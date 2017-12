Test : Logitech MeetUp, une excellente caméra de visioconférence 4K pour les petites salles de réunion

Connu du grand public, Logitech vise aussi le monde professionnel et a récemment dévoilé MeetUp, une caméra de visioconférence spécialement conçue pour les toutes petites salles de réunion ( ou « huddle rooms ». Presse-citron a pu tester ce dispositif qui promet des réunions en très haute résolution.

Présentation

Logitech est incontournable dans l’univers des périphériques dédiés à la bureautique ou aux joueurs, notamment en ce qui concerne les webcams. Le fabricant suisse ne vise cependant pas que le grand public et propose également des modèles pour les professionnels.

C’est notamment le cas de MeetUp, une caméra de visioconférence dédiée aux petites salles de réunion. Les petites salles de conférence sont de plus en plus populaires et le Suisse ne compte pas rater ce virage.

La fiche technique de la Logitech MeetUp :

Constructeur : Logitech Modèle : MeetUp Dimensions : Unité principale : 104 mm x 400 mm x 85 mm Télécommande 83 mm x 83 mm x 10 mm Poids : 1,04 kg Configuration requise : Windows 7, Windows 8.1, ou Windows 10

macOS 10.10 ou version ultérieure

Chrome OS version 29.0.1547.70 et ultérieure

Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour la vidéo 4K) Caractéristiques techniques : Type de connexion : USB 2.0 ou 3.0

Type d’objectif : Verre

Type de mise au point : Mise au point automatique

Zoom Numérique 5x

Résolution optique 4k

Champ de vision (diagonal) : 120 degrés

Panoramique et inclinaison : ± 25° / ± 15°

Distance focale : 1 à 3 m

Débit d’images (maximal) : 30 FPS

Montable : Oui – Mur, table, TV (avec support de télévision en option)

Longueur du câble 5 m Microphone et haut-parleur : MICROPHONE Portée de détection: 2,4 m (8 pieds)

Portée de détection avec extension microphones: 4,2 m (14 pieds)

Sensibilité: -27 dB

Réponse en fréquence du microphone: 90 Hz à 16 kH HAUT-PARLEUR Volume réglable à 95 dB SPL à un pic de 1/2 mètres

Sensibilité des haut-parleurs 86,5+/-3 dB SPL à 1/2 mètres

Distorsion: 200 Hz – 300 Hz < 3 %, 3 000 Hz – 10 kHz < 1 % Compatibilité et Intégrations : Connectivité USB prête à l’emploi

Compatible avec la plupart des applications de visioconférence ou des services de réunion

Certifiée pour Skype for Business

Certifiée pour Microsoft Cortana

Compatible Cisco Jabber et WebEx

Intégration avancée avec les membres du programme de collaboration Logitech (LCP), notamment Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize Cloud, Vidyo et Zoom Contenu de la boîte : MeetUp ConferenceCam

Télécommande

Câble USB: 5 m (16 pieds)

Boîtier d’alimentation

Fixation murale et matériel

Documentation utilisateur Prix : 1 099 euros

Pour séduire les professionnels, la MeetUp pourra s’appuyer sur son champ de vision de 120°, trois microphones et surtout la présence d’un capteur d’images 4K. Enfin, le constructeur met l’accent sur l’aspect plug-and-play de sa caméra MeetUp.

Design

La partie design n’est pas forcement l’argument numéro un dans le milieu professionnel, mais il est toujours plus agréable de travailler avec un outil au design soigné et facile à prendre en main. Cela tombe bien, Logitech a décidé de soigner cet aspect et nous propose une caméra aux faux airs d’enceinte portable, surplombé d’un œil au centre.

Pour assurer une bonne stabilité, la caméra repose sur un pied inclinable (antidérapant) et adopte un format compact (104 mm x 400 mm x 85 mm) pour une webcam « XXL ». Plutôt légère (1,04 kg), il sera possible de la transporter facilement même s’il faudra penser à faire suivre l’adaptateur secteur.

La Logitech MeetUp n’arrive d’ailleurs pas seule, on retrouve dans la boîte un câble USB de 5 mètres ainsi qu’une télécommande, un système de fixation murale et le traditionnel guide d’utilisation.

À noter que le fabricant suisse propose également des accessoires vendus séparément.

Le premier est un support de télévision et permet de suspendre sa caméra MeetUp sur la partie inférieure ou supérieure d’un moniteur ou d’une télévision. Ce support est disponible sur le site de Logitech au tarif de 99,99 euros.

Le deuxième accessoire est une extension microphones qui permet d’étendre la portée audio jusqu’à 4,2 mètres. Il faudra débourser 249 euros pour en profiter.

Proposée à 1 099 euros, on attendait une conception irréprochable de la part de Logitech et nous n’avons pas été déçus. La « ConferenceCam » de Logitech respire la qualité avec ses lignes épurées et une sobriété toujours appréciable sur ce type de produit.

La caméra joue également la carte du minimalisme puisqu’elle n’embarque pas de touches permettant de contrôler la caméra.

On notera uniquement la présence à l’arrière d’un bouton permettant de coupler la télécommande et les emplacements USB, d’alimentation et de l’extension pour microphone.

Pour contrôler la MeetUp, il faudra passer par la télécommande carrée que Logitech fournit avec la caméra. Cette dernière embarque toutes les commandes de contrôle, de la sourdine du microphone à la prise/fin d’appel en passant par le zoom avant/arrière et le mouvement/inclinaison de la caméra.

À noter qu’une application iOS ou Android est également disponible et fait office de télécommande.

L’installation

Logitech vante les mérites du format compact « tout-en-un » de sa MeetUp et nous annonce une installation simplifiée. C’est effectivement le cas puisqu’il suffit de brancher la MeetUp à une prise de courant et de brancher le câble USB à son ordinateur. Difficile de faire plus simple. On notera également que la télécommande est directement reconnue, il n’y a pas besoin de procéder à une association manuelle lors du déballage de la caméra.

Point appréciable, la prise alimentation est proposée avec plusieurs fiches amovibles tandis que la caméra vous préviendra avec un son lorsqu’elle est branchée. Concernant le câble USB, Logitech propose un câble USB Type-C vers USB 2.0 de 5 mètres.

Un choix qui n’est pas sans conséquence puisque le câble USB 2.0 fourni avec la caméra MeetUp ne prend en charge que les vidéos Full HD ( jusqu’à 1080p). Pour passer au format 4K, il faudra utiliser un câble USB 3.0 qui n’est malheureusement pas fourni.

Le logiciel

La MeetUp fonctionne sans logiciel. Une fois installée et branchée (testé avec un PC sous Windows 10), la caméra est directement reconnue par les applications de visioconférence. Pour notre test, nous avons surtout utilisé la caméra avec Skype.

La Logitech MeetUp est certifiée pour « Skype for Business, Microsoft Cortana ,Cisco Jabber et WebEx » et bénéficie d’une « intégration avancée avec les membres du programme de collaboration Logitech (LCP), notamment Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize Cloud, Vidyo et Zoom ».

Un choix cohérent sur la forme, la solution de Logitech se veut très simple d’utilisation, mais un peu décevante sur le fond. En effet, il existe un logiciel baptisé Camera Settings et divers plug-in sur le site de Logitech.

On aurait par exemple aimé que le logiciel « Camera Settings » s’installe directement lors de la configuration de la caméra plutôt que de devoir se rendre sur le site du constructeur. Ce logiciel est d’ailleurs plutôt pratique et bien fait puisqu’il permet de contrôler la caméra et de basculer de l’image du mode « standard » au « grand écran » (grand angle).

L’onglet avancé permet pour sa part de régler la luminosité, le contraste, l’intensité des couleurs et la balance des blancs.

La qualité image/audio

Maintenant que tout est prêt, il est temps de jauger et juger les performances de la MeetUp. Lors de nos différentes tentatives, la qualité d’image s’est montrée à la hauteur des espérances et la fonction grand-angle de 120° est évidemment un plus appréciable lorsqu’il y a plusieurs participants. Comme le précise Logitech, la caméra motorisée permet de filmer en mode panoramique ou en vue inclinée et offre un angle de vue de 170° x 105° (120 degrés + 25 degrés vers la gauche et vers la droite).

Toutefois, comme nous l’avons évoqué précédemment, nous avons été limités à une image Full HD (1080p) puisque la caméra est fournie avec un câble USB 2.0. Il faudra ajouter l’achat d’un câble USB 3.0 pour profiter au mieux des possibilités de la caméra MeetUp (Ultra HD 4K jusqu’à 3840 x 2160 pixels à 30 ips).

La présence de la fonction zoom, en plus du mode panoramique, est pratique, mais il faudra ici se contenter d’un zoom numérique 5x. L’utilisation d’un zoom numérique (et pas d’un zoom optique) implique une perte de qualité lorsqu’on décide de zoomer.

C’est un élément à prendre en compte au moment de sa décision et qui va dépendre de son utilisation. Logitech propose d’autres caméras de visioconférence qui embarquent un zoom optique, mais ces dernières n’offrent pas un champ de vision aussi important et ne proposent pas la 4K.

Concernant la partie audio, nous avons là encore été convaincus par ce produit. La MeetUp embarque trois microphones et un haut-parleur. Le son est clair, précis et fort et tous les interlocuteurs ont pu se faire entendre. Pensée pour les petites salles de réunions, la portée de détection de 2,4 mètres était suffisante dans notre cas et avec nos conditions de test.

Si la pièce est plus grande, il sera possible d’étendre la portée de détection à 4,2 mètres, mais cela à un coût : 249 euros.

Conclusion

La Logitech MeetUp est une excellente caméra de visioconférence qui répond à la mission qu’elle s’est fixée. Pensée pour les toutes petites salles de réunion (ou huddle rooms), elle est très simple à prendre en main et à configurer. On apprécie les performances proposées par la caméra, tant sur la partie image que sur le plan sonore.

La télécommande/application est bien pensée et permet de profiter des fonctionnalités de la caméra (angle de vue de 120°). Le design est soigné et la conception d’excellente qualité.

Au rayon des déceptions, l’impossibilité de profiter de la résolution 4K lors de l’achat de la caméra est frustrante. Logitech ne fournit qu’un câble USB 2.0 qui ne prend en charge que la Full HD. Il faudra utiliser un câble USB 3.0 pour bénéficier de la 4K. Enfin, le recours à un zoom numérique implique une perte de qualité d’image.

Avec la MeetUp, Logitech propose une solution séduisante pour les utilisateurs/professionnels à la recherche d’une caméra de vidéoconférence pour une petite salle de réunion avec un nombre limité de personnes (moins de 10). On pense ici aux startups, TPE ou PME.

La Logitech MeetUp est proposée au prix de 1 099,00 euros.

J’aime

le design

la qualité d’image

le bon rendu sonore

la caméra grand-angle

la facilité d’installation et de configuration

la télécommande

l’application

la prise en charge de la résolution 4K…

J’aime moins