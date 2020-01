Sur Netflix, voici les 5 films et séries à découvrir dès ce week-end

Netflix continue de faire le plein de nouveautés, comme il sait le faire régulièrement. Comme chaque vendredi, voici notre petite sélection du week-end avec quelques séries, documentaires, ainsi que l’habituel film du dimanche soir. Au programme, pas mal de sport et un peu d’action.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de janvier.

Netflix : les 5 séries et films à voir

La série Netflix : Sex Education, saison 2

Sex Education fait son retour sur Netflix dès ce vendredi pour une saison 2 très attendue. C’est l’occasion de retrouver Otis et Maeve, deux lycéens qui ont lancé un cabinet clandestin dédié à la sexologie dans leur établissement. La deuxième saison de la série mettra aussi en scène la mère d’Otis, son meilleur ami et quelques-uns de ses camarades de classe. En espérant qu’elle sera au niveau de la première saison sortie en 2019.

Les deux saisons comprennent huit épisodes d’une soixantaine de minutes.

Le documentaire Netflix inspiré d’une histoire vraie : Dont f**k with cats

Disponible sur Netflix depuis décembre, revient sur la vie du meurtrier canadien Luka Magnotta. Âgé de 19 ans, il est l’un des premiers tueurs à s’être filmé lors de ses crimes, à savoir dépecer des chats et finir par assassiner son amant. Sauf que la première règle d’Internet se veut limpide : non, on ne déconne pas avec les chats. En partant de ce principe, plusieurs internautes décident d’enquêter pour retrouver le tueur.

Cette minisérie comprend trois épisodes d’une soixantaine de minutes.

Le classique : Mission impossible : Rogue nation

Depuis peu sur Netflix, le film raconte la suite des péripéties après la dissolution de l’entité Impossible Mission Force. Ethan Hunt se retrouve particulièrement isolé tandis qu’il doit lutter contre le groupe puissant et discret baptisé le Syndicat. L’objectif de ce dernier : la mise en place d’un nouvel ordre mondial.

Le documentaire Netflix : Cheer

Sur Netflix depuis le début du mois, ce documentaire suit les aventures d’une équipe de cheerleaders issue de l’université de Navarro. Peu connu en France, il permet de faire découvrir un sport très physique assez peu connu en France —ainsi que ses dessous.

Cheer compte une saison de 6 épisodes d’une heure.

Le film du dimanche soir : Droit au but

Disponible sur Netflix depuis fin janvier, ce film raconte comment une jeune fille adepte de sciences se retrouve par erreur dans un camp d’été dont l’activité principale est le football. Si elle pense d’abord à quitter le stage, elle décide de s’adapter et d’apprendre à jouer au foot alors qu’elle n’a jamais touché un ballon de sa vie.