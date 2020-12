Test du MacBook Air M1 : ceci est une révolution

Nouvelle puce pour une nouvelle vie. Il y a quelques semaines, Apple annonçait la puce M1, la première de la famille Apple Silicon. Pour démontrer tout le potentiel de sa puce maison, l’américain a donc lancé trois ordinateurs propulsés par la M1 : un Mac mini, un MacBook Pro et un MacBook Air.

Ce dernier est le plus populaire des ordinateurs d’Apple. Lors de son keynote, Tim Cook annonçait même que la moitié des Mac vendus dans le monde (environ 6% du marché global) étaient des MacBook Air.

En y intégrant la puce M1, Apple promet de faire du plus fin et du plus mobile de ses ordinateurs un monstre de puissance. De quoi toucher une cible plus large incluant désormais les utilisateurs plus exigeants.

Justement, je fais partie de ces utilisateurs. Équipé de mon MacBook Pro 16’’ avec une configuration musclée, j’ai donc troqué mon fidèle compagnon contre le MacBook Air M1 (8 Go de RAM, 512 Go de stockage). Il m’a accompagné dans un cadre professionnel, pour des usages aussi variés que l’écriture, la navigation web, la photographie ou le montage vidéo. Le MacBook Air M1 est-il la révolution attendue ? Réponse dans ce test.

Prix et date de sortie

Avec l’arrivée de la puce M1, la gamme MacBook Air M1 gagne en lisibilité. Apple le décline en deux versions incluant 256 ou 512 Go de stockage vendues respectivement 1129€ et 1399€. Le MacBook Air M1 se décline en trois coloris : Gris sidéral (notre modèle de test), Or et Argent.

Design et connectique

Le MacBook Air M1 est un MacBook Air. Voilà… À mon grand regret, Apple ne touche quasiment pas au design de son ordinateur le plus populaire. Le MBA (comme l’appellent les intimes) reste une machine séduisante tout d’aluminium vêtue, mais elle traîne un design peu ou prou similaire depuis quelques années maintenant. Aussi, accompagner l’arrivée des premières puces Apple d’un petit refresh ne lui aurait pas fait de mal. Dommage.

Le MacBook Air M1 tire donc toute sa personnalité de son format ultra-fin (souvenez-vous de la première présentation de Steve Jobs sortant le MBA d’une enveloppe). Forcément, une grande finesse implique de grands sacrifices, aussi la connectique du MacBook Air M1 reste tout aussi limitée que celle du modèle précédent. Vous devrez donc vous contenter de deux ports Thunderbolt/USB 4 (bordure gauche) et d’un jack 3,5 mm (bordure droite).

Pas de changements non plus pour le duo clavier-trackpad. Apple a définitivement tiré un trait sur le clavier papillon et mise donc sur son Magic Keyboard avec les qualités (nombreuses) et défauts (moindres) qu’on lui connaît. Le clavier d’Apple reste une référence sur le marché et ravira les utilisateurs devant enchaîner les heures d’écriture.

La seule différence « notable » réside dans la disposition de certaines touches. Si le bouton on/off avec Touch ID conserve sa place, la touche Spotlight (F4), Dictée (F5) et Ne pas déranger (F6) font leur apparition, Apple les estimant plus utiles que les anciennes. Rien à signaler sur le trackpad, toujours aussi confortable et réactif. Un régal pour la navigation par gestes dans l’interface.

L’intégration de l’écran Retina 13,3’’ reste elle aussi inchangée, aussi vous devrez encore supporter les larges bandes noires qui l’entourent pendant quelques temps. On est loin du travail de Dell avec son XPS 13 ou de Huawei avec son MateBook.

Finalement, les seules vraies nouveautés de ce MacBook Air sont quasiment invisibles. La caméra FaceTime filme toujours en 720p mais elle exploite désormais les algorithmes développés par Apple pour les appareils photo de ses iPhone. Ainsi, la Pomme promet des vidéoconférences de meilleure qualité tant en environnement lumineux que dans un cadre plus cosy.

J’ai en effet pu constater une légère amélioration par rapport au modèle précédent, mais la caméra FaceTime reste de piètre qualité. Un vrai point noir selon moi alors que le télétravail et les vidéoconférences se démocratisent.

On se consolera avec l’intégration de trois micros pour une meilleure captation du son. Pour le coup, les résultats sont très convaincants.

Vous l’aurez compris, avec le MacBook Air M1, Apple joue la carte de la continuité (et c’est un euphémisme). Esthétiquement, difficile (pour ne pas dire impossible) de distinguer le MacBook Air M1 de son prédécesseur. Il faudra sans doute attendre l’année prochaine pour voir des changements esthétiques sur ce produit si populaire.

Écran et audio

Pas de changements non plus du côté de l’écran. Apple mise toujours sur une dalle IPS de 13,3’’ estampillée Retina Display capable d’afficher les contenus avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Le constructeur promet que le MacBook Air couvre l’espace colorimétrique P3, soit 25% de couleurs de plus que l’espace sRGB. Enfin, l’écran du MacBook Air M1 est annoncé comme très lumineux (400 nits).

Dans les faits, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à l’écran du MacBook Air M1. Comme son prédécesseur, il répond parfaitement aux besoins de polyvalence des utilisateurs d’ultrabooks. Il tient ainsi aisément la comparaison avec d’autres références du marché, comme le XPS 13 de Dell.

L’écran du MacBook Air M1 brille par la quantité de détails affichés ainsi que son excellente luminosité et une colorimétrie aux petits oignons. Rien de nouveau par rapport au modèle précédent donc. Le MacBook Air est toujours une valeur sûre à la fois comme machine de travail et comme support multimédia. On aimerait tout de même une version tactile, ne serait-ce que pour les applications de retouche photo par exemple.

Pour ne rien gâcher, Apple soigne la partie audio. Deux haut-parleurs positionnés de part et d’autre du clavier diffusent un son stéréophonique de très bonne facture. La compatibilité Dolby Atmos ravira les amateurs de films et séries. Un régal.

Performances et logiciel

Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons les promesses de la puce M1. Selon Apple, sa première puce maison gravée en 5 nm (16 milliards de transistors) rend les nouveaux Mac « plus puissants que 98% de leurs concurrents ». Elle regroupe un CPU (8 coeurs), un GPU (8 coeurs) ainsi qu’un Neural Engine (16 coeurs), la RAM et tout un tas d’autres composants promettant des performances de folie.

En quelques chiffres, la puce M1 permet au nouveau MacBook Air de se montrer 3,5 fois plus puissant que son prédécesseur lancé plus tôt dans l’année. Le SSD, lui, est deux fois plus rapide. De quoi rendre ce MacBook Air M1 « 3 fois plus véloce que ses concurrents » promet la Pomme, le tout dans le plus grand des silences. Voilà pour la théorie.

L’intégration de la puce M1 au MacBook Air représentait un défi complexe pour les ingénieurs. Comment délivrer des performances impressionnantes dans un espace aussi réduit tout en évitant les problématiques liées à la chauffe ? Un ventilateur révolutionnaire ? Pensez-vous !

Apple a bel et bien conçu son MacBook Air M1 sans aucun ventilateur. Pourtant, ses résultats sur les différents benchmarks sont tout aussi spectaculaires que ceux du MacBook Pro M1 ou du Mac mini M1 qui sont pourtant bien dotés d’un système de ventilation.

Mais alors, quel est donc le secret d’Apple ? Je le répète plus souvent que de raison, les benchmarks ne sont que des indicateurs de performances à l’instant T. Aussi, ils ne reflètent pas vraiment l’utilisation réelle d’un produit. Ce MacBook Air M1 en est la parfaite illustration.

Oui, le MacBook Air M1 est un monstre. Il fait tourner les applications les plus exigeantes sans jamais présenter de signes de faiblesse. Dans un silence de cathédrale, j’ai pu basculer entre une vingtaine d’applications quotidiennement, dont la plupart ne sont pas encore optimisées pour la puce M1. Rosetta 2 fait donc merveilleusement son travail. Je mets quiconque au défi d’identifier une application optimisée pour la puce M1 d’un logiciel développé pour les puces Intel.

Et je ne fais pas seulement références aux programmes basiques. Adobe Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, Slack, Google Chrome, etc. : tous ces logiciels ne sont pas encore optimisés pour les puces Apple Silicon. Et pourtant, ils tournent comme des horloges. Et ce même si le MacBook Air n’est pas conçu à la base comme une machine de guerre.

En réalité, la principale différence entre ce MacBook Air et ses frères réside dans sa capacité à prolonger l’effort. Oui le MacBook Air M1 autorise des montages vidéos en 4K, oui il permet de retoucher une multitude de photos, oui il enchaîne parfaitement les tâches sans s’essouffler. Mais pour les usages les plus exigeants (montage, retouche photo, modélisation 3D, etc.) il présente des signes de fatigue après plusieurs dizaines de minute d’exercice.

Ceci s’explique tout simplement par l’absence de ventilateur. Ces usages très gourmands en ressources font monter la température. Aussi, il arrive un pic à partir duquel la conception ne suffit plus à dissiper la chaleur. Dans un souci de sécurité la puissance délivrée est bridée ce qui provoque quelques ralentissements.

Si vous êtes un professionnel de la vidéo ou de la modélisation 3D, un photographe, un graphiste ou tout autre métier nécessitant une utilisation prolongée de logiciels extrêmement exigeants, le MacBook Pro M1 est donc plus recommandable. Pour les autres le MacBook Air M1 tient entièrement ses promesses, et même plus encore.

macOS Big Sur : comme un goût d’iOS

Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Pour accompagner sa révolution technique, Apple lance macOS Big Sur, la mise à jour logicielle la plus ambitieuse de ces vingt dernières années.

Les utilisateurs d’iPhone et/ou d’iPad reconnaîtront dès le premier coup d’œil une charte graphique familière. macOS Big Sur s’inspire en effet de l’interface d’iOS : de manière générale macOS est plus minimaliste et brille par ses effets de transparence.

Parmi les grandes inspirations d’iOS 14 on retrouve le Centre de contrôle positionné dans le coin supérieur droit. Un clic sur l’horloge ouvre un menu de notifications intégrant les fameux widgets.

Autre nouveauté : Safari accueille les favoris en page d’accueil, désormais plus claire et agréable à utiliser. Le navigateur se veut aussi plus sécurisé.

Apple améliore également l’application Plans : les utilisateurs peuvent maintenant afficher des itinéraires à vélo (pas en France pour le moment) ou planifier leur prochain voyage en créant leur propre guide ou utilisant des services tiers comme Lonely Planet. Enfin, Messages s’agrémente de quelques options bienvenues comme la possibilité d’épingler une conversation. Les discussions de groupe sont aussi plus claires.

Plus important, macOS Big Sur peut faire tourner les applications développées normalement pour iPhone ou iPad. Problème : le catalogue d’applications disponibles regroupe les programmes perdus dans les tréfonds de l’App Store, les développeurs d’applications populaires (Instagram, Slack etc.) ayant choisi de ne pas se laisser tenter. On peut supposer qu’ils craignent une expérience utilisateur peu intuitive sur Mac, à juste titre.

Pour le reste, macOS Big Sur est optimisé pour la puce M1, un point essentiel notamment pour la consommation d’énergie.

Autonomie et recharge

Redoutablement performant, le MacBook Air M1 est aussi extrêmement endurant. Les chiffres annoncés par Apple donnent le tournis : 18 heures de vidéo, 15 heures de navigation web (en WiFi) et jusqu’à 20 heures d’autonomie en usage polyvalent. L’américain assure aussi que ce nouveau MacBook Air est 50% plus endurant que son prédécesseur. Qu’en est-il à l’usage ?

Durant mes deux semaines de test, le MacBook Air M1 m’a accompagné en moyenne pendant une douzaine d’heures avec une seule charge. On est donc loin des 20 heures annoncées par Apple mais, comme je l’indiquais plus haut, mon expérience inclut l’usage de logiciels gourmands en énergie (retouche photo, montage vidéo) dont la plupart ne sont pas encore optimisés pour les puces d’Apple.

Pire, de nombreux programmes reposent sur les services de Google (Slack ou Chrome par exemple) dont l’optimisation avec les machines d’Apple laisse à désirer. Avec ces applications, le MacBook Air M1 consomme donc plus d’énergie qu’avec celles optimisées. Cela ne l’empêche pas de tenir près de deux fois plus longtemps que son prédécesseur. Et accessoirement de s’imposer comme l’ultrabook le plus endurant du marché, et de loin.

Ceci s’explique non seulement par le travail d’optimisation de la puce M1 et de macOS Big Sur, mais aussi de l’absence de ventilateur. On peut donc s’attendre à une autonomie inférieure sur le MacBook Pro M1 (qui en plus intègre une Touch Bar) équipé de ventilateurs (test de Marc à venir prochainement).

Apple livre le MacBook Air M1 avec un chargeur USB-C de 30 W. De quoi redonner toute son énergie à la machine en 2 heures environ.

Mon avis

Employé bien trop souvent, le terme « révolutionnaire » prend ici tout son sens. Avec sa première puce maison, Apple fait sensation et donne une nouvelle dimension à ses produits. Autrefois critiqué pour ses performances moyennes, le MacBook Air met désormais une claque à tous ses concurrents grâce à la puce M1. Ultra-performant, il enchaîne les tâches avec une rapidité déconcertante, le tout dans un silence de cathédrale.

Le MacBook Air M1 s’impose aussi comme l’ultrabook le plus endurant du marché, et de loin. Ajoutons à cela un design certes connu mais toujours aussi soigné ainsi qu’une mise à jour de la connectique (Thunderbolt/USB 4) et de la connectivité (WiFi 6). L’écran Retina, l’audio certifié Dolby Atmos, le clavier Magic Keyboard et le Trackpad finissent de convaincre. Apple aurait presque pu atteindre la perfection en intégrant une webcam digne de ce nom.

Le MacBook Air M1 est sans doute le modèle auquel la puce M1 fait le plus de bien. Autrefois réservé à une utilisation classique, le plus populaire des ordinateurs Pommés répond désormais aux attentes d’utilisateurs plus exigeants. Le tout pour un tarif qui devient abordable face à la concurrence. Qui l’eut cru ?