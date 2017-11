StarCraft II : le jeu devient gratuit dès le 14 novembre

Blizzard Entertainment annonce que StarCraft II sera disponible gratuitement à compter du 14 novembre prochain. Avis aux retardataires donc.

Le légendaire StarCraft II bientôt gratuit !

Bonne nouvelle pour les amateurs de la guerre interstellaire entre Terrans, Zergs et Protoss, puisque Blizzard Entertainment annonce qu’il sera bientôt possible de jouer gratuitement à l’incontournable StarCraft II. En effet, à compter du 14 novembre, les joueurs du monde entier pourront accéder gratuitement à l’intégralité de la campagne de Wings of Liberty, sans oublier les parties classées de StarCraft II, qui comprennent l’ensemble des unités et mises à jour d’équilibrage ajoutées tout au long de la série, y compris dans le dernier opus, Legacy of the Void.

Selon Mike Morhaime, président et cofondateur de Blizzard Entertainment : « Avec la vaste campagne solo de Wings of Liberty, le mode coop permettant de rejouer à l’infini, un classement prestigieux, des outils complets pour la création de cartes et bien d’autres atouts, StarCraft II offre désormais gratuitement une expérience de jeu de stratégie en temps réel incomparable. »

Bien sûr, les joueurs qui souhaiteraient découvrir les chapitres suivants de l’histoire de StarCraft II pourront également s’offrir les autres campagnes solo, à savoir Heart of the Swarm, Legacy of the Void et Nova : Opérations secrètes individuellement, à condition de bien vouloir débourser 14,99 euros pour chacune, ou sous forme de pack grâce à l’intégrale des campagnes, proposée à 39,99 euros, depuis la boutique Blizzard en ligne.

Pour une durée limitée, les joueurs possédant déjà Wings of Liberty (avant le 31 octobre 2017) mais n’ayant pas encore acheté Heart of the Swarm peuvent obtenir gratuitement la campagne de ce volet en se connectant à l’application Blizzard Battle.net et en récupérant Heart of the Swarm entre le 8 novembre et le 8 décembre 2017. Rappelons que le jeu StarCraft II : Wings of Liberty est sortie à la toute fin du mois de juillet 2010 sur PC et Mac. En décembre de la même année, Blizzard annonçait avoir écoulé pas moins de 4,5 millions de copies de son jeu qui constitue une licence historique phare du groupe, avec Diablo ou encore Warcraft.