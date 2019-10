Test Dragon Quest XI S Edition Ultime : la « superior version » (en 2D et 3D) sur Nintendo Switch

Le test de Dragon Quest XI, version Nintendo Switch !

Après avoir sévi sur PlayStation 4 et PC l’année dernière, le très (très) bon Dragon Quest XI revient sur Nintendo Switch, avec une nouvelle Edition Ultime. Une version encore plus aboutie que la mouture PS4/PC, avec de nombreux ajouts et autres ajustements. Après de longues heures passées sur cette nouvelle version, que vaut ce Dragon Quest XI S Edition Ultime sur Nintendo Switch ? Réponse dans notre test complet !

On ne vous fera pas l’affront ici de vous raconter à nouveau l’histoire de ce Dragon Quest XI, mais il faut tout de même savoir que le titre place le joueur dans la peau d’un Héros de Caubaltin, lequel est rapidement considéré comme l’Eclairé, un héros légendaire. Rapidement, ce dernier fait la connaissance de Erik, un jeune voleur, et tous deux (avec l’appui d’autres personnages) vont rechercher l’Yggdrasil, cet arbre de vie qui doit permettre de sauver le monde d’Elréa.

La DA toujours aussi sublime

Côté direction artistique, ce Dragon Quest XI S Edition Ultime est toujours aussi sublime, ce dernier étant une nouvelle fois porté par la patte d’un certain Akira Toriyama au niveau du design des personnages. Les différents environnements ne sont pas en reste, avec de très vastes plaines à parcourir, de nombreuses cités à découvrir, des donjons à explorer… et évidemment des tonnes d’ennemis (trop mignons !) à occire via des combats au tour par tour.

RPG oblige, il faudra veiller à bien faire évoluer ses personnages au fil de l’aventure, via l’XP glanée sur le champ de bataille, mais aussi en achetant des armes/armures plus puissantes, sans oublier l’Hexagramme, qui permet de déverrouiller certaines aptitudes. L’ensemble est toujours aussi agréable à parcourir, et la difficulté est rarement frustrante ici, contrairement à d’autres opus de la saga.

Techniquement, ce Dragon Quest XI S Edition Ultime est évidemment moins pimpant que sur PS4, avec notamment des textures un peu moins fines, un aliasing plus présent et quelques passages un peu plus flous, mais l’ensemble reste malgré tout très propre sur Nintendo Switch. On perd forcément un peu en détail (notamment en mode nomade), mais quel plaisir de pouvoir (re)jouer à un J-RPG aussi colossal… et qui déborde littéralement de contenus dans cette Edition Ultime !

Un Dragon Quest en 3D… et en 2D !

En effet, l’une des grosses nouveautés mises en avant par cette version Nintendo Switch, c’est la possibilité de passer du mode 3D… à un mode 2D ! Une action possible aux différents points de sauvegarde du jeu. Dès lors, le jeu adopte un tout autre aspect, rappelant les épisodes 16 bits de la saga. L’histoire reste parfaitement identique, avec toutefois quelques modifications (map moins grande, combats aléatoires à l’ancienne, musiques rétro, nouvel inventaire…).

Une excellente initiative… même s’il faudra toutefois se montrer très prudent avec ce mode 2D, puisque celui-ci vous renvoie au début du dernier chapitre débuté… ce qui peut s’avérer assez frustrant.

Evidemment, on aurait adoré pouvoir switcher à la volée du mode 3D au mode 2D (comme sur un WonderBoy : The Dragon’s Trap), mais cela aurait été très compliqué (voire impossible) à réaliser ici. Le plus simple (et le plus prudent pour votre sauvegarde) reste, à mes yeux, de faire le jeu en 3D sur un slot de sauvegarde, et de le faire en 2D sur un second slot, en évitant ainsi de basculer d’un mode à l’autre sur une même sauvegarde pour éviter toute mauvaise surprise.

A noter que le jeu propose également une toute nouvelle quête annexe (intégrée dans le mode 3D du jeu), assez excellente d’ailleurs, Chronopolis, qui s’amuse à renvoyer le joueur dans divers mondes délicieusement rétro.

Au-delà de ce mode 16 bits, ce Dragon Quest XI S Edition Ultime se pare également d’autres ajustements bienvenus, comme le fait d’utiliser la Transforge n’importe où sur la map, via la touche « + », ou encore d’appeler sa monture plus facilement. Cette version Nintendo Switch propose également de nouveaux pans de scénario, pour mieux comprendre les différents personnages de cette aventure épique. Via les options, on peut également accélérer la vitesse des combats (par deux, ou par quatre), sans oublier la possibilité d’opter pour les voix japonaises et les musiques orchestrales.

Bref, un contenu assez débordant pour ce Dragon Quest XI S Edition Ultime sur Nintendo Switch, et qui tient intégralement sur la cartouche de jeu, sans nécessiter le moindre téléchargement supplémentaire. Ceux qui ont déjà parcouru le jeu sur PS4 ou PC ne verront pas forcément l’utilité de se replonger dans l’aventure, hormis bien sûr si ces derniers apprécient le nouveau mode 2D et la possibilité (très appréciable) de jouer en mode nomade.

Ceux qui n’ont jamais touché à Dragon Quest XI peuvent sans souci se ruer sur cette Edition Ultime sur Nintendo Switch, certes moins belle graphiquement que sur PS4, mais autrement plus riche en contenus et en améliorations, et avec, là encore, cette possibilité bienvenue de jouer n’importe où, n’importe quand (sur Nintendo Switch Lite par exemple). La « superior version » en quelque sorte…

(Test réalisé à partir d’une version physique de Dragon Quest XI S Edition Ultime, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite)

Mon Avis concernant Dragon Quest XI S Edition Ultime

Quel bonheur de pouvoir enfin (re)jouer à ce Dragon Quest XI S Edition Ultime sur Nintendo Switch. Une version qui déborde purement et simplement de contenus, avec la possibilité de faire toute l’aventure en 2D (en mode 16 bits), mais qui profite aussi de nombreux ajustements qui améliorent encore un peu plus l’expérience originelle. Certes, le titre est un cran en-dessous de la version PS4 visuellement, mais l’ensemble reste très impressionnant « pour de la Switch« , en mode docké comme en mode nomade. On regrettera simplement un jeu un chouia trop facile, mais globalement, quelle magnifique aventure proposée ici par Square-Enix.