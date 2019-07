Test Dragon Quest Builders 2 : plus fort que Minecraft ?

Un cocktail construction-RPG (d)étonnant !

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’aventure Dragon Quest Builders, rappelons qu’il s’agit ici d’un jeu de type construction/RPG, inspiré évidemment de l’univers Dragon Quest, lequel serait tombé dans une marmite de Minecraft étant petit. Après un premier opus lancé en début d’année dernière (sur Nintendo Switch), Dragon Quest Builders est donc de retour, avec un épisode qui a la bonne idée d’optimiser toutes les bonnes idées de la formule originelle, tout en gommant (presque) tous ses défauts.

Commander Dragon Quest Builders 2

Dans ce second épisode, on incarne encore et toujours un bâtisseur providentiel, accompagné d’un certain Malroth. Le but ici est de parvenir au bout de la quête principale, en prenant le soin de « ramener la prospérité dans une contrée mystérieuse« , à savoir l’île de l’Eveil, dans laquelle viendront habiter (et travailler) de nombreux PNJ. Les moins créatifs pourront évidemment s’en tenir aux différents objectifs et plans proposés par le jeu, mais les autres pourront laisser libre court à leur imagination, avec des possibilités de construction assez extraordinaires. Les plus curieux seront d’ailleurs souvent récompensés par de nouveaux objets, de nouvelles décorations…

Comme dans un Sim City, il faudra également veiller à répondre aux diverses requêtes des PNJ, afin de rendre la population plus heureuse, et faire évoluer cette communauté qui grandira au fil des heures. A ce sujet, les développeurs ont mis au point un écosystème assez épatant, avec des PNJ qui vaquent à leurs occupations, qui vivent leur vie, et qui pourront parfois offrir quelques bonus au joueurs. Ces derniers prendront également les armes si le village est attaqué. Excellent.

Car oui, Dragon Quest Builders 2, comme son aîné, ne repose pas uniquement sur un aspect construction. On y retrouve aussi un peu d’Action-RPG, avec des combats toujours aussi simplistes, mais un peu moins contraignants qu’auparavant, ce qui est une bonne chose. On est (très) loin d’une mécanique de gameplay complexe à la Dragon Quest « classique » ici, et le côté combat, bien que présent, reste très basique, ce qui en frustrera peut-être certains.

Dans l’optique de faire évoluer son environnement, il faudra souvent partir en quête de nouveaux matériaux, avec ce que cela implique de bonnes/mauvaises rencontres. Outre le côté construction, on retrouve ici de nombreux éléments dignes d’un « vrai » RPG, avec des armes, de l’EXP, de la magie, des donjons, des boss…

Esthétiquement, on retrouve bien sûr ce côté « cubique » propre à la série, et il est possible de détruire à peu près tout et n’importe quoi…. comme il est possible de construire à peu près tout et n’importe quoi aussi ! Le jeu se joue principalement à la troisième personne, mais on peut également switcher en vue FPS, pour une meilleure visibilité et une immersion impeccable.

A force de patience, de travail, et avec un minimum de créativité, on parvient à transformer un espace désertique en un petit hameau plein de vie, le tout, en empilant des blocs de terre, en plantant des fleurs, en plaçant des portes, des remparts, des puits… A ce sujet, Dragon Quest Builders 2 accorde une place toute particulière à l’agriculture, de quoi ravir les passionnés de jardinage.

Côté durée de vie, Dragon Quest Builders 2 pourra vous occuper pendant quelques longues dizaines d’heures, grâce à une trame principale assez conséquente d’une part, mais aussi (et surtout !) une totale liberté créative laissée au joueur, qui pourra passer des heures entières à peaufiner tel ou tel aspect de son village, sans pour autant faire progresser d’un iota le scénario. A cela s’ajoutent de superbes musiques, sans oublier la direction artistique si caractéristique (et réussie) de Dragon Quest.

Mon avis concernant Dragon Quest Builders 2

On pouvait craindre une certaine redondance avec ce second opus, mais plus qu’une suite, ce Dragon Quest Builders 2 est une véritable ode à la créativité, corrigeant la majorité des errances du premier épisode. Certes, la caméra est toujours un peu capricieuse, les combats sont très simplistes, et l’ergonomie pas toujours très intuitive, mais quel plaisir de voir son village prendre vie sous ses yeux, et attirer de nouveaux PNJ, plus autonomes et vivants que jamais. Bref, un excellent(issime) jeu de construction, à la fois simple et bigrement addictif, qui offre une multitude de possibilités, avec en prime un côté RPG très agréable, et cette atmosphère Dragon Quest toujours aussi délectable pour les mirettes (et pour les oreilles).