Sur Kickstarter, boite à sommeil inspirée par Mark Zuckerberg dépasse les 100 000 dollars

L’objectif de la campagne de financement participatif sur Kickstarter était de 5 000 dollars. Mais à l’heure actuelle, celle-ci a déjà dépassé les 100 000 dollars. Le produit en question ? Une boite à sommeil appelée Zucklight et inspirée par Mark Zuckerberg.

Au mois d’avril, le PDG de Facebook a partagé l’une de ses créations DIY : une boite avec un éclairage dont le but était d’aider son épouse à lutter contre ses insomnies. « Être mère est difficile, et depuis que nous avons des enfants, Priscilla a des difficultés à dormir toute la nuit. Elle va se réveiller et vérifier l’heure sur son téléphone pour voir si les enfants vont bientôt se réveiller, mais sachant que l’heure la stresse et qu’elle ne pourra pas s’endormir », écrivait le patron de Facebook.

Sa solution : une « boite à sommeil » qui aurait fonctionné mieux que prévu

Le fonctionnement de cette boite est pourtant très simple. Disposée sur la table de chevet, cette boite émet une lumière entre 6h et 7h du matin. La lumière est assez visible pour que l’épouse de Mark Zuckerberg s’aperçoive qu’il serait temps d’aller voir les enfants si elle est allumée, mais assez faible pour ne pas réveiller celle-ci si elle dort encore.

« Et comme la boite ne montre pas l’heure, si elle se réveille au milieu de la nuit, elle sait qu’elle peut se rendormir sans s’inquiéter de l’heure qu’il est », explique le patron de Facebook.



Dans sa publication, Mark Zuckerberg a également indiqué qu’il partageait l’idée au cas où un autre entrepreneur serait intéressé par celle-ci.

L’idée de Zuckerberg cartonne sur Kickstarter

Greg Hovanisyan, l’entrepreneur qui a repris l’idée de Mark Zuckerberg, ne s’attendait certainement pas à un tel succès.

Lancée au mois de juin, la campagne Kickstarter a déjà permis de récolter 100 000 dollars. Le montant ciblé, qui était de 5 000 dollars, aurait été atteint en seulement deux heures.

Une version basique, avec seulement la lumière, coûte 29 dollars. Mais il y a également une version « Plus » qui inclut un chargeur de téléphones sans fil. Et la version « Pro », vendue à 49 dollars dans le cadre de la campagne de financement participatif, inclut aussi des capteurs de température, d’humidité et de CO2.