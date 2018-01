Surface Book 2 : la version 15 pouces débarque en France le 15 février

Conçus pour concurrencer les MacBook Pro d’Apple, les Surface Book 2 de Microsoft ont été lancés en octobre dernier. Le modèle le plus grand de 15 pouces arrivera en France le 15 février.

On avait eu le droit à la version de 13,5 pouces dès le lancement en octobre dernier. Mais, on regardait avec envie, la version 15 pouces du Surface Book 2, jusque-là réservée au marché américain. Les choses vont désormais changer à partir de la mi-février, annonce Microsoft dans une publication sur le Windows Blog.

La version 15 pouces du Surface Book 2 va enfin arriver en France !

Quelles sont les principales différences ? Il s’agit avant tout d’une véritable amélioration d’un point de vue technologique. Trois configurations sont disponibles qui vont bien sûr avec un prix croissant.

• 8e génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go en SSD, dGPU

• 8e génération d’Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, dGPU

• 8ème génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, 1 To, dGPU en SSD

Dans tous les cas, on est sur des modèles qui sont plutôt pratiques mais qui ne sont pas destinés à être des modèles fins ou légers. Le 15 pouces pèse ainsi près de 2 kilos alors que la version 13,5 pouces pesait de 1,3 à 1,8 kg. L’appareil sera livré avec Windows 10 Pro Creators Update et vous pourrez réaliser une mise à jour vers Fall Creators Update.

Surface Book 2, une machine idéale pour les créateurs

Lors de la présentation au mois d’octobre 2017, beaucoup de spécialistes s’étaient avoués conquis par le profil des machines proposées par Microsoft. Elles allient un design très soigné, à une fiche technique de premier plan. De quoi le définir sans aucun doute comme l’alliage parfait pour les créateurs qui recherchent souvent un mix de performances et de portabilité. A noter que comme avec le premier Surface Book, l’écran est détachable pour s’utiliser comme une tablette.

Rendez-vous le 15 février pour en faire l’acquisition en France. Potentiellement un très beau cadeau de Saint-Valentin, mais il vous faudra tout de même un portefeuille bien épais. En effet, selon la configuration, il vous faudra compter entre 2799 et 3799 euros. Il est possible de le précommander dès aujourd’hui.