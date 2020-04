TCL dévoile sa nouvelle série de smartphones abordables

Si la marque TCL est surtout connue pour ses télévisions, celle-ci est également présente sur le marché des mobiles. Cependant, dans cette catégorie, TCL a toujours privilégié l’utilisation d’autres marques, comme celles de BlackBerry, pour commercialiser ses produits.

Cette année, TCL change néanmoins de stratégie en mettant en avant des smartphones utilisant sa propre marque. En début d’année, à l’occasion du CES de Las Vegas, l’entreprise avait donné un avant-goût de ses smartphones pour 2020. Récemment, elle a décidé d’en dire plus sur ces modèles : le TCL 10 5G, le TCL 10 Pro et le TCL 10 L.

Alors que depuis le début de l’année, les présentations de smartphones haut de gamme, comme le Xiaomi Mi 10 Pro ou le Galaxy S20 Ultra, s’enchaînent, TCL décide, quant à lui, de se focaliser sur les appareils abordables à moins de 500 euros.

Côté design, le TCL 10 5G, le TCL 10 Pro et le TCL 10 L ont beaucoup de ressemblances. Ils ont des écrans sans bordures et sur le dos, les quatre caméras sont alignées horizontalement. Sous le capot, on a des puces Qualcomm conçues pour les smartphones abordables. Cependant, chaque modèle a une fiche technique différente.

TCL 10 5G

Comme son nom le suggère, le TCL 10 5G est le smartphone 5G de cette nouvelle série d’appareils abordables. Cet appareil est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G qui a été conçue pour les smartphones de gamme intermédiaire, mais qui permet d’avoir des performances relativement proches de celles des mobiles haut de gamme. Cette puce est, par exemple, aussi utilisée par Oppo sur le Reno 3 Pro. A cette puce Qualcomm Snapragon 765G, TCL combine une mémoire RAM de 6 Go et 128 Go de stockage. Le tout tourne sous Android 10.

Le TCL 10 5G a un écran LCD de 6,53 pouces, avec un ratio de 19.5:9 et une résolution FHD+. Comme la plupart des smartphones milieu de gamme, cet appareil a un écran sans bordures, qui recouvre 91 % de la surface de la façade. La caméra frontale, un capteur de 16 mégapixels, est placée sur un trou percé sur l’écran. Sur le dos, il y a une caméra principale de 64 mégapixels, avec trois capteurs de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels.

Sinon, ce modèle 5G a une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide Quick Charge 3.0.

TCL 10 Pro

De son côté, le TCL 10 Pro a une puce Snapdragon 675. En revanche, son écran de 6,47 pouces est de type AMOLED (avec une résolution FHD+). La caméra frontale est de 24 mégapixels et sur le dos, on a une caméra principale de 64 mégapixels, accompagnée d’un capteur de 16 mégapixels, d’un capteur de 5 mégapixel et d’un capteur de 2 mégapixels. La mémoire RAM est de 6 Go et la batterie a également une capacité de 4500 mAh. En substance, si le TCL 10 Pro n’est pas un modèle 5G, celui-ci a à priori un meilleur écran, et une meilleure combinaison de caméras.

TCL 10 L

Le TCL 10 L est le modèle qui a la fiche technique la plus modeste. Celui-ci ne prend pas en charge la 5G et utilise une puce Snapdragon 665. L’écran, d’une diagonale de 6,5 pouces, utilise la technologie LCD et affiche une résolution FHD+.

En façade, on a une caméra frontale de 16 mégapixels et sur le dos, il y a une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels.

D’après le site Android Authority, le TCL 10 5G va coûter 399 euros. Le TCL 10 5G Po va coûter 449 euros, tandis que le TCL 10 L va coûter 249 euros.