attirer plus de clients et concurrencer Netflix. Depuis 2016, la filiale de Vivendi a collaboré avec Samsung pour diffuser tous ses contenus sur les téléviseurs coréens. Son objectif est de laisser de côté l’abonnement. Au mois de mai dernier, Canal Plus a lancé son offre « Anti-Netflix » est spécialement dédiée aux jeunes. Pour faire revenir ses abonnés, elle mise beaucoup sur ses programmes et des allègements des conditions d’accès au service, notamment en termes de prix et d’engagement.

Difficile de concurrencer Netflix, mais au moins cette publicité aura réussi à nous faire sourire !