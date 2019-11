Test de Call of Duty Modern Warfare, le retour du roi ?

Si cela fait maintenant plus d’une décennie que la licence Call of Duty règne en maître dans le genre des jeux FPS, il n’en a pas toujours été le cas. Et depuis plus de dix ans, ce n’est pas une domination totale. En effet, avant le fameux Call of Duty 3 en Marche vers Paris (2006), c’était la licence Medal of Honor qui raflait toutes les médailles. Et puis, il y a eu le fameux Call of Duty 4 : Modern Warfare en 2007. Celui que l’on appelle « MW » pour les intimes et qui a tout changé.

Call of Duty Modern Warfare c’est pour beaucoup le FPS de référence, celui qui a changeait les codes avec son scénario incroyable, son casting cinq étoiles, sa mise en scène digne des meilleurs films de guerre. Pour beaucoup, Call of Duty Modern Warfare est le meilleur COD de sa génération. Et sa suite, Modern Warfare 2 en 2009 ne fait que confirmer ce sentiment. Malheureusement, le succès va vite monter à la tête des Marines.

Le troisième opus en 2011 ne sera pas aussi apprécié (bien qu’il reste de très grande qualité). Et au fil des ans, la licence Call of Duty va se perdre en devenant de plus en plus futuriste et en s’éloignant grandement de la recette qui a fait son succès. Au point ou un nouveau rival va arriver et parvenir à lui faire de l’ombre. Un certain Battlefield qui parviendra à se hisser à la hauteur de Call of Duty avant de se perdre lui aussi.

Annoncé en mai 2019, Call of Duty Modern Warfare était la promesse d’un grand retour aux sources. Le retour d’une licence mythique, loin des affrontements futuristes dans l’espace, le retour de personnages mythiques et charismatiques. La mission est-elle un succès ? Vérifions cela tout de suite !

Captain Price au rapport !

Attaquons tout de suite par ce qui va le plus nous intéresser à savoir la campagne solo. Car oui, c’est bien la trame principale qui était tant appréciée par les fans à l’époque de la sortie du fameux Call of Duty 4 de 2007. Après une année blanche, sans campagne l’année dernière pour Call of Duty Black Ops IIII, on attendait la nouvelle de pied ferme.

La campagne se déroule donc en octobre 2019, au moment de la sortie du jeu (à savoir le 25 octobre 2019). Nous incarnons Alex, soldat des marines en mission secrète pour récupérer des cargaisons de gaz chimiques dangereux à destination du pays fictif de l’Urzikstan. Malheureusement, la mission va se solder par un échec et le gaz sera récupéré par un groupe terroriste. La situation est grave et la responsable de la station, Kate Laswell demande alors à une tête connue de prendre les choses en main. C’est le retour du capitaine John Price. Moins de 24h plus tard, une attaque terroriste par le groupe Al-Qatala frappe la fameuse avenue de Piccadilly Circus à Londres. L’heure est grave, le temps est compté. Nous allons donc incarner Alex d’un côté et Kyle de l’autre pour aider le capitaine Price à récupérer les produits chimiques et désamorcer la situation en Russie.

Un scénario qui se veut être plutôt basique, où les gentils Américains vont devoir une nouvelle fois sauver le monde et désamorcer des conflits mondiaux. Je regrette ainsi un manque d’originalité et je me demande pourquoi ne pas partir sur une histoire complètement aléatoire qui changerait de cette fameuse opposition entre les Américains, les Russes, et sans oublier le conflit du Moyen-Orient un peu réécrit pour embellir la réalité en faveur des États-Unis. J’aurai préféré une histoire complètement différente, opposant plusieurs pays n’ayant jamais été en conflits, ou au contraire une alliance mondiale pour contrer la montée en puissance du terrorisme. Quelque chose de plus original que ce que l’on peut voir dans les jeux de guerre depuis de nombreuses années et qui s’inspire un peu trop de notre triste réalité.

À côté de cela, on n’enlèvera pas au jeu la grande qualité de son solo. Intense, dynamique, assez variées. Même si le synopsis est vu et revu, on ne prend pas mal de plaisir à enchaîner les missions (au nombre de 14). Petit regret, les missions s’enchaînent peut-être un peu trop vite et cela nous donne une durée de vie assez faible (entre 5h et 7h pour en venir à bout). Sinon, on apprécie la diversité des missions et du gameplay, du pilotage de drone aux armes à distance qui nous demandent de jouer avec le vent, jusqu’au guidage des mortiers, etc….

La campagne de Call of Duty Modern Warfare nous promet pas mal de spectacles ! Attention cependant, elle est réservée à un public avertit, car elle est particulièrement intense et violente à l’extrême par moment. On vous proposera même de passer les moments les plus violents pour ceux qui ne se sentent pas de vivre les scènes violentes. Pour ce qui est du doublage, Call of Duty Modern Warfare bénéficie d’une très bonne VO et d’une bonne VF.

Call of Duty, la base du multijoueur

Que serait Call of Duty sans son mode multijoueur ? Voici un petit tour d’horizon même si, pour ne pas vous mentir, rien de bien révolutionnaire sur ce point. Le premier mode de jeu est la fameuse « Partie Rapide » pour ceux qui n’ont pas trop le temps de se perdre dans la recherche de partie ou autres. Notez que nous disposons lors du lancement du jeu de 21 maps, dont 4 avec une variante pour la nuit que l’on arpente avec les lunettes de vision nocturne.

Le second mode de jeu est « Match à Mort par Équipe Réalisme ». Un mode assez intéressant où vous disposez d’un ATH minimaliste, sans mini-map, avec une santé normale, mais des dégâts accrus pour les tirs dans la tête. Un mode de jeu plutôt intéressant et intense qui va vous demander de bons réflexes.

Vous aurez ensuite le mode « Guerre Terrestre » qui sera un mode de jeu à grande échelle en équipe sur une grande map, avec des véhicules où le but du jeu sera de capturer et protéger un lieu tout en enchaînant les kills pour donner des points à votre équipe et remporter la victoire. Un mode de jeu pouvant être joué jusqu’à 64 sur la même map (en 32 contre 32). Cela devait être le mode le plus intéressant et prometteur qui se révèle être finalement un peu décevant avec une conduite des véhicules pas terrible et des joueurs PC qui sont forcés de jouer avec les joueurs consoles.

Retour du mode « Escarmouche » où plusieurs équipes s’affrontent dans un petit environnement sur plusieurs manches. Le but est d’atteindre un nombre de victoires donné pour remporter la partie.

Un nouveau mode « Shoot House 24/24 » où les joueurs s’affrontent sur la nouvelle map Shoot House dans un match intense à six contre six. La map est une arène rectangulaire asymétrique à trois voies qui présente de nombreux coins pour se mettre à couvert. La stratégie sera de rigueur pour remporter la partie !

Le traditionnel « Point Stratégique » qui permet à deux équipes de s’affronter pour une guerre de territoire. L’idée est de capturer et de défendre plusieurs points sur la map.

Et enfin, la fameuse « Mêlée Générale » où c’est chacun pour soi ! Les trois joueurs qui réalisent le plus de kills et remportent le plus de points gagnent la partie. Cependant, le premier des trois joueurs qui atteindra la limite de score pourra mettre fin à la partie et sera le grand gagnant.

Un total de sept modes de jeux qui promettent pas mal de parties. La plupart étant en équipe, cela permettra aux joueurs même novices de pouvoir progresser et prendre pas mal de plaisir ! On soulignera le fait que le multi de Call of Duty Modern Warfare est coss-plateforme. C’est-à-dire, que les joueurs PS4, Xbox One et PC peuvent jouer ensemble et ça, c’est un petit plus qui à son importance.En effet, petit regret pour les joueurs PC qui sont obligés de jouer en cross-plateforme avec les joueurs consoles. Ils ne peuvent pas avoir le choix de jouer avec seulement des joueurs PC ou avec des joueurs PC et consoles. Ainsi, les joueurs au clavier et à la souris sont désavantagés par rapport aux joueurs consoles avec une manette qui dispose d’une mini visée assistée.

La coopération à l’ordre du jour !

Le dernier point de ce Call of Duty Modern Warfare, c’est donc la partie coopération. Une fois la campagne solo terminée, si vous n’êtes pas trop du style à vous amuser en multijoueur et en PVP (Player vs Player) vous allez pouvoir vous amuser en ligne ou en local contre les bots avec plusieurs parties en coopération.

À commencer par les « Opérations Spéciales » qui vous proposent de choisir un rôle, préparer votre équipement et vous déployer avec trois autres joueurs pour prendre part à trois missions scénarisées qui se rapprochent de la campagne solo ! Les trois missions s’annoncent assez intenses, avec des objectifs qui ne s’annoncent pas très compliqués, mais qui auront de quoi vous tourmenter. Infiltration d’une zone pleine d’ennemis qui se transformera vite en confrontation face à une horde d’ennemis pour votre petite escouade à quatre ! Un mode très sympa qui mérite le coup d’œil ! Notez que chaque mort signera le game over !

Vous aurez ensuite le mode « Survie » qui est un mode intéressant, qui remplace en gros le mode zombies où vous allez devoir survivre à de nombreuses vagues d’ennemis ! Si les cinq premières vagues ne sont pas trop compliquées, cela monte vite en intensité avec les snipers sur les toits, les mastodontes, etc…

Le retour des « Opérations Spéciales (Classique) » qui vous proposent de jouer à des missions spéciales avec des armes spécifiques, réaliser des séries d’éliminations, etc…

Mon avis sur Call Of Duty Modern Warfare

Modern Warfare signe le grand retour aux sources de Call of Duty avec le retour d’une campagne solo vraiment bonne (même si elle est bien trop courte), des modes en ligne efficace et de la coopération en ligne ou locale. Graphiquement, le nouveau moteur fait des merveilles et nous propose des moments vraiment épiques. La campagne intense nous propose également de moments forts qui ne seront pas du goût de tous et qui sont discutables. Dans le contexte actuel, certains choix narratifs posent forcément quelques soucis. Cependant, le gameplay est très plaisant, nerveux, varié et séduira n’importe quels fans de FPS.

Pour ce qui est des côtés multijoueurs et coopérations, là encore il y a de quoi faire avec une dizaine de modes de jeux qui ne seront pas tous une réussite (le mode Guerre Terrestre était prometteur mais finalement plutôt décevant). En résumé, Call of Duty Modern Warfare est un bon retour aux sources qui va satisfaire tous les amateurs du genre.