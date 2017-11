Test lecteur : Sony Xperia XA1 Ultra – Fonction Selfie

Le Sony Xperia XA1 Ultra promet des selfies remarquables. Qu’en est-il réellement ? Voici notre test.

Test réalisé et rédigé par Isabelle Colin, Co-fondatrice et Présidente d’Eco&Logic

Comment participer aux Tests Lecteurs ? C’est simple, il suffit d’être Lecteur Premium et de vous inscrire ensuite à notre Groupe Facebook privé Lecteurs Premium Presse-citron.

Merci à Eric DUPIN et Presse Citron de m’avoir permis de tester le XPERIA de Sony pour la réalisation de selfies.

Au déballage du smartphone, je suis très agréablement surprise par la taille de son écran 5 pouces et la qualité d’affichage , résolution de 1280*720 pixels. Forcément niveau taille cela me change de mon iphone 5C (oui personne n’est parfait !)

Réalisation de mes premiers selfies sans modifier les réglages usine :

L’écran étant large, il vaut mieux avoir de grandes mains pour le tenir mais il ne glisse pas, bon point pour le XPERIA.

La caméra avant est de 8 MégaPixels.

Je note de suite une réelle différence entre les selfies pris en extérieur et intérieurs. En extérieur les couleurs sont très vives, trop vives à mon goût et en intérieur les photos sont fades. Bref pas terrible terrible …

Je décide de me lancer dans les paramétrages (découverte d’Android, chouette).

J’ai le choix de la résolution :

16 MP (16.9)

12 MP (4.3)

12 MP (16.9)

Du mode HDR , de l’effet peau douce (tiens sympa j’en parlerai après) de la capture auto et d’enregistrer l’emplacement du selfie. Je choisirai pour les photos ci-dessous en intérieur : 16 MP , HDR désactivé, effet peau douce activé et pas de géolocalisation des photos. Je vais ensuite ajuster les couleurs, trop vives, et régler le flash soit en mode flash d’appoint soit en mode flash de nuit.

En intérieur le flash classique pour les selfies est décevant, pas assez lumineux du coup les photos sont fades, je recommande donc ces 2 flashs dans les paramétrages.

Premier constat après ces réglages cela va mieux, par contre le contre-jour n’est pas géré du tout, et si vous avez le malheur de bouger même très légèrement alors la photo est floue. Il semble que le stabilisateur (présent sur la caméra avant) n’existe pas sur la caméra arrière ou alors il ne fonctionne pas bien.

Les photos ont un rendu plus agréable, même si cela reste de qualité moyenne en intérieur.

Je teste le mode réalité augmentée (c’était inévitable forcément), la j’avoue c’est très bien fait et il y a de quoi s’amuser un peu mais si cela reste très gadget je pense que les ados apprécieront. Le retardateur 3 secondes et 10 secondes est classique comme pour les autres appareils.

L’effet peau douce, là j’avoue c’est très sympa, qu’on soit une femme ou un homme voir disparaitre quelques petites imperfections c’est toujours sympa il faut se l’avouer surtout sur un selfie non ? L’effet est assez doux, naturel et lisse le grain de peau et les petits détails. Attention cependant l’effet peau douce ne prend en compte que le visage et pas le cou, cela peut faire bizarre !

J’arrive à l’étape finale : transfert des photos sur mon PC, je pensais galérer et bien pas du tout j’ai téléchargé Android File 3.0 sur le XPERIA et sur mon PC , c’est très rapide et efficace.

Pour conclure :

Pour un téléphone à ce prix là , la fonction selfie reste moyenne en intérieur, et bien en extérieur à condition de bien régler l’appareil sinon les couleurs sont trop vives. La résolution des photos permet de zoomer sans pixéliser, plutôt sympa si l’on veut un détail précis. Je précise que je ne suis pas un pro des selfies , j’en fais rarement.

Ce que j’ai aimé

La taille de l’écran

L’effet peau douce très sympa

Le flash d’appoint et le flash de nuit

La résolution de 12 MP à 16 MP

Ce que j’ai moins aimé

La caméra avant de 8 megapixels donne des photos fades en interieur

Le flash classique n’est pas assez puissant

Merci pour votre lecture Isabelle COLIN qui garde son iPhone 🙂