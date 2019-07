Sur Netflix, voici les films et les séries qui débarquent en août 2019

Si Netflix a connu son lot de nouveautés en juillet avec l’arrivée des suites très attendues de Stranger Things, La Casa de Papel et Orange is The New Black, de nombreuses séries sont également au programme pour le mois d’août. Voici les nouveautés.

Les séries Netflix qui débarquent en août 2019

Dear White People — Volume 3 : 2 août

La série de Netflix raconte comment l’animatrice de radio d’un prestigieux campus universitaire prend la parole pour tenter de dénoncer les discriminations qui sévissent dans l’établissement. Il s’agit d’une adaptation du film éponyme dévoilé en 2014.

Basketball or nothing : 2 août

La série de Netflix raconte comment une équipe de basket lycéenne va tenter de remporter le prestigieux championnat de l’Arizona.

Derry Girls — Saison 2 : 2 août

Bientôt disponible sur Netflix, Derry Girls dépeint une petite ville irlandaise dans les années 1990. À cette époque, quatre jeune femmes se rendent à l’école catholique de la ville tandis que le cousin de l’une d’entre elles devient le premier garçon à intégrer cet établissement.

Dollar : 8 août

Là où la saison 1 sera bientôt sur Netflix, la série raconte comme une assistante de direction s’associe à un homme qui semble sûr de lui pour tenter de retrouver un billet d’un dollar qui en vaut en fait un million.

Les Demoiselles du Téléphone — Saison 4 : 9 août

La série espagnole de Netflix s’apprête à faire son retour sur Netflix pour une quatrième saison. Pour rappel, Les Demoiselles du Téléphone met en lumière la ville de Madrid durant les années 1920. Quatre femmes que leur travail rapproche décident de se lier pour prendre leur indépendance dans une époque difficile pour les femmes.

Les trois premières saisons comptent huit épisodes de 45 minutes.

Glow — Saison 3 : 9 août

Glow revient également pour une troisième saison sur Netflix, l’occasion de retrouver Ruth, actrice au chômage qui s’était alors présentée à une audition précisant chercher des femmes « non conventionnelles ».

Les deux premières saisons de Glow comptent 10 épisodes d’une trentaine de minutes.

Mindhunter — Saison 2 : 16 août

Diffusée sur Netflix, la série raconte comment deux agents du FBI s’entretiennent avec plusieurs tueurs en série afin de se concentrer sur le profilage criminel de ces meurtriers.

La première saison compte 10 épisodes allant de 35 à 60 minutes.

Workin’ Moms — Saison 3 : 29 août

La série canadienne diffusée sur Netflix raconte comment quatre amis reprennent le travail après la naissance de leur enfant, entre les difficultés post-accouchement et celles de retourner à la vue active.

Dark Crystal : Le Temps de la Résistance : 30 août

La série prequel de Dark Crystal débarquera sur Netflix d’ici un peu plus d’un mois. Celle-ci narrera les péripéties de trois Gelflings qui tenteront de créer un mouvement de résistance afin de sauver le monde de Thra.

The A-List : 30 août

Les films Netflix qui débarquent en août 2019

SOS Fantômes : 1er août

Souviens-toi… l’été dernier 2 : 1er août

Everest : 2 août

Nos vies après eux : 2 août

Suicide Squad : 3 août

L’étudiante et Monsieur Henri : 7 août

Les Sextuplés : 16 août

True Grit : 23 août

96 heures : 24 août

Kardec : 29 août

Falling in Love : 29 août

La Grande classe : 30 août

Les documentaires Netflix qui débarquent en août 2019

Enter the Anime : 5 août

The Family : 9 août

Diagnosis : 16 août

American Factory : 21 août