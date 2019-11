Test de Disney Classic : Aladdin & Le Roi Lion, le retour nostalgique !

Depuis quand est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Est-ce que c’était déjà le cas en 1994 ? Ou même en 1993 ? Car aujourd’hui, c’est un vrai retour en arrière que l’on vous propose. Retour au 11 novembre 1993 et au 8 décembre 1994. Ces deux dates-là sont les sorties respectives des jeux de plateforme Aladdin (sur MegaDrive) et Le Roi Lion (sur Super Nintendo) qui sont considérés comme les meilleures versions de ces jeux à ce jour. Après les remakes au cinéma cet été des deux films, Disney propose un remake des jeux qui ont fait les beaux jours des consoles 16bits de l’époque. Alors, est-ce que le résultat est convaincant en jeu vidéo ? Devons-nous simplement nous contenter d’un portage sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ? La réponse tout de suite !

C’est l’histoire de la vie et des portages !

L’idée avec cette compilation est donc de proposer aux joueurs les meilleures versions d’Aladdin et du Roi Lion à ce jour. C’est à dire, la version Mega Drive du prince des voleurs et la version Super Nintendo du roi des animaux. Sur le papier, l’idée est plutôt sympa pour faire découvrir aux jeunes qu’est-ce qu’un jeu difficile, mais tout aussi culte. Et pour d’autres, de replonger dans les souvenirs. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Nighthawk Interactive ne se contente pas du minimum syndical. Que ce soit pour Aladdin ou Le Roi Lion, les deux jeux sont accompagnés de leur meilleure version, mais aussi de déclinaisons. Ainsi, vous aurez le plaisir de découvrir au total 11 jeux !

ALADDIN :

– Version MegaDrive

– Version Final Cut

– Version Demo

– Version Japonaise

– Version Game Boy

– Version Super Boy Color

LE ROI LION

– Version Super Nintendo

– Version MegaDrive

– Version Japonaise

– Version Game Boy

– Version Super Boy Color

La version MegaDrive d’Aladdin est donc la version d’époque de 1993 considérée comme la meilleure à ce jour. Pour ce qui est de la version « Final Cut », il s’agit d’une version avec une maniabilité plus souple et d’une caméra capable de se centrer sur l’action pour éviter de nous faire perdre bêtement. Pour ce qui est de la version « Démo », il s’agit d’une version montrée à la presse en 1993 avec seulement trois niveaux qui sont loin d’être terminés ! Une version sympa permettant un peu de voir les versions bêta de l’époque.

Du côté du Roi Lion, il s’agit également de la version Super Nintendo d’époque de 1994 qui est considérée comme la meilleure à ce jour. On retrouvera également la version MegaDrive, similaire, mais avec quelques petits couacs.

Pour ce qui est des versions Game Boy (noir et blanche) et Super Game Boy, elles pourront en amuser certains quelques minutes, mais elles sont vraiment là en tant que bonus, plutôt qu’en tant que véritable jeu.

Ali baba et les 40 bonus !

C’est clairement le gros point positif de cette compilation Disney Classic. En plus de rejouer à deux jeux cultes dans l’ensemble de leurs versions, Nighthawn Interactive nous offre une multitude de bonus. À commencer par la bande-son des deux jeux à écouter directement depuis votre Nintendo Switch, PS4, Xbox One ou votre PC ! Pas moins de 32 pistes pour Le Roi Lion et 18 pistes pour Aladdin.

En plus de cela, vous allez pouvoir visionner un making-of des deux jeux dans la section « Musée ». Au programme, trois thématiques pour Aladdin avec :

Les vidéos du jeu : Six vidéos pour un total de 35 minutes environ de reportages sur la création du jeu MegaDrive d’Aladdin en 1992/1993. On regrettera cependant que les vidéos soient disponibles uniquement en VO sans aucun sous-titre français.

Les visuels du jeu : Une galerie de plus de 200 images sur la conception du jeu de son début à sa version finale. Cette fois, une grande partie des images sont expliquées avec du texte en français.

Les visuels du film : Une galerie d’environ 300 images sur la conception du film d’animation de Walt Disney.

De son côté, vous aurez le droit à un traitement de faveur similaire pour Le Roi Lion. Au programme, deux thématiques avec :

Les vidéos du jeu : Cette fois, c’est pas moins de 20 vidéos qui vous attendent avec une durée d’une heure de reportage sur la création du jeu Super Nintendo du Roi Lion en 1993/1994. Là encore, même regret avec des vidéos uniquement en VO sans sous-titres.

Les visuels du film : Une galerie d’une petite vingtaine d’images sur la conception du film d’animation de Walt Disney.

Les bonus et vidéos sont assez variés, avec des interviews, mais aussi des activités de travail, des séances de questions/réponses et même la vidéo de lancement du Roi Lion sur scène !

Je voudrais être un cheater

Le dernier petit cadeau de la part de Nighthawk est la possibilité d’enfin terminer les jeux sans trop de difficultés. En effet, cette compilation Disney Classic Aladdin & Le Roi Lion proposent quelques petits cheats codes qui vont nous faciliter la vie. Au moment de lancer une des versions des jeux, il est possible d’aller dans un sous-menu et de choisir par exemple de devenir invincible pour faire tous les niveaux d’une traite sans avoir la crainte du game over !

Mais vous pouvez également la jouer « loyale » et simplement choisir notre niveau dans ce même sous-menu. Ainsi, si vous bloquez vraiment sur un stage spécifique, il sera possible de passer à la suite plutôt que de tout recommencer.

Enfin, une petite touche magique fait son apparition in-game. La fameuse touche nous permettant de rembobiner le jeu pour éviter un joli lancé de couteau d’un garde d’Agrabah ou oublier une mauvaise chute de Simba ! Attention cependant, l’utilisation de ces cheats désactivera l’ensemble des trophées, succès et autres récompenses.

Mon avis sur Disney Classic Aladdin & Le Roi Lion

C’est une compilation vraiment honnête qui est proposée par Nighthawk Interactive. Si vous décidez de craquer et replonger dans vos souvenirs, vous le ferez de belle manière avec plusieurs jeux qui pourront vous procurer pas mal de plaisir sans vous frustrer grâce aux nombreux cheats codes qui vous permettront d’aller jusqu’au bout des jeux sans soucis ! En plus de cela, les fans seront heureux de découvrir de nouveaux niveaux pour Aladdin et de jolis reportages (sous conditions de comprendre l’anglais). Proposé entre 29,99€ (sur PS4) et 34,99€ (sur Switch et Xbox One) cela fait tout de même un peu cher pour un simple portage tout de même ! À titre personnel, je pense que cette compilation s’adressera surtout à la Nintendo Switch avec un grand plaisir de pouvoir découvrir ou redécouvrir ces jeux en mode portable. Je pense que malgré les 1080p, cela peut sacrément piquer sur un grand écran avec la PS4, la Xbox One ou même sur la Switch en mode docké.