Taïwan met en place une clôture électronique pour confiner sa population

De nombreux pays dans le monde entier ont pris la décision d’instaurer une période de confinement à sa population afin de freiner rapidement la propagation du COVID-19. En France, le président de la République suivit par le Premier ministre ont demandé aux français de rester impérativement chez sauf pour certaines situations, sous peine de se voir attribuer une amende de minimum 135€.

Normalement, vous êtes au courant de cela. Cependant, si la plupart de la population est rigoureuse et respecte à la lettre cette interdiction de sortir, quelques irréductibles se moquent des conséquences et continuent de faire comme si de rien n’était. Devant cette indiscipline, Emmanuel Macron pourrait très prochainement prendre une nouvelle fois la parole pour annoncer des mesures encore plus strictes.

En confinement respecté est la meilleure solution pour lutter contre ce virus. On a pu le voir en Chine, où dans la ville de Wuhan il n’y a plus de nouveaux cas depuis plusieurs jours. Pour arriver à de tels résultats, la population chinoise est restée confinée 57 jours, et commence tout juste à revivre normalement.

Devant cette réussite, Taiwan s’inspire de ses voisins en déployant un système ultra autoritaire afin de forcer ses habitants à rester chez eux. En effet, Taïwan a mis en place une clôture électronique qui utilise la technologie GPS des téléphones portables afin de forcer les habitants à rester confinés.

La localisation du smartphone est surveillée en permanence et utilisée afin d’alerter la police et les autorités locales si les personnes en quarantaine tentent de quitter leur domicile ou d’éteindre leur téléphone.

Les autorités se montrent réactives, puisque 15 minutes après avoir reçu une alerte de ce type, elles chercheront à entre en contact avec la personne concernée en appelant ou en se rendant directement à son domicile. Des agents ont aussi pour mission d’appeler les citoyens deux fois par jour afin de s’assurer qu’ils sont bien chez eux et qu’ils n’ont pas simplement laissé leur smartphone à la maison.

Cerise sur le gâteau, les personnes qui enfreignent les règles de quarantaine peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars taïwanais (environ 30 000 euros).

Évidemment, des plaintes liées aux problèmes de confidentialités sont apparues, cependant, le gouvernement maintient son processus et prend la situation très au sérieux.