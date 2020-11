Test du Microsoft Surface Laptop Go : le PC portable parfait pour les étudiants

Jusqu’à maintenant, le ticket d’entrée pour entrer dans la Surface de Microsoft valait son pesant d’or. À l’instar de son compatriote Apple, l’entreprise créée par Bill Gates positionnait ses machines sur un segment premium réservé à un public aux finances confortables.

À l’instar de la Surface Go dans l’univers des tablettes, Microsoft propose désormais le Surface Laptop Go dans l’univers PC. Ce terme « Go » désigne l’entrée de gamme des Surface. Ces produits reprennent les ingrédients faisant la renommée des modèles premium et se délestent des éléments considérés comme secondaires pour une utilisation classique.

Voilà ce qu’est le Surface Laptop Go : un ultrabook accessible vendu à partir de 629 euros, au design soigné, avec un clavier Surface, un écran tactile et des performances suffisantes pour accompagner un étudiant ou utilisateur non créatif au quotidien. Microsoft ne joue donc pas les gros bras et cela lui réussit.

Prix et date de sortie

Le Surface Laptop Go est disponible en trois versions, toutes équipées d’un puce Intel Core i5 de 10ème génération. Le premier modèle, vendu 629 euros, intègre 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les deux autres embarquent 8 Go de RAM et sont proposés à 799 euros (128 Go) et 999 euros (256 Go).

Microsoft propose son Surface Laptop Go en trois coloris : Platine (modèle de test), Sable et Bleu acier (très original).

Design et connectique

La grande force du Surface Laptop Go, c’est son format. Très compact (278 x 205 x 157 mm) et léger (1,11 kg) l’ultrabook de Microsoft se fera vite oublier lors de vos déplacements.

Ses dimensions contenues ne l’empêchent pas d’intégrer un écran de 12,4 pouces assez confortable. Les designers ont limité la largeur des bordures non sans une certaine réussite. Ils ont ême conservé la webcam au dessus de la dalle. De chaque côté de l’optique, deux micros permettent de mieux capter le son lors des visioconférences. Si la caméra reste limitée à 720p la captation du son, elle, est bluffante.

Microsoft ne fait pas de miracle avec la connectique. L’espace disponible ne lui permet d’intégrer que quatre ports : un USB-A, un USB-C, un jack 3,5 mm à gauche et un Surface Connect, son port de charge propriétaire, à droite. C’est déjà pas mal au regard de sa tout petite taille. Notez aussi que le lecteur d’empreintes permettant de déverrouiller le PC se cache sous le bouton on/off du clavier.

Outre cette optimisation de l’espace, le Surface Laptop Go se distingue par son aspect premium principalement dû à son revêtement unibody en polycarbonate et en aluminium. Si notre modèle Platine se distingue par sa sobriété, les coloris Sable et surtout Bleu Glacier lui confèrent une touche d’originalité qui fait la différence.

Enfin, je tiens à souligner la grande qualité du combo clavier/trackpad de ce Surface Laptop Go. Le premier se distingue par sa course courte et légère ainsi que son revêtement plus doux au toucher. Je n’ai pas boudé mon plaisir lors de mes longues sessions d’écriture (notamment celle de ce test). À mon avis, les claviers Surface sont les plus agréables à utiliser au quotidien. Seul défaut sur ce modèle : il n’est pas rétro-éclairé.

Microsoft a également soigné le travail sur son trackpad. Malgré un espace disponible réduit, il s’étend sur une surface suffisamment confortable pour se passer d’une souris, même pour une utilisation prolongée.

Avec ce Surface Laptop Go, Microsoft confirme donc ce que l’on savait déjà : l’américain sait faire de très jolis produits. Si on salue souvent le travail d’Apple en matière de design, Microsoft n’a absolument rien à lui envier, y compris sur ses machines plus abordables.

Écran et audio

L’écran du Surface Laptop n’est pas des plus conventionnels. La dalle de 12,45 pouces adopte un format 3:2 que l’on a déjà vu sur les Matebook de Huawei. En choisissant ce format plus carré, Microsoft tranche dans le vif : le Surface Laptop Go est un PC taillé pour la productivité.

En effet, le format 3:2 permet d’afficher plus de contenus dans le sens vertical. Parfait pour la navigation web, les réseaux sociaux ou la bureautique. En revanche, il rogne énormément sur les contenus vidéo, aussi deux grosses bandes noires viendront encadrer les films et séries pensées pour une diffusion en 21:9.

Dommage, car même si la définition de 1536 x 1024 pixels ne peut être qualifiée de Full HD (1080p), la qualité est bien au rendez-vous. Pour être tout à fait franc, la différence avec un écran Full HD reste imperceptible.

Par ailleurs, la qualité d’affichage se révèle convaincante. La luminosité autorise une utilisation ponctuelle en extérieur sans trop souffrir des reflets. À cela s’ajoutent de bons contrastes et surtout une excellente colorimétrie.

Ne cherchez pas de haut-parleurs, vous n’en trouverez pas. Afin de réduire la taille de sa machine, Microsoft a logé ses haut-parleurs Omnisonic compatibles Dolby Audio sous le clavier. Un choix audacieux et payant.

La qualité de son se révèle très bonne pour l’usage que l’on fera d’un tel ordinateur (écoute de musique en travaillant, quelques vidéos, un peu de jeu). Le jack 3,5 mm, lui, vous laissera toute la liberté de connecter votre casque préféré. Les dispositifs sans fils sont bien évidemment pris en charge (connexion en bluetooth 5.0).

Performances et logiciel

Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons que notre modèle de test est une version « for Business ». Elle intègre donc 16 Go de RAM contre 4 ou 8 Go pour les modèles grand public. Notre Surface Laptop Go embarque également Windows 10 Professionnel et non Windows S.

Pour le reste, la configuration est identique. On retrouve donc une puce Intel Core i5-1035G1 de 10ème génération ainsi qu’un GPU Intel UHD Graphics que l’on qualifiera de standard. Cela se ressent notamment avec les jeux 3D (pas forcément les plus exigeants) qui s’affichent avec une qualité graphique médiocre et une fluidité discutable.

Le Surface Laptop Go n’est donc pas un ordinateur fait pour jouer. Cela tombe bien, Microsoft ne l’a pas conçu pour cela. Cet ordinateur destiné aux étudiants ou professionnels (commerciaux par exemples) est faite pour (ô surprise) étudier et travailler.

Sur ce point, le contrat est parfaitement rempli. Le Surface Laptop Go tourne comme une horloge, bascule aisément d’un logiciel à l’autre et supporte une grande quantité d’applications lancées simultanément. Attention, les logiciels exigeants comme Photoshop ou Premiere Pro tourneront au ralenti, le PC n’étant pas pensé pour les créatifs.

De toute façon vous ne pourrez pas les installer sur une machine grand public puisqu’elles sont livrées avec Windows S. Dans cette version « light » de Windows 10, seules les applications disponibles sur le Store de Microsoft peuvent s’installer, c’est-à-dire assez peu. Ce catalogue limité présente au moins l’avantage de ne pas autoriser l’installation de tout et n’importe quoi au risque de détériorer les performances et/ou l’autonomie de la machine.

Encore une fois, la version de test présentée ici dispose de 16 Go de RAM ce qui permet d’améliorer les performances en multitâche. Mais on peut supposer sans prendre trop de risques que les versions avec 8 Go de RAM seront aussi efficaces. J’ai plus de doutes sur les modèles avec 4 Go de RAM qui paraissent un peu juste.

Quoi qu’il en soit, le Surface Laptop Go accomplit parfaitement son dessein. Cette machine vous accompagnera durant vos longues heures de travail sans présenter de signes de fatigue.

Autonomie et recharge

À la lecture de la fiche technique, je supposais déjà que l’autonomie du Surface Laptop Go n’atteindrait pas des sommets. Sa batterie de 39 Wh fait pâle figure face aux 60 Wh d’un HP Spectre x360 par exemple. Néanmoins, j’ai préféré lui laisser le bénéfice du doute en espérant que l’optimisation logicielle compenserait cette faiblesse.

Malheureusement, mes craintes se sont confirmées lors de mon test. Si Microsoft promet 13h d’utilisation avec une seule charge, je n’ai jamais pu dépasser les 8-9 heures de travail (rédaction, réseaux sociaux, navigation web, retouche d’image).

Si vous ponctuez le tout de vidéos, vous verrez alors la batterie fondre comme neige au soleil. Trois épisodes de 45-50 minutes d’une série sur Netflix drainent près de 50% d’énergie. Certes, le Surface Laptop Go n’a pas été conçu pour cet usage mais comme une machine de travail. Soit. Il n’empêche que même en se contentant des usages basiques il ne brille pas par son endurance.

Je conseille donc d’emporter le chargeur avec vous par sécurité. Par chance, il est plutôt compact (vous le glisserez facilement dans un sac) et très rapide. Comptez 15 minutes pour récupérer 20%, 30 minutes pour atteindre les 40% et environ 1h30 pour une charge complète. Précisons que ces scores ont été obtenus en utilisant le chargeur Surface Connect fourni avec l’ordinateur. Le Surface Laptop Go peut aussi se recharger (plus lentement) avec un chargeur USB-C.

Mon avis

Le Surface Laptop Go est loin d’être parfait. Son autonomie est juste, son clavier n’est pas rétro-éclairé, sa webcam est perfectible et sa configuration le limite à la productivité (et un peu de multimédia).

Pourtant, ce PC est un vrai coup de cœur. D’abord pour sa conception quasi-irréprochable, son écran LCD tactile parfaitement calibré ou encore la qualité du son délivré. Je mentionnerai également l’excellente intégration de la dalle (contours d’écran très fins), le format ultra-compact très agréable au quotidien ou le confort du clavier.

Avec le Surface Laptop Go, vous aurez la sensation d’utiliser une machine très haut de gamme pour un prix abordable. Même si les performances n’autorisent qu’une utilisation bureautique, elles répondent parfaitement aux besoins de la cible. À mon avis, le Surface Laptop Go est le PC parfait pour les étudiants.