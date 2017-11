Tesla s’apprête à dévoiler un nouveau modèle, et ce n’est pas une voiture

Tesla devrait dévoiler la semaine prochaine à Los Angeles son nouveau modèle : un semi-remorque.

Tesla devrait dévoiler la semaine prochaine au siège de SpaceX un modèle quelque peu différent de ce à quoi nous sommes habitués : un camion électrique de gros gabarit.

Tesla a envoyé des invitations aux médias américains (et semblerait-il également à une sélection de propriétaires de Tesla Model S et Model X) pour son évènement « Tesla Semi » qui se tiendra le 16 novembre prochain, invitation accompagnée d’une nouvelle image teaser de l’engin, et c’est assez impressionnant.

L’événement était initialement prévu pour le mois dernier, Elon Musk avait repoussé la date afin de se concentrer sur les goulots d’étranglement de production du modèle 3.

Mis à part quelques fuites sur le design, on ne sait pas grand-chose sur le dernier produit Tesla, si ce n’est qu’il sera finalement nommé Tesla Truck, et qu’une page dédiée au monstre est déjà visible sur le site officiel Tesla.

Le Tesla Truck ne sera pas seul sur le marché

Tesla n’est pas le seul à travailler sur un projet de camion électrique : au cours des derniers mois, plusieurs autres entreprises ont dévoilé de nouveaux prototypes, comme Cummins ou Volkswagen, qui a annoncé un important investissement de 1,7 milliard de dollars pour mettre sur le marché des camions et des autobus électriques. La semaine dernière, Daimler a dévoilé un concept de camion tout-électrique ultra-robuste avec une gamme allant jusqu’ à 340 km d’autonomie (ce qui parait peu pour du fret quand on sait qu’un diesel peut aisément parcourir plus de 1000 km sans passer à la pompe).

Alors que Tesla ne devrait dévoiler qu’un prototype, l’entreprise a exprimé de sérieuses intentions d’amener le camion à la production en série au cours des deux prochaines années.

