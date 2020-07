Test du Huawei MateBook X Pro (2020) : petit refresh, grand plaisir

“Revenir fort après l’embargo de Donald Trump”. Voilà le credo de Huawei avec sa nouvelle gamme de PC. Pour y parvenir, le géant chinois reprend une stratégie qui lui a réussi sur le marché des smartphones : attaquer avec des prix agressifs. Le MateBook X Pro (2020) illustre parfaitement cette volonté de s’imposer sur un marché ultra-concurrentiel.

Proposée à partir de 1299,99 euros, sa version la mieux équipée coûte 1799,99 euros quand les modèles concurrents dépassent allègrement les 2000 euros. Comment fait Huawei ? Il reprend la plupart des atouts du modèle précédent (design, écran, batterie par exemple) et met à jour sa machine avec des composants dernier cri. Le MateBook X Pro (2020) embarque les derniers processeurs d’Intel (i5 et i7 de 10e génération) et une carte graphique améliorée.

Décidément agressif, Huawei offre une souris Bluetooth Mouse (valeur 40€) pour l’achat d’un MateBook X Pro avec Intel Core i5 et un WiFi Q2 Pro, son répéteur Wifi (une base et deux relais) d’une valeur de 229,99 euros pour l’achat d’un MateBook X Pro avec Intel Core i7.

Design et écran

On ne change pas une équipe qui gagne. Avec son tout premier MateBook X Pro, Huawei démontrait déjà tout son savoir-faire en matière de design. En 2020, le géant chinois reprend la même recette et ne change strictement rien par rapport au modèle de 2019, lui-même à peine retouché par rapport à la première mouture datant de 2018. Vous suivez ? Peut-on le reprocher à Huawei ? Pas vraiment tant les précédentes versions étaient réussies.

Ce MateBook X Pro (2020) s’illustre toujours par son format compact (14,6 mm d’épaisseur seulement), son poids plume (1,33 kg) et son aspect ultra-premium. Les designers continuent de miser sur un aluminium brossé du plus bel effet. Si notre modèle de test porte une robe Space Gray (gris foncé) que l’on connaît bien, Huawei décline sa machine en deux autres couleurs plus séduisantes : Mystic Silver (argent très clair) et Vert Émeraude (notre coup de coeur). Malheureusement les consommateurs français ne pourront s’offrir que la version Space Gray, les deux autres coloris n’étant pas disponibles dans nos contrées. Interrogé sur ce point, Huawei France m’a indiqué que le coloris Vert Émeraude pourrait débarquer dans les mois à venir si la demande du public est forte. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Si Dell reste le maître incontesté de l’intégration de l’écran (son XPS 13 2020 affiche un ratio taille/écran de 91,5%), Huawei force le respect avec une couverture de 91%. Ainsi, malgré une dalle de presque 14 pouces, le MateBook X Pro (2020) conserve un format proche d’un 13 pouces. Bravo !

Cette recherche de compacité oblige les designers à redoubler d’ingéniosité. Si Dell réussit à intégrer sa webcam sur la partie supérieure de l’écran, Huawei continue de la camoufler sous une touche du clavier. Cette disposition présente l’avantage de renforcer la protection de la vie privée. En revanche, l’angle de vue depuis le bas de l’écran n’est pas des plus flatteurs. Les adeptes de visioconférence tiqueront certainement.

Pour le reste, le MateBook X Pro conserve la même connectique que son prédécesseur. Au programme, un jack 3,5 mm et deux USB-C (dont un seul peut recharger le monstre) sur la bordure de gauche et un USB-A à l’opposé. Le bouton d’alimentation camoufle quant à lui un lecteur d’empreintes très efficace. Trop peu pour un professionnel ? Qu’à cela ne tienne, Huawei fournit généreusement un adaptateur USB-C dans la boîte intégrant un autre USB-A, un USB-C, un HDMI et un VGA (indispensable sur certains rétroprojecteurs pour les présentations).

Clavier et trackpad

Le clavier et le trackpad sont à l’image du reste du design. Le premier est composé de touches larges confortables avec une course courte permettant d’enchaîner les frappes pendant des heures (je sais de quoi je parle). Seul petit bémol : il marque énormément les traces de doigts et j’ai souvent eu la sensation d’avoir les doigts gras (or ce n’était pas le cas, je ne mange pas de gras).

Le trackpad, lui, conserve le même format (120 x 75 mm environ) que sur le modèle précédent. Toujours aussi confortable, il prend en charge le multi-touch pour naviguer dans Windows 10. Le contraire aurait été étonnant.

Écran : c’est de toute beauté !

Toujours dans une démarche de continuité, le MateBook X Pro (2020) hérite de la même technologie d’écran que ses prédécesseurs. On retrouve donc une dalle IPS LCD tactile de 13,9 pouces avec une définition 3K (3000 x 2000 pixels) pour le moins originale. Cela s’explique en partie par le choix d’un format 3:2 tout aussi audacieux (adopté également par Microsoft sur son Surface Book 3) qui, grâce à sa verticalité, présente l’avantage d’afficher plus d’informations à l’écran.

En revanche, il n’est absolument pas pensé pour le multimédia, les films et séries étant diffusés en 16:9 ou 21:9. Vous devrez donc faire avec les grosses bandes noires entourant l’image, mais vous pourrez vous consoler avec les quatre haut-parleurs diffusant un son à 360° particulièrement immersif.

Malgré tout, la dalle flatte la rétine et figure sans doute parmi les mieux calibrées du marché. En quelques chiffres : couverture à 100% du spectre sRGB, luminosité maximum à 500 cd/m2 et taux de contraste d’environ 1 500:1. Je ne mâcherai pas mes mots, l’écran du MateBook X Pro (2020) est une petite merveille.

Performances

Comme la plupart des derniers ultrabooks premium, le MateBook X Pro (2020) embarque la 10e génération de puce Intel, ici un Core i7-10510U (quatre coeurs cadencés à 1,8 GHz ; 4,9 Ghz en mode Turbo boost). Une version plus abordable (1299,99 euros) embarque un processeur Intel Core i5-10210U (quadricœurs à 1,6 GHz ; Turbo boost jusqu’à 4,2 GHz.

Notre modèle de test dispose donc de la configuration la plus puissante. En plus du processeur Intel Core i7, il embarque 16 Go de RAM LPDDR3 et un SSD Samsung de 1 To (NVMe PCIe SSD). L’autre version dispose de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Quitte à se contenter d’une mise à jour technique, j’aurais tout de même aimé que Huawei intègre le WiFi 6 qui se démocratisera dans les années à venir. Le constructeur m’a expliqué que les ingénieurs avaient dû faire des choix pour contenir les coûts (et donc le prix final) et que le WiFi 6 n’était pas une priorité absolue.

Conçu comme une machine de travail, le MateBook X Pro accomplit parfaitement son dessein. Très rapide, il conviendra évidemment à un usage bureautique, mais pas seulement. Sa carte graphique NVIDIA MX250 permet également aux créateurs de faire tourner tous les programmes de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator). Si les photographes pourront également retoucher leurs clichés en mobilité (Lightroom notamment répond au doigt et à l’œil), les vidéastes devront se contenter de montages en 1080p au risque de faire chauffer la bête.

En revanche, les joueurs devront passer leur chemin, le MateBook X Pro ayant tendance à monter rapidement en température. Si certaines licences AAA tournent avec une configuration graphique moyenne (à 60 fps maximum), sous le capot c’est la fièvre du samedi soir. À tel point que j’ai préféré arrêter mes sessions de jeu prématurément, le clavier devenant presque bouillant. Pire, la chaleur met plusieurs minutes à se dissiper. Attention donc, le MateBook X Pro (2020) est un outil de travail, accessoirement un bon support multimédia, mais rien d’autre.

Windows 10 à la sauce Huawei

Bien qu’il embarque Windows 10 (Huawei a obtenu une dérogation pour continuer de travailler avec Microsoft) le MateBook X Pro embarque ce petit supplément d’âme qui rend son utilisation incomparable. Ce trésor se résume à deux mots : Huawei Share. Comme avec la MatePad Pro, cette fonction permet de créer une convergence entre les PC et smartphones (sous EMUI 10) de la marque, un peu à la manière d’Apple.

En approchant le mobile du petit autocollant positionné à droite du trackpad un appairage automatique s’effectue et une interface s’ouvre sur le PC. Vous pouvez alors faire communiquer les deux terminaux entre eux, échanger des fichiers d’un simple glisser-déposer et même contrôler votre smartphone (envoyer des SMS, répondre aux appels) directement depuis le PC (copie d’écran dans une fenêtre distincte). Magique.

Autonomie

Le MateBook X Pro (2020) conserve la même batterie que son prédécesseur (7565 mAh, 56 Wh). Le constructeur promet jusqu’à 11 heures de navigation web, 13 heures de lecture vidéo et 15 heures de productivité. Il précise, à juste titre, que “l’autonomie est susceptible de varier en fonction des paramètres de votre ordinateur portable et de la façon dont vous l’utilisez”.

En ce qui me concerne, j’ai surtout utilisé le MateBook X Pro (2020) comme outil de travail. Mes usages se centraient donc principalement sur de la navigation web, du traitement de texte, quelques logiciels collaboratifs (Trello par exemple), un peu de retouche photo (légère) et quelques vidéos YouTube. En moyenne, j’ai pu enchaîner 8 à 9 heures de travail soit l’équivalent d’une journée classique. Sans battre de record d’endurance, le MateBook X Pro se classe dans le haut du panier.

Huawei semble surtout maîtriser l’art de la recharge rapide. Comme ses smartphones, son ultrabook gagne des points de vie en un temps record grâce à son chargeur USB-C de 65 W. Comptez un peu moins d’une heure pour passer de 0 à 50% et environ 2h15 pour une recharge complète. Je note tout de même un petit bémol : un seul USB-C (frappé d’un sceau en forme de batterie) peut accueillir le chargeur. Si votre prise secteur se trouve à droite de la machine, vous devrez éventuellement ajuster le positionnement du câble pour ne pas être dérangé.

Mon avis

En soi, cette édition 2020 du MateBook X Pro évolue peu par rapport au modèle précédent. On retrouve le même design, le même écran, la même batterie, bref, une machine quasiment identique. Huawei s’est donc contenté d’intégrer des composants plus puissants : Intel Core i5 ou i7 de 10e génération, plus de RAM, nouveau SSD et nouvelle carte graphique. Pas de quoi révolutionner le genre, mais largement suffisant pour se faire une place au soleil sur un marché des ultrabooks où les prix ont tendance à s’envoler. Car, outre son design toujours aussi séduisant, c’est bien le rapport techno-prix de ce MateBook X Pro (2020) qui fait toute la différence. Pour 1299,99 euros, aucun concurrent ne peut se targuer de proposer un PC portable aussi complet. Si en plus vous possédez un smartphone du constructeur sous EMUI 10, vous jouirez d’une expérience incomparable.