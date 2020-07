Téléfoot (Mediapro) co-diffusera les compétitions européennes avec RMC Sport

Le groupe audiovisuel espagnol Mediapro va diffuser la plupart des matchs de Ligue 1 pendant les 4 prochaines années dès le mois prochain. Par ailleurs, le groupe hispanique a également acheté les droits de co-diffuser par les matchs de la Ligue des champions et la Ligue Europa aux côtés de RMC Sport, pour cette saison. Patrick Drahi, président d’Altice, explique que l’objectif est de réduire les dépenses dans les droits TV.

C’est pourquoi le groupe Mediapro en profite pour se ruer sur l’occasion. Après avoir racheté la Premiere League, Altice décide de se retirer petit à petit du monde du football, tout en continuant d’utiliser ce sport comme un argument majeur pour attirer plus de clients chez son opérateur télécom SFR. De leur côté, les équipes Mediapro, dirigées par Jaume Roures, mettent tout en oeuvre pour devenir cette saison l’acteur incontournable pour les fans de football.

Un challenge compliqué.

Depuis juin dernier, TF1 et Mediapro travaillent main dans la main pour créer une nouvelle chaîne française qui s’appellera Téléfoot, comme l’emblématique magazine dominical diffusé sur la plus grande chaîne d’Europe. Le but de Mediapro étant de diffuser en plus des matchs de championnats, la totalité des affiches européennes. Du mois jusqu’en 2021, puisque par la suite, Canal+ et BeIN redeviendront propriétaire des compétitions européennes.

En France, pour profiter de la Ligue 1, il faudra donc être abonné à Téléfoot pour 25,99 euros par mois. Pour le pack comprenant les coupes d’Europe, il faudra compter 29,99 euros. Afin de rentabiliser ses lourds investissements, Mediapro a déclaré qu’il faudrait que 4 millions de foyers optent pour l’abonnement à 25,99 euros. Afin de distribuer ses offres, Mediapro a consulté divers opérateurs en leur demandant 100 millions d’euros de garantie pour la diffusion des programmes de Téléfoot. Le groupe espagnol a donc ouvert les discussions avec SFR qui ne semble pas emballé par la proposition et préférerait simplement partager ses revenus avec Mediapro. Par ailleurs, les négociations ont également été lancées avec Orange et Bouygues Télécom, qui on le rappel appartient au même groupe industriel que TF1.