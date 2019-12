Sur Netflix, voici les films et les séries qui débarquent en janvier 2020

Netflix accueille une multitude de nouveaux contenus au mois de janvier, dont de nombreuses séries comme Messiah, Dracula ou encore Ragnarök. Quelques films et séries débarquent également sur la plateforme en janvier 2020. Voici la liste complète des nouveautés du mois prochain.

Les séries Netflix qui débarquent en janvier 2020

Messiah : 1er janvier

Disponible sur Netflix dès le début du mois, Messiah raconte comment une agent de la CIA enquête sur un homme qui prétend être un messie. Au fil de ses recherches, ce dernier prend de plus en plus de place et commence à acquérir une certaine notoriété mondiale.

La première saison compte 10 épisodes.

Dracula : 4 janvier

Les créateurs de Sherlock s’apprêtent à dévoiler Dracula sur Netflix. Cette adaptation devrait reprendre le roman originel de façon fidèle. Pour rappel, celui-ci narre le récit du vampire et comte Dracula.

Les trois épisodes de la première saison dureront 1h30, comme ceux de Sherlock.

AJ And the Queen : 10 janvier

AJ and the Queen met en scène le célèbre RuPaul dans le rôle d’une drag-queen qui voyage à travers l’Amérique en camping-car.

Medical Police : 10 janvier

Sur Netflix d’ici un peu moins d’un mois, la série raconte l’histoire de deux médecins ayant découvert un virus mortel. Ceux-ci doivent trouver un remède pour le compte du gouvernement.

Jusqu’à L’Aube : 10 janvier

Titans — Saison 2 : 10 janvier

La série diffusée sur Netflix revient pour une saison 2, c’est l’occasion de retrouver l’ancien protégé de Batman, Dick Grayson. Il a eu le temps de former un groupe de super-héros.

Grace and Frankie — Saison 6 : 15 janvier

La série revient sur Netflix pour une sixième saison. Pour rappel, elle porte sur deux femmes qui se rapprochent lorsque leurs maris les quittent afin de vivre ensemble.

Hip-Hop Evolution — Saison 4 : 17 janvier

Sex Education — Saison 2 : 17 janvier

Sex Education fait son retour pour une deuxième saison disponible sur Netflix mi-janvier. Au programme, le retour du jeune Otis et de sa partenaire Maeva, avec qui il tient un cabinet de thérapie sexuelle au sein de son lycée.

October Faction : 23 janvier

La série disponible sur Netflix d’ici la fin du mois prochain raconte comment les chasseurs de monstres Fred et Deloris doivent lutter contre le mal tout en se confrontant aux problématiques familiales.

Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque — Saison 1, Partie 2 : 23 janvier

L’Essor de l’Empire Ottoman : 24 janvier

Next in Fashion : 29 janvier

Ragnarök : 31 janvier

Cette série nordique imaginée par Netflix racontera comment des adolescents assistent à d’énormes changements de climat et la fonte subite de plusieurs icebergs.

Bojack Horseman — Saison 6, Partie B : 31 janvier

Bojack Horseman revient sur Netflix fin janvier pour la deuxième partie de l’ultime saison.



I am a Killer — Saison 2 : 31 janvier

La saison 2 de ce documentaire est l’occasion de retrouver les témoignages de plusieurs détenus placés dans les couloirs de la mort.

Les films Netflix qui débarquent en janvier 2020

L’Amour a des tâches de rousseur : 3 janvier

Disponible sur Netflix dès le début du mois, ce film raconte comment un jeune mexicain se tourne vers le football après avoir compris qu’il s’agissait du moyen pouvant lui permettre de séduire la fille de ses rêves.

Scissor Seven : 10 janvier

Ninokuni : 16 janvier

Vivre deux fois : 17 janvier

Uncut Gems : 31 janvier

Les documentaires Netflix qui débarquent en janvier 2020

Le sexe en bref : 2 janvier

Le documentaire de Netflix abordera plusieurs thématiques liées à la sexualité comme l’attraction physique et l’histoire de la contraception.

Cheer : 8 janvier

Cet autre documentaire Netflix met en lumière le monde de cheerleaders et l’université de Navarro.

La Terre, la nuit : 29 janvier