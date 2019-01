Tambour Horizon : Louis Vuitton dévoile sa nouvelle montre connectée sous SnapDragon Wear 3100

Louis Vuitton a lancé la montre connectée Tambour Horizon en 2017 et depuis, ce modèle est resté l’unique de la gamme. Nous parlions déjà de la montre Tambour Horizon à l’époque, mais depuis aucun bouleversement technique. La marque en est consciente et a donc effectué une petite remise à niveau si l’on peut dire, avec le dernier processeur Qualcomm.

Louis Vuitton met sa montre connectée Tambour Horizon aux goûts du jour

La nouvelle montre connectée de Louis Vuitton ne bouscule pas beaucoup ses codes et reste assez proche de la première édition. Elle offre en revanche un affichage amélioré avec un écran d’une meilleure résolution par rapport à la version précédente. Ce dernier est entouré d’un anneau affichant les 24 heures, qui sert aussi comme indicateur jour/nuit. La montre Tambour Horizon profite de « l’ambient mode » apporté par le Soc SnapDragon Wear 3100 fraîchement intégré, afin d’enrichir l’écran de veille d’information sur le nombre de pas ou le rythme cardiaque par exemple.

Concernant l’autonomie, la Tambour Horizon affiche une autonomie d’une à deux journées avec toutes les fonctions activées et Louis Vuitton annonce jusqu’à cinq jours en mode d’économie d’énergie.

Précisons que la Tambour Horizon tourne toujours sous Android Wear. Plus qu’une montre connectée, la Tambour Horizon est surtout un accessoire de mode, voire un bijoux connecté servant à parfaire sa tenue, il est donc normal de voir que Louis Vuitton a axé sa stratégie autour de la personnalisation des modèles, avec toute une gamme de cadrans et de bracelets différents. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs ! Il est donc facile de personnaliser la montre en fonction de vos activités, des événements, de votre humeur ou de vos tenues.

Pour le moment, le nouveau tarif n’a pas filtré, mais on imagine qu’il sera supérieur à l’ancien modèle, la montre étant plus performante, plus autonome, avec une meilleure résolution et disposant de nouveaux matériaux comme la céramique pour certaines versions… Sachant que la version de 2017 coûtait plus de 2500 euros, préparez-vous à faire chauffer la carte bleue. Le prix du luxe, pour arborer le sigle LV au poignet !