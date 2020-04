Tesla dévoile une mise à jour concernant la conduite autonome en ville

Outre-Atlantique, Tesla est actuellement en train de tester une prochaine mise à jour concernant l’Autopilot. Cette mise à jour aurait dû arriver fin 2019, et à cette époque Tesla parlait de nouvelles fonctionnalités de conduite autonome en milieu urbain.

Sur Twitter, le compte Out of Spec Motoring nous présente un premier aperçu de cette mise à jour et on voit clairement que l’Autopilot évolue seul en ville avec notamment une option qui permet au véhicule de détecter les feux de circulation en s’arrêtant automatiquement lorsque ce dernier est rouge. Une excellente manière de respecter le code de la route.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

Sur le tableau de bord, le conducteur recevra également un notification lui indiquant la raison pour laquelle son véhicule s’est arrêté. C’est fonctionnalité peut également être désactivée ou activée comme le souhaite le conducteur.

Elon Musk avait assuré que l’option Full Self-Driving (Conduite entièrement autonome) allait voir le jour. Désormais c’est le cas pour quelques propriétaires de Tesla, qui ont évidemment acheté cette option au moment de la commande. Pour information, la Conduite entièrement autonome de Tesla coûte 6300 euros, et plus de 8000 euros si vous souhaitez l’installer plus tard.

Pour le moment, seuls les États-Unis sont concernés par cette nouveauté, il faudra encore attendre de nombreux mois pour que les autres marchés soient concernés. Su Twitter, Elon Musk déclare : « J’espère que les feux de circulation et les arrêts seront mis en place pour une sortie à grande échelle aux États-Unis dans quelques semaines et probablement une sortie mondiale au troisième trimestre (tant de variations dans chaque pays !). C’est très important de s’assurer que tout se passe bien.«