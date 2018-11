Tencent lance un modèle très similaire aux Spectacles de Snapchat

Tencent n’a pas peur de l’échec

Si vous êtes à l’affût d’infos sur les lunettes connectées, découvrez le nouveau modèle imaginé par le géant chinois Tencent. Impossible de ne pas ressentir un air de déjà vu, c’est normal. Elles ont une sérieuse ressemblance avec les lunettes Spectacles de Snapchat. De la même manière, elles permettent de filmer ce qui se passe devant vos yeux au moyen d’une petite caméra intégrée à la monture à l’avant.

Pour autant, peut-on vraiment penser que cette ressemblance est une bonne chose pour Tencent , Si on se base sur le « succès » (un mot à prendre avec de très grosses pincettes) des lunettes de Snapchat, le moins que l’on puisse penser c’est qu’il s’agit d’une sérieuse prise de risques. Après tout, le premier modèle a coûté 40 millions de dollars à l’entreprise à cause des invendus. La ressemblance est plutôt à chercher du côté du second modèle, notamment parce que la caméra est plutôt discrète sur le modèle de Tencent.

Un modèle avec de belles caractéristiques

Un choix qui pourrait aussi permettre d’éviter l’écueil mis en place par le premier vrai modèle de lunettes connectées de l’histoire : les Google Glass qui ont rencontré de sérieux problèmes notamment du côté de la vie privée.

Ces lunettes « Weishi » imaginées par Tencent, sont surtout pensées pour remonter sur le secteur des mini vidéos en Chine. Un domaine dans lequel c’est TikTok, l’application désormais la plus téléchargée au monde qui domine le marché.

Les lunettes devraient bientôt être disponibles en Chine. A suivre pour le reste du monde… Côté technique, il s’agit d’une caméra de 8 mégapixels, qui peut capturer des images en résolution 720 p ou 1080 HD. Elles peuvent diffuser les images en direct ou juste filmer. A noter que Tencent possède aussi 17% de Snapchat. Tout sauf un hasard ?

Source