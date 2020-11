macOS Big Sur est disponible : voici les 7 grandes nouveautés

C’est le Jour J. Aujourd’hui, macOS Big Sur est disponible sur les ordinateurs d’Apple (à condition qu’ils soient compatibles) avec tout un lot de nouveautés. Cette année, Apple souhaite marquer un tournant avec un logiciel empruntant de nombreux ingrédients à iOS et iPad OS.

Un moyen de faire converger tous ses produits et de conserver un environnement familier sur n’importe quelle machine. Malin puisque lors de la présentation des nouveaux Macbook Air, Pro et mini avec puce M1, Tim Cook annonçait que la moitié des acheteurs de Mac étaient des nouveaux venus.

Dans son appellation même, macOS Big Sur marque un tournant. Apple l’estampille d’un 11 (en chiffres arabes) en remplacement du X (en chiffres romains). Mais qu’apporte concrètement macOS Big Sur outre une meilleure optimisation sur les machines équipées de la puce M1 ? Nous le confessons volontiers, il y a beaucoup trop d’améliorations pour toutes les étayer dans un article. Néanmoins, nous avons identifiés 7 nouveautés importantes.

Quels Mac sont compatibles avec macOS Big Sur ?

Avant d’aller plus loin, faison un point sur les machines pouvant accueillir macOS Big Sur. Apple s’illustre encore une fois par son excellent suivi, aussi des Mac vieux de plus de cinq ans peuvent faire tourner ce nouvel OS. Voici la liste complète des modèles concernés :

Mac mini : mi-2014 et suivants

iMac : mi-2014 et suivants

iMac Pro : 2017

Mac Pro : fin 2013, fin 2019

MacBook : début 2015 et suivants

MacBook Air : mi-2013 et suivants

MacBook Pro : fin 2013 et suivants

Toute nouvelle interface inspirée d’iOS

Nous vous le disions plus haut, cette année marque une véritable transition pour Apple. Et cela se voit dès le premier coup d’œil. macOS Big Sur ressemble à un mix parfait entre iOS, iPadOS et macOS. Les fenêtres, menus, boutons, icônes, tout change.

Apple mise sur une nouvelle charte graphique tout en transparence (en témoigne le nouveau Dock flottant), apportant ainsi une homogénéité avec ce que l’on trouve sur ses OS pour iPhone et iPad. Les icônes empruntent également les traits de celles des appareils mobiles. Les animations, plus fluides, contribuent aussi à une sensation de légèreté. macOS Big Sur souffle un vent de fraîcheur sur une interface qui évolue par petites touches depuis maintenant 20 ans ! Réjouissant.

Centre de contrôle

Toujours dans la continuité d’iOS et iPadOS, macOS Big Sur accueille pour la première fois un centre de contrôle. Cette nouveauté est sans doute la plus susceptible de modifier votre façon d’utiliser votre Mac. Positionnée dans le coin supérieur droit, elle regroupe l’essentiel des réglages que l’on trouvait auparavant dans la barre de menus et les Préférences Système.

Plus facile d’accès, plus simple à gérer, ce centre de contrôle regroupe des réglages courants comme les connexions sans fil, le mode Ne pas déranger, le volume, la luminosité, la diffusion AirPlay etc. Vous pouvez ajouter d’autres éléments comme l’accessibilité ou les informations de batterie. En revanche, vous ne pouvez pas moduler leur disposition dans le centre de contrôle. Pour le moment.

Widgets

Comme iOS 14, macOS Big Sur accueille les fameux Widgets. Si on aurait aimé les positionner directement sur le bureau, on devra se contenter de leur intégration dans le Centre de notifications (accessible en cliquant sur l’horloge et bien plus lisible que sur la précédente version).

Ici les widgets se rapprochent davantage de ce que l’on trouve sur iPad. Les blocs s’empilent les uns aux autres, aussi vous pouvez en ajouter, en supprimer ou simplement modifier leur disposition. Bien évidemment les développeurs peuvent proposer leurs propres widgets grâce à WidgetKit. De quoi donner un nouveau souffle à un Centre de contrôle qui, jusqu’à maintenant, ressemblait plus à un fouillis qu’à une vraie fonction pratique.

Safari

Une fois n’est pas coutume, Apple améliore encore Safari. Outre les traditionnelles optimisations (plus rapide, moins énergivore), le navigateur web gagne quelques fonctions intéressantes.

À commencer par sa page d’accueil regroupant désormais vos favoris, sites les plus visités et autres informations dans une interface bien plus agréable. Petit détail appréciable : vous pouvez désormais changer votre fond d’écran à l’envie.

Apple améliore également la sécurité et vous permet d’analyser quelles données sont collectées par les sites web que vous visitez. Enfin, la gestion des onglets est largement améliorée avec, par exemple, le regroupement des pages d’un même site dans un seul et même onglet.

Messages

Plébiscitée par les utilisateurs d’iPhone, l’application Messages sur macOS avait accumulé pas mal de retard. Avec Big Sur, Apple se rattrape un peu. Désormais, vous pouvez épingler une conversation tout en haut de la liste de messages.

Surtout, les conversations de groupes se veulent plus simples puisque vous pouvez maintenant identifier un membre du groupe directement dans le message. Le tout s’accompagne de nouvelles fonctionnalités pour la création de Memoji. Pas vraiment utile en soi mais toujours fun.

Plans

Le nouvelle version de Plans s’enrichit de nombreuses fonctionnalités hélas réservées à certaines villes. Ainsi, les itinéraires à vélo figurent aux abonnés absents en France alors qu’il s’agit sans doute de la nouveauté la plus intéressante.

Rassurez-vous, Apple a eu d’autres bonnes idées. On pense par exemple à l’intégration de guides permettant de programmer un voyage et les lieux à visiter. Si vous n’avez pas envie de faire vos propres recherches, l’intégration de services comme Lonely Planet devrait vous faire gagner un temps précieux. Une excellente idée pour les globe-trotters… quand voyager sera plus simple.

Applications pour iPhone et iPad

Oui, vous pourrez ouvrir l’application Instagram de votre iPhone directement sur macOS Big Sur. Le logiciel permet désormais d’exécuter n’importe quelle application de l’App Store sur votre Mac.

Pour lancer une application, rien de plus simple : rendez-vous sur l’App Store de votre Mac et téléchargez l’application en question. Si elle est payante et que vous l’avez déjà achetée avec votre iPhone vous pourrez la télécharger gratuitement sur votre Mac (à condition d’utiliser le même compte, évidemment).

One More Thing

Comme nous le disions en introduction, macOS regorge d’autres nouveautés esthétiques ou pratiques. On pense par exemple à la bascule automatique vers les AirPods, aux réglages de batteries, au Temps d’écran (inspiré lui aussi d’iOS) ou encore aux outils d’édition photo et vidéo.

Ce nouveau macOS, nous en sommes Sur (vous l’avez ?) sera accueilli à bras ouverts par les habitués des ordinateurs d’Apple (c’est notre cas). Quant aux nouveaux acquéreurs, ils devraient vite retrouver leurs repères, s’ils ont déjà utilisé un iPhone ou un iPad.