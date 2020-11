Tesla déploie une mise à jour qui réduit les interventions humaines de 33%

Tesla continue de travailler pour pouvoir justifier l’appellation « Autopilot ». Certains pays comme l’Allemagne empêchent la société d’utiliser cette expression tant que le système n’est pas amélioré. Depuis quelques jours, Tesla commence à promouvoir une nouvelle mise à jour de son logiciel, dans le cadre du programme bêta de conduite autonome intégrale. Selon son PDG, Elon Musk, cette mise à jour devrait déjà réduire d’un tiers les interventions du conducteur.

Cela fait moins de deux semaines que Tesla propose sa première version de sa fonctionnalité « Full Self-Driving ». Dans de précédents articles, nous avons déjà indiqué que Tesla a amassé une grande quantité de données pour améliorer son système. Hier, le constructeur automobile a lancé sa toute nouvelle mise à jour 2020.40.8.12 pour les utilisateurs éligibles à la version bêta. Ces utilisateurs privilégiés ont indiqué avoir pu profiter d’une conduite plus fluide grâce aux progrès de l’IA.

We measure this primarily in intervention probability. This update addressed several issues, resulting in perhaps ~1/3 fewer interventions. Many of the improvements consist of fixing silly bugs vs grand eureka moments. True for most beta releases in my experience.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2020