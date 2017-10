Téléchargement: un clone légal de Zone-Telechargement surgit de nulle part

Voilà une information qui étonnera les adeptes du téléchargement illégal sur internet puisque cela concerne un site bien connu, à savoir Zone Téléchargement. En 2016, une vaste opération de police avait mis fin à l’existence de ce site internet suite à de nombreuses plaintes d’ayants droit, mais assez rapidement plusieurs sites avaient profité de l’occasion pour cloner ce dernier.

Une nouvelle vague de fermetures aura prochainement lieu dans le milieu du téléchargement illégal dans les semaines à venir et plusieurs grands noms tomberont à leur tour, mais comme toujours, il ne faudra pas attendre très longtemps pour voir surgir des clones conçus soit par les mêmes administrateurs, soit par des pirates souhaitant profiter de l’audience des internautes en quête d’une nouvelle URL, pour télécharger leur séries ou films préférés.

Quel est le comble d’un site de téléchargement illégal ? De proposer une offre légale…

Zone téléchargement n‘avait pas fait mentir cet état de fait, puisque plusieurs sites sont apparus moins d’une semaine après, reprenant le même nom, mais avec des extensions différentes en fin d’URL. Il s’agissait de l’un des sites les plus populaires de France, l’inverse aurait été surprenant. L’ensemble de ces derniers sont déjà visés par des demandes de fermetures et de déréférencement, la justice devrait à nouveau faire tomber le couperet, sauf pour l’un d’entre eux !

En effet, un de ces clones de Zone Téléchargement sort du lot, il s’agit de zone-telechargement.al. Les personnes derrières ce clone ont joué la carte de la légalité et proposent du contenu distribué par l’intermédiaire de plateformes légales. L’interface est la même en tout point que celle du site Zone-Téléchargement d’origine, en revanche le catalogue est beaucoup moins étoffé.

Concrètement, en cliquant sur une pochette de film ou de série par exemple, l’internaute se voit proposer des liens vers des plateformes très connues et surtout légales. On peut notamment évoquer des contenus au format DVD sur la FNAC ou Amazon par exemple ou en streaming sur des sites comme Nolim, Orange, France TV PluzVAD, Canal VOD, MyTF1 VOD, Filmo TV et même iTunes ! Plutôt étonnant pour un site se nommant Zone Téléchargement, vous en conviendrez !

En revanche pour le reste, il faudra bien mettre la main au portefeuille pour visionner du contenu. Voilà comment pérenniser une activité légale et une audience, sur la dépouille d’un site de téléchargement illégal en utilisant le cybersquatting…