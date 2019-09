Tesla aurait explosé le record détenu par la Porsche Taycan à Nürburgring

Cette annonce n’a pas encore été officialisée par Elon Musk, ou Tesla, mais selon certaines sources se trouvant autour du circuit de Nürburgring, la Tesla Model S « Plaid » aurait fait la grande boucle en 7 minutes 23 secondes. La semaine dernière Tesla avait déjà battu le record sur le circuit californien de Laguna Seca. Ces essais aux États-Unis permettaient de patienter d’avoir une place à Nürburgring, mais surtout d’avertir Porsche que le défi ne sera qu’une simple formalité.

Alors que Tesla aurait déjà effectué un tour en 7 minutes et 23 secondes, le constructeur américain n’a pas dit son dernier mot. Cette semaine, la Tesla Model S « Plaid » va avoir l’opportunité d’effectuer quelques tours du circuit allemand en mode « Full attack ». Il faut donc s’attendre à une pulvérisation du record établi officiellement par Porsche. Afin de vous rafraîchir la mémoire, la Porsche Taycan a terminé la grande boucle en 7 minutes et 42 secondes. À ce niveau, 19 secondes d’écart c’est énorme, surtout que Tesla ne semble pas être à son maximum.

Une Tesla Model S modifiée

Les premiers tours ont été effectués F1 Supersport RS Goodyear, ces derniers sont indisponibles dans le commerce, ce n’est donc pas les caractéristiques de la Model S que l’on connaît qui ont battu ce record. Avant la fin de la semaine, ce serait intéressant que le constructeur américain installe des plus pneus plus ressemblants à ceux commercialisés, pour enfin voir ce que vaut réellement cette voiture face à Porsche.

Néanmoins, il est clair que Tesla veut pousser ces véhicules à leurs limites sur le circuit le plus complexe au monde. Selon le magazine automobile allemand Auto Motor und Sport, ils ont fait appel à Thomas Mutsch, un expert de la Nordschleife, pour piloter la Tesla. Le magazine explique : « ce que le nouveau pilote peut faire, il l’a déjà montré dans quelques tours très rapides. Notre observateur rapporte un temps au tour arrêté à la main de 7:23 minutes – comme je l’ai dit : arrêté à la main avec les imprécisions correspondantes. Mais ce serait 20 secondes plus rapide que la Porsche Taycan. Le temps était plutôt frais lundi avec 18 degrés et une forte couverture nuageuse ».

Un record à prendre avec des pincettes, non officialisé, mais qui pourrait l’être très rapidement.