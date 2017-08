La Switch se plie toute seule ! Nintendo aussi aura droit à son Bendgate…

Nintendo est-il victime d’un bendgate lui aussi ? De plus en plus de plaintes de clients non satisfaits par leur console font remonter que cette dernière se plie sur elle-même. Un grand nombre de photos ont été publiées sur les réseaux sociaux et l’affaire commence à faire de plus en plus de bruit.

Après les accusations de violation de brevets appartenant à Gamevice il y a quelques jours, la Switch fait une nouvelle fois parler d’elle en mal et Nintendo doit à nouveau sortir de son mutisme pour tenter d’atténuer la portée d’un incident touchant sa dernière console. Un nombre grandissant d’acheteurs se plaignent d’un défaut pour le moins étonnant, leur console se plie sur elle-même ! Certains indiquant que même si cette console est mixte et permet de sortir de chez soi avec, ils ne l’ont jamais bougée de sa station d’accueil.

La Switch victime d’un défaut de fabrication ?

Il semble donc que les premières Switch soient victimes d’un défaut de fabrication et Nintendo a déclaré : « Si vous rencontrez des problèmes concernant une Nintendo Switch tordue ou déformée, contactez-nous pour que nous puissions nous en occuper. Vous pouvez nous contacter auprès de l’assistance de Nintendo, où nous pourrons lancer une réparation pour vous ! ».

Le groupe nippon semble donc conscient de ce défaut et assumera la réparation, reste qu’un grand nombre d’acheteurs sont déçus et le font savoir, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la décision d’achat de personnes qui pensaient s’acheter cette console pour noël. La Swich a été lancée au mois de mars, ce défaut survenant seulement 5 mois après est particulièrement gênant.

L’incident pourrait également fortement perturber l’approvisionnement des commandes, car le nombre de cas semble se multiplier, et si Nintendo doit remplacer des consoles défectueuses par des nouvelles, alors que sa production est déjà à la limite de la rupture de stock, la firme japonaise pourrait bien se retrouver à faire attendre des clients actuels et des futurs clients…

Il semble que la cause de ce Bendgate soit le choix de certains matériaux qui sous l’effet de la chaleur se dilate et finissent par se courber progressivement au fil des jours. Alors si vous aussi aviez constaté que votre console était légèrement tordue et que vous pensiez être le responsable, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Quelques exemples de Switch pliées: