Surface Duo : le smartphone Android de Microsoft est déjà utilisé par Satya Nadella

Il y a trois mois, Microsoft a créé la surprise en dévoilant le Surface Duo, un smartphone avec deux écrans qui tourne sous Android, lors d’un événement dédié à ses appareils.

La firme de Redmond, autrefois concurrent de Google sur les systèmes d’exploitation mobile, va se relancer sur le marché des smartphones, cette année, mais en utilisant Android.

Il faut avouer que sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a finalement adopté une politique plus ouverte et plus pragmatique. La firme est membre de la fondation Linux depuis 2016 et en 2018, elle a même libéré des dizaines de milliers de brevets au profit de l’Open Innovation Network.

Le navigateur Microsoft Edge basculera de EdgeHTML à Chromium, le moteur de navigation de Google. Et bientôt, lorsque le smartphone Surface Duo sera disponible vers la fin de l’année, Microsoft sera un fabricant de smartphones Android.

Satya Nadella utilise déjà le Surface Duo

Visiblement, le Surface Duo est un projet très important pour Microsoft puisque celui-ci est même déjà utilisé par Satya Nadella, le patron de la firme.

Dimanche, Brian Sozzi, journaliste chez Yahoo Finance, a publié une photo dans laquelle on voit le PDG de Microsoft utiliser l’appareil.

© Microsoft« PDG de Microsoft, @satyanadella, sort la nouvelle surface pliable et je suis fasciné », commente le journaliste.

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS — Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020

Au mois de novembre, Satya Nadella s’est déjà exprimé sur le Surface Duo. Dans une interview avec Geekwire, il indiquait déjà qu’il emporte l’appareil partout avec lui.

Sinon, pour rappel, en plus du Surface Duo, Microsoft va également lancer la Surface Neo, une tablette tactile avec deux écrans et qui tourne sous Windows 10X, une version adaptée du système d’exploitation.