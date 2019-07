Test Amazon Echo Show 5 : le format idéal ?

L’Amazon Echo Show est doté du même assistant intelligent Alexa que les autres appareils Echo d’Amazon, offrant des commandes vocales mains libres et la possibilité d’obtenir des informations sur l’actualité du jour, la météo, des anecdotes ou tout ce que vous souhaiter demander. Mais à la différence d’un haut-parleur Amazon Echo, ces écrans intelligents sont équipés d’un écran tactile, pour afficher l’information autant que pour la prononcer à voix haute. Les utilisateurs peuvent faire défiler leurs propres images personnelles, regarder des vidéos, ou simplement afficher… un cadran d’horloge.

Le Show 5 semble prêt à prendre la place de l’Echo Spot circulaire, le réveil intelligent d’Amazon, offrant largement les mêmes fonctionnalités dans une forme plus conventionnelle, et à un prix plus bas. Mais Amazon présente aussi le Show 5 comme un compagnon domestique, autant pour « appeler » des contenus web, audio ou vidéo que des réponses à des questions ou des notifications.

Design

L’Amazon Echo Show 5 reprend globalement le design de l’Echo Show 10 pouces, avec un écran 5,5 pouces plus compact, de la taille d’un écran de smartphone, d’où la déclinaison du nom « 5 ».

Alors que la plupart des écrans intelligents sont comparés à des tablettes, la forme et la taille du Show 5 – et sa résolution de 960 x 480 – implique que vous obtenez à peu de choses près la même expérience visuelle que sur un écran de smartphone. Le Show 5 dispose également du boîtier en maille à bords arrondis du Show précédent, avec des boutons de volume physique, un bouton de sourdine pour Alexa, et un obturateur que vous pouvez glisser physiquement sur l’objectif de l’appareil photo, pour ceux qui sont le plus regardants sur leur vie privée. D’une façon générale l’engin est réussi et agréable à regarder et à manipuler, même s’il n’est pas vraiment destiné à être pris en main et que les commandes tactiles ne seront probablement pas quotidiennes.

Connectivité

A l’arrière de l’appareil se trouve un port d’alimentation, car comme le reste de la gamme Echo, vous devrez garder le Show 5 branché à tout moment. S’il reste sédentaire, ce ne sera pas un problème, mais si vous espérez un affichage intelligent que vous pouvez utiliser de manière flexible dans différentes pièces de la maison, ce n’est pas le bon plan, car dans ce cas il serait idéal que celui-ci fonctionne sur batterie rechargeable. Ce n’est donc pas vraiment un appareil nomade, mais bon s’il est domestique, il n’est pas censé bouger…

Vous disposez également d’un micro port USB à l’arrière, mais l’usage auquel il est destiné ne saute pas aux yeux. Bien qu’il soit pratique de pouvoir sauvegarder une prise près de votre lit et de recharger, par exemple, un téléphone à partir de l’Echo Show 5, il est peu probable que vous ayez un câble micro USB vers micro USB ou micro USB vers câble Lightning pour charger un appareil externe. Un port USB pleine taille et alimenté paraitrait par conséquent bien plus utile.

Une prise casque de 3,5 mm, pour une écoute plus privée ou pour connecter à un équipement Hi-Fi plus performant, se trouve également à l’arrière. Il m’arrivait de connecter mon Echo Spot à une enceinte Bose mais nous verrons plus loin que ce n’est plus si nécessaire avec ce Show 5 car la qualité sonore est nettement supérieure, notamment au niveau des basses.

Interface

La principale différence par rapport à l’Echo Show est la taille de l’affichage. Grâce à la mise en page simple d’Amazon, vous ne verrez jamais vraiment trop d’informations dans un petit espace, même si l’accès à un navigateur Internet peut être un peu compliqué.

L’interface peut aussi être frustrante à naviguer. Il n’y a pas de bouton d’accueil physique, et vous devez dérouler un menu à partir du haut de l’écran pour trouver un raccourci vers l’écran d’accueil. L’assistant vocal Alexa ne peut pas non plus accéder à des menus particuliers à l’aide de commandes vocales. Il faut par exemple aller dans l’application Alexa sur smartphone pour écouter d’autres enceintes, sélectionner de la musique et des listes de lecture à la main ou modifier le niveau des basses quand on écoute de la musique.

Contenus

Bien que le Show 5 soit connecté à Vimeo pour les vidéos musicales, vous ne pouvez pas appeler des vidéos directement depuis YouTube, mais l’écran propose une qualité très honorable pour regarder des émissions Netflix ou similaires – que vous pouvez regarder via un navigateur Internet, soit Amazon Silk ou Mozilla Firefox. Tip : ne cherchez pas Firefox dans les Skills. Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit de dire « Alexa, ouvre Firefox » et c’est fait. Vous accédez alors à une version qui et un hybride entre la version desktop et la version mobile du célèbre navigateur.

On notera que la seule application pour la diffusion en continu d’émissions de télévision et de films est Amazon Prime Video, ce qui n’est pas surprenant – et vous tirerez le meilleur parti de cet affichage si vous avez un abonnement Prime (qui est également inclus dans Amazon Music). Cela étant il y a déjà de nombreuses skills disponibles, comme celles de BFM TV qui permet de regarder la chaine en direct sur le Show 5, ainsi que LCI ou France Info. A ce sujet, il est étonnant que les autres chaines de télévision ne se soient pas précipitées et ne soient pas présentes sur Alexa. Une question de droits, probablement. Il est vrai qu’il est tellement logique de bloquer l’accès à une chaine sur un appareil alors que l’on peut la regarder sur le smartphone, la tablette, l’ordinateur ou la TV qui sont juste à côté…

Son

Comme sur l’Echo Show, le Show 5 utilise des haut-parleurs orientés vers l’arrière derrière l’écran, mais avec une puissance légèrement inférieure : seulement 1,65 x 4 W au lieu de 2 x 10 W sur le modèle 10 pouces. Vous pouvez modifier les niveaux des basses, des médiums et des aigus dans l’application Alexa. Les fréquences moyennes et hautes sont généralement claires, ce qui rend le Show 5 parfaitement capable de jouer des podcasts, d’écouter des stations de radio, ou de discuter avec Alexa elle-même. Il s’en tire également de façon tout à fait honorable pour écouter vos playlists favorites, et si l’on n’atteint pas encore le niveau d’une enceinte spécialisée, la qualité du son est la bonne surprise de ce Show 5.

En résumé

Il est impossible de ne pas comparer le Show 5 à la concurrence : en grande partie parce que la plus grande partie de la concurrence est le reste de la gamme Amazon. Si l’écran de 5,5 pouces ne vous convient pas, il y a l’Amazon Echo Show de 10 pouces, qui a été mis à jour l’an dernier. Ou, si vous voulez un assistant à écran un peu plus original et que l’écran circulaire ne vous dérange pas, l’Echo Spot constituera un excellent choix. Indépendamment de la taille des écrans, leurs fonctionnalités sont pratiquement identiques. En tant qu’écran intelligent compact et abordable, cet Amazon Show 5 est tout à fait à la hauteur. Malgré son prix très abordable, il offre l’expérience Alexa complète incluant les routines intelligentes et un réveil numérique. Son écran est très agréable et le son constitue la bonne surprise. Un compagnon idéal, discret et au design agréable qui trouvera sa place dans la cuisine ou la pièce à vivre pour apporter aide et contenus sur demande. Personnellement je l’ai en test depuis quelques jours et je suis sous le charme de cet appareil, qui a pris la place de l’Echo Dot dans le salon, ce dernier ayant du coup rejoint la table de chevet de la chambre.

On aime bien

Le prix

La qualité de l’écran pour les contenus Amazon Prime

La qualité sonore

L’obturateur physique de l’appareil photo

On aime un peu moins

Pas nomade

Caméra intégrée non orientable