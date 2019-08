La Nintendo Switch Lite Edition limitée Pokémon Épée et Bouclier disponible chez Cdiscount

Alors que la toute nouvelle Nintendo Switch Lite va sortir courant septembre sur le marché, la première édition collector de la nouvelle console portable de Nintendo est disponible à la précommande.

Baptisé Nintendo Switch Lite Édition Zacian & Zamazenta, ce nouveau modèle se distingue par son design unique, avec un corps gris, des boutons bleus d’un côté et rose de l’autre, ainsi que les silhouettes des deux Pokémon à l’arrière. Comme toutes les éditions collector, elle s’adresse aux passionnés de Pokémon, et c’est un modèle unique en son genre. Les livraisons sont prévues pour le 8 novembre.

Comme c’est une édition collector, cette édition Pokémon de la Switch Lite est vendue 30€ de plus que la console classique, à 229€. La Switch Lite s’adresse à un tout nouveau public grâce à son format uniquement transportable. L’abandon du support du téléviseur à une conséquence directe : une baisse de prix significative par rapport à la Nintendo Switch Classique.

Si vous n’arrivez pas à attendre le 8 novembre pour acheter une Nintendo Switch Lite, Cdiscount commercialise aussi la Nintendo Switch Lite en coloris bleu, jaune ou gris à 199€ et les livraisons étant prévues pour le 20 septembre.

La Nintendo Switch Lite : un carton en prévision

Fort du succès de la Switch, Nintendo veut continuer sur sa lancée avec sa nouvelle Switch Lite. Bénéficiant du même riche catalogue de jeux, la console portable se démarque avec son prix de 199€. Ses différences principales avec la Nintendo Switch sont son écran de 5,5 pouces (contre 6,2 pouces pour la classique) et les Joy-Cons qui sont maintenant fixés à l’écran. La Switch Lite est aussi plus légère que la Switch et légèrement plus compacte.

Pokémon Épée et Bouclier est l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année, et ce pack collector est une aubaine si vous voulez acheter la Switch Lite et que vous êtes un fan de Pokémon. Tous les jeux Switch sont compatibles avec la Switch Lite, et l’autonomie est meilleure que la version classique, elle grimpe jusqu’à 4 heures pour les jeux les plus gourmands comme Zelda Breath of the Wild.

Commander la Switch Lite Pokémon