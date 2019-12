Switchy.pro : une permanence téléphonique professionnelle et abordable

Le principe de Switchy est très simple. En moins de 5 minutes, vous pouvez mettre en place un service téléphonique qui prend les appels à votre place. Que ce soit sur du long terme ou simplement pendant une période d’absence, les équipes de Switchy prennent le relais, du lundi au samedi de 8h à 20h, soit une amplitude de 72h.

Vous pouvez choisir d’utiliser votre numéro de téléphone habituel en mettant en place un transfert d’appel lorsque vous avez besoin de Switchy, ou utiliser un numéro dédié directement. À quelques jours des vacances de fin d’année, le service peut être un bon moyen de décrocher du smartphone pendant quelques jours, sans rien manquer de votre business.

Le service propose une offre de bienvenue avec 10 appels offerts, et la possibilité de parrainer vos proches en leur offrant 10 appels.

Découvrir Switchy.pro

Comment fonctionne Switchy.pro ?

Aucun abonnement nécessaire, la mise en place de Switchy est immédiate et ne nécessite aucun achat. Une fois les appels de bienvenue consommés, vous aurez le choix entre quatre packs pour recharger au rythme de vos besoins. Une fois que c’est fait, vous avez le choix entre deux modes :

Mode injoignable : aucun appel n’est transféré, le secrétaire note le message et les coordonnées, puis vous les transmet par email

Mode joignable : comme un standard, le secrétaire vous appelle et demande si vous prenez l’appel ou non

En plus de ces deux modes, vous pouvez choisir dans quelles situations les appels reçus sont transférés à un secrétaire Switchy. Il peut être permanent, après 2 sonneries, lors d’un double appel ou lorsque votre portable est éteint.

Pour comprendre le service, Manuel Diaz a fait une vidéo présentant (entre autres) Switchy :

Ce large choix vous permet de rester maître de votre utilisation du service, et ne pas être dérangé, tout en ne ratant aucun client ou prospect potentiels. Le paiement étant à la consommation, il est idéal pour les indépendants ou les TPE, dont le coût d’un secrétaire à mi-temps peut être difficile à absorber.

Mettre en place un service comme Switchy vous permet donc d’avoir un accueil personnalisé et humain, plutôt que votre répondeur. Cela vous permet aussi de garder le contrôle sur vos appels entrants, pour ne plus être interrompu dans des moments importants, et ne pas subir le téléphone qui sonne en permanence.

À tout moment, vous avez accès à un tableau de bord complet qui vous permet de connaître les statistiques d’appel, et de recharger votre compte. Une application iOS et Android est en train d’arriver pour consulter le dashboard directement depuis le smartphone.

Quels sont les tarifs de Switchy.pro ?

La société française propose un modèle simple, et surtout sans engagement. Pour profiter de la permanence téléphonique de Switchy, il suffit de créditer votre compte. Un crédit étant égal à un appel entrant ou un appel sortant. Voici les différents paliers :

20 appels : 29€ HT

50 appels : 69€ HT

100 appels : 109€ HT

250 appels : 249€ HT

Pour tester le service, Switchy propose 10 appels gratuits, pour que vous vous fassiez une idée de sa réelle utilité pour vous. L’activation est immédiate, et vous n’avez même pas besoin d’entrer votre numéro de carte bancaire. Pour profiter des 10 appels gratuits, c’est par ici que ça se passe :

Je découvre Switchy.pro