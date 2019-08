Où précommander Call of Duty : Modern Warfare (avec accès Beta) ?

Il y a quelques jours, on a pu découvrir sur YouTube et Twitch les premières images de la nouvelle édition de Call of Duty : Modern Warfare. Depuis, il est possible de passer une précommande pour Call of Duty : Modern Warfare avec notamment une édition collector Dark Edition disponible sur PS4 et Xbox One. Pour l’heure, il ne semble pas y avoir d’édition collector pour la version PC.

Voici où précommander le jeu :

Précommander Call of Duty Dark Edition

Précommande de Call of Duty : Modern Warfare 2019

Pour les amateurs de Call of Duty : Modern Warfare, deux possibilités se présentent à eux : soit partir pour la version de base avec uniquement le jeu (la solution la moins chère), soit partir pour l’édition collector qui permet d’obtenir des accessoires exclusifs sur le célèbre jeu vidéo. Voici ce que contient la Dark Edition qui est disponible à la précommande :

Le jeu Call of Duty: Modern Warfare

Des lunettes de vision nocturne (avec présentoir)

Un steelbook

Un couteau tactique personnalisé en jeu

3 packs « Opérateur » (Camouflage, Équipage sans importance et Sanglier)

Dans cette édition spéciale de Call of Duty : Modern Warfare, la vraie surprise est ces lunettes à vision nocturne (inspirées par le modèle en jeu) qui permettent de voir jusqu’à 20 mètres dans le noir le plus complet. Selon la luminosité ambiante, ces lunettes passent du mode « nuit » au mode « jour » pour faciliter la compréhension des couleurs. Dans le mode « nuit », l’utilisateur peut choisir entre la vision en noir et blanc, ou la vision en bleu phosphorescent.

Certes, l’édition collector du jeu n’est pas donnée puisqu’il faudra débourser 199€ pour les versions sur PS4 et Xbox One – mais elles rencontrent un franc succès. D’ailleurs, la version pour Xbox n’est plus disponible à la précommande sur Amazon. Pour ceux qui veulent partir pour la Dark Edition de Call of Duty : Modern Warfare sur PS4, elle est encore disponible !

Accès anticipé à la Beta !

Pour ceux qui souhaitent réserver le jeu sur PS4 ou Xbox One, sans tous les accessoires, il est possible de précommander la version de base (juste le jeu) pour 69,99€ sur Amazon. Elle sera disponible officiellement le 25 octobre prochain. Quelle que soit la console, tous les joueurs qui auront précommandé Call of Duty : Modern Warfare bénéficieront d’un accès anticipé à la Beta Ouverte (à partir du 12 septembre sur PS4).

