Tesla offre un million de dollars et une Model 3 à une seule condition

Entre le 18 et le 20 mars prochain, la compétition Pwn2Own se tiendra à Toronto. Pour l’occasion, Tesla amènera sa Model 3. N’importe qui qui parviendra à compromettre le système de sécurité de cette voiture repartira à son volant, avec en plus de cela un chèque d’un million de dollars. Une proposition assez motivante qui devrait attirer un grand nombre de hackers du monde entier.

Cette compétition annuelle prône le piratage étique, lors de cet événement des entreprises de divers horizons vont venir mettre à disposition leurs derniers objets connectés, logiciels, et autres systèmes informatiques, afin qu’une armada de hackers s’en donne à coeur joie pour tenter de trouver la moindre faille et pénétrer dans le système.

Déjà l’année dernière, Tesla avait emmené une Model 3. D’ailleurs, l’équipe de pirates Fluroacetate avait réussi à trouver une faille dans le navigateur, et à afficher un message sur le tableau de bord de la voiture. En ce qui concerne la récompense, ces deux hackers se sont partagé 375 000 dollars et sont repartis avec la Model 3 en question.

That’s a wrap! Congrats to @fluoroacetate on winning Master of Pwn. There total was $375,000 (plus a vehicle) for the week. Superb work from this great duo. pic.twitter.com/Q7Fd7vuEoJ

— Zero Day Initiative (@thezdi) March 22, 2019