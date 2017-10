Test de la semaine : Logitech MK850 Performance, le kit clavier/souris pour se connecter partout

Le kit sans-fil MK850 de Logitech est en test cette semaine sur Presse-citron. Destiné à la bureautique, il a la particularité d’être multidispositif et permet de passer facilement d’un ordinateur sous Windows ou macOS à une tablette ou un smartphone sous iOS et Android. De quoi devenir le roi de la productivité ?

Présentation

Acteur incontournable dans l’univers des périphériques informatiques, Logitech nous a proposé de découvrir son ensemble clavier et sous sans-fil MK850 Performance. Ce kit bureautique est composé du clavier K850, d’une souris M720 Triathlon et à la particularité de pouvoir se connecter à trois terminaux différents.

La fiche technique du Logitech MK850 :

Constructeur : Logitech Modèle : MK850 Performance Dimensions : Clavier: 25 mm X 430 mm x 210 mm

Souris: 45 mm x 74 mm x 115 mm Poids : Clavier: 733 g (dont 2 piles AAA)

Souris: 135 g (dont 1 pile AA) Configuration requise : Clavier Unifying (Windows 10 ou version ultérieure, Windows 8, Windows 7, Mac OS X version 10.10 ou ultérieure, Chrome OS)

Bluetooth (Windows 10 ou version ultérieure, Windows 8, Mac OS X version 10.10 ou ultérieure, iOS 5 ou version ultérieure, Chrome OS, Android 5.0 ou version ultérieure) Souris Unifying (Windows 10 ou version ultérieure, Windows 8, Windows 7, Mac OS X version 10.10 ou ultérieure, Chrome OS)

Bluetooth (Windows 10 ou version ultérieure, Windows 8, Mac OS X version 10.10 ou ultérieure, Chrome OS) Caractéristiques techniques : Clavier Type de connexion: Bluetooth Smart et connexion sans fil 2,4 GHz

Portée sans fil: 10 m

Chiffrement sans fil: Oui

Informations sur la batterie: 2 piles AAA

Autonomie: 36 mois Souris Type de connexion: Bluetooth Smart et connexion 2,4 Ghz sans fil

Portée sans fil: 10 m

Informations sur la batterie: 1 AA

Autonomie: 24 mois

Technologie de capteur: Technologie de suivi optique avancée de Logitech

Résolution du capteur: 1000 ppp

Roulette de défilement: Ultra-rapide

Nombre de boutons: 8 Contenu : Clavier sans fil

Souris sans fil

Récepteur Unifying

2 piles AAA (clavier), 1 pile AA (souris) préinstallées

Rallonge USB

Documentation utilisateur

Design & Ergonomie

Nous avons vu la semaine dernière que Logitech était présent dans l’univers gaming avec sa gamme Logitech G, mais le fabricant suisse vise aussi l’utilisateur lambda (et/ou professionnel) avec ses périphériques. Son ensemble souris et clavier sans fil MK850 Performance s’invite sur ce segment et comme son nom l’indique, il doit répondre aux attentes de l’utilisateur exigeant.

Par expérience, on sait que les ensembles clavier-souris ne sont pas toujours homogènes, avec un périphérique plus intéressant que l’autre. Pour évaluer le Logitech MK850, nous allons regarder de plus près la souris puis le clavier.

La souris Logitech M720 Triathlon

On retrouve dans cet ensemble une souris M720 Triathlon, un modèle qu’on peut acquérir sans passer par le kit au prix de 69,99 euros sur le site de Logitech. Réservée aux droitiers, elle arbore un look plutôt simple et fonctionnel avec un revêtement en plastique doux.

La qualité de fabrication est bonne, mais aurait mérité plus d’attention, on ne tutoie pas le haut de gamme de chez Logitech. Le plastique blanc à l’arrière de la souris rappelle plutôt les modèles d’entrée de gamme et certains boutons ont une finition correcte sans plus (bouton dédié au débrayage, molette). Au total, la souris de Logitech se compose de huit boutons.

Sur le dessus, on retrouve le bouton du milieu et les boutons liés à l’inclinaison de la molette ainsi qu’un bouton qui permet de passer d’une molette cranté à une molette à rotation libre. Juste derrière ce bouton, un témoin prévient du niveau de charge des piles.

Sur le côté, outre les traditionnels boutons « suivant » et précédent » (réglage par défaut), on trouve un troisième bouton qui permet de passer d’un terminal à l’autre (easy switch).

À noter également, la présence des 3 chiffres illuminés sur le dessus de la souris qui indiquent à quel appareil vous êtes connecté. Enfin, un tout petit bouton est présent en bas à gauche de la souris. Par défaut, il est qualifié de « bouton de gestes » et permet de faire apparaître les bureaux virtuels sous Windows 10. Nous verrons qu’il est possible de personnaliser tous les boutons via le logiciel Logitech Options.

Sous son apparence simple, la M720 est finalement une souris très complète et suffisamment performante pour tous les travaux de bureautique avec son capteur optique de 1 000 ppp.

À l’usage, le design tout en rondeur rend la souris de Logitech très confortable et agréable à utiliser. La M720 est normalement bruyante, les différents boutons sont facilement accessibles et font du mulot de Logitech un allié efficace.

Concernant la molette, la possibilité de passer du monde cranté à rotation libre est toujours aussi pratique. Les crans sont bien marqués, mais on aurait pu espérer une molette un peu plus souple et un tout petit peu moins bruyante.

Enfin, la présence d’une simple pile AA (fournie) et un élément à prendre en compte en fonction de votre utilisation même si Logitech annonce une autonomie de 24 mois. Autre élément à prendre en compte, celui de la taille de la souris.

La M720 est tout en rondeur, mais ce n’est pas un très grand modèle (ici à côté d’une MX Master).

Le clavier Logitech K850

Après la souris, il est temps de s’intéresser au clavier K850. Comme pour la souris, le design est soigné et l’ensemble élégant.

Le clavier est ergonomique avec une forme légèrement incurvée qui peut surprendre si vous avez l’habitude des claviers « plats », mais qui est très confortable.

Comme pour la souris, la qualité de fabrication est correcte, mais le plastique mat donne un côté assez brut plus fonctionnel qu’orienté haut de gamme. Le choix le plus surprenant au niveau du design concerne les boutons « Easy-Swiych » qui permettent de passer d’un dispositif à un autre. On comprend que Logitech est pris la décision de mettre en avant cette fonctionnalité, mais un peu moins la couleur des boutons.

Certes, on les repère très facilement, mais on a un peu l’impression qu’on a remplacé des touches défectueuses par des touches d’une couleur différente. Toutefois, le design restant une affaire de gout, cette démarcation plaira peut-être à certains utilisateurs.

Hormis ce détail, l’ensemble reste très agréable et l’on notera le choix de Logitech de faire apparaître les symboles spécifiques à Windows et macOS. Une décision attendue pour un clavier capable de se connecter à différents périphériques (PC Windows, Mac, iPad, iPhone, appareils Android) et pratique lorsqu’on est amené à switcher d’un système d’exploitation à l’autre.

Très complet, le MK850 est également doté de touches multimédias et d’un repose-poignet matelassé. Ce dernier est très agréable, mais il est dommage de ne pas pouvoir le détacher.

À l’usage, le clavier est redoutable d’efficacité et très confortable. Comme évoqué un peu plus tôt, le design légèrement incurvé peut surprendre, mais on s’y fait très vite et la présence des raccourcis Windows et macOS apporte un confort supplémentaire.

Concernant la frappe, la course des touches est plutôt courte et réactive, ce qui est plutôt agréable pour ceux qui sont amenés à beaucoup écrire (ce test a été écrit avec le MK850).

Au niveau du bruit, le clavier n’est pas le plus silencieux qu’on puisse trouver, mais il n’est pas spécialement bruyant. Comme la souris M720, il faudra utiliser deux piles AA (fournies) pour faire fonctionner le clavier avec une autonomie annoncée de 36 mois.

Les fonctionnalités : le logiciel Logitech Options

Avec son kit MK850 Performance, Logitech nous propose d’utiliser son logiciel Logitech Options. Les habitués de la marque suisse connaissent sans doute ce logiciel qui va nous permettre d’optimiser l’utilisation de son clavier et de sa souris.

Le logiciel nous permet d’avoir un aperçu de nos différents dispositifs (niveau de la batterie, état de connexion) et de personnaliser les différents boutons.

Au niveau de la souris, on pourra réaffecter l’ensemble des boutons. Mention spéciale pour le petit bouton situé sur la gauche de la souris qui permet de réaliser 4 actions différentes lorsqu’il est maintenu.

La fonction DuoLink est également intéressante puisqu’elle permet de définir un ensemble d’actions différentes pour les boutons de la souris lorsqu’on maintient la touche FN du clavier appuyée. Cela permet d’ajouter de nouveaux raccourcis et le plus difficile sera alors de tous les retenir.

Une fois sur le clavier, on peut également affecter un nouveau raccourci à quelques touches, à quelques options et accéder à l’onglet Easy-Switch. Ce dernier permet de suivre les dispositifs qui sont reliés à votre clavier Logitech.

Facile à utiliser, le logiciel de Logitech est bien pensé et apporte quelques fonctionnalités supplémentaires pour utiliser au maximum ses deux périphériques.

Conclusion

Le MK850 Performance de Logitech et un kit clavier/souris sans fil très intéressant. L’ensemble se distingue par son confort, sa facilité d’utilisation et surtout la présence de ce mode trois-en-un. Si on est amené à utiliser son clavier avec son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, la solution proposée par Logitech est redoutable d’efficacité.

On appréciera également le logiciel Logitech Options qui apporte de nombreuses fonctions de personnalisation.

L’ensemble ne souffre pas de défaut majeur, mais l’on aurait pu espérer des finitions un peu plus haut de gamme pour un ensemble proposé à 119 euros (ou un prix moins élevé).

L’ensemble Logitech MK850 Performance est proposé au prix de 119,00 euros.

J’aime :

le confort

la possibilité de se connecter à trois dispositifs en même temps (Windows, macOS, Android, iOS et Chrome OS)

le logiciel Logitech Options qui apporte des fonctions de personnalisation

un ensemble homogène

le design ergonomique

J’aime moins :