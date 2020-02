Test MacBook Pro 16″ : le meilleur Mac en 2020 ?

Préambule. J’ai décidé d’orienter ce test sur mon usage quotidien, dont le Mac est une pièce maîtresse. Voici donc le test du MacBook Pro 16 pouces dans la vraie vie.

Test vidéo du MacBook Pro 16 pouces

Comme souvent pour mes tests, découvrez mon avis sur le MacBook Pro 16 pouces en vidéo. Pour ne rater aucune vidéo de la chaîne, rien de plus simple : rejoignez la communauté en vous abonnant. Et vous quel est votre avis sur ce MacBook Pro 16″ ? Donnez vos impressions dans les commentaires de ce test.

S’abonner sur YouTube

Caractéristiques techniques

Le MacBook Pro 16 pouces que j’ai pu tester est la version boostée, avec un Core i9 de 9e génération à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Point commun à tous les modèles de la gamme, on retrouve 4 ports USB-C Thunderbolt 3, un port jack, une Touch Bar et un capteur Touch ID. La nouvelle dalle Retina de 16 pouces propose une définition de 3 072 x 1920 pixels, une luminance de 500 nits et la technologie True Tone. Le poids total de la machine approche les 2 kilos, et il prend quasiment la même place qu’un MacBook Pro 15 pouces de génération précédente.

Au quotidien, l’écran est très agréable, avec un rendu très fidèle des couleurs et une très bonne luminosité. Dans les faits, c’est une machine très véloce, et aussi autonome, comme vous pourrez le voir dans la partie dédiée de ce test du MacBook Pro 16″. Point intéressant, Apple semble changer légèrement sa politique, et à configuration quasi identique, cette gamme de MacBook Pro 16 pouces est vendue moins chère que la précédente en 15″.

Au final, sur les caractéristiques techniques de ce MacBook Pro 16″, seule la caméra selfie 720p est décevante, tant sa qualité est faible. Comme depuis plusieurs années, le SSD et la RAM sont soudés, pensez donc bien à votre configuration lors de l’achat ! Comme pour les derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro, Apple ne déçoit pas sur la puissance.

Un tout nouveau clavier

C’était le point noir des MacBook depuis plusieurs années : le clavier papillon. Alors que ce dernier avait été imaginé pour rendre les machines encore plus fines, il s’est avéré être un véritable échec, tant les retours utilisateurs étaient négatifs. C’était mon cas aussi son mon MacBook Pro 13″ 2017, dont la touche espace s’est bloquée plusieurs fois à cause de poussières bloquées sous la touche.

Pour le MacBook Pro 16 pouces, Apple a fait le choix de revenir à un modèle ciseaux plus traditionnel. Il est cependant légèrement différent des modèles « pré-papillon », la course est donc plus profonde que les modèles papillon, mais un peu moins que les MacBook sortis avant 2015. Au quotidien, la frappe est très rapide, et le clavier gagne logiquement en durabilité. C’était un choix compliqué de faire en retour en arrière, mais il est excellent selon moi.

Autre spécificité de ce modèle, alors que la Touch Bar est présente, une touche Echap physique fait son retour. C’est particulièrement utile en cas de bug de la Touch Bar.

Un son premium

Lors de la présentation du MacBook Pro 16 pouces, Apple avait largement mis en avant le système son de son nouveau modèle. Et il est tout simplement bluffant. C’est le son le plus profond que j’ai pu entendre sur un laptop, la différence avec la génération précédente est frappante. Le son ne sature jamais, aucune vibration n’est présente et l’immersion est là vous regardez une vidéo.

Je ne sais pas si le travail fait sur le son du HomePod a joué dans le développement de ce MacBook Pro 16″, mais c’est une vraie réussite. Les micros ont aussi été revus et la captation n’a jamais été aussi bonne.

Le cas du montage avec Final Cut Pro

C’était l’attente principale de cette machine pour moi. Au quotidien j’utilise un MacBook Pro 13″ de 2017. Avec le passage à des rush en 4K pour la chaîne YouTube je me suis confronté à un problème : impossible de travailler dans des conditions fluides. Après avoir pesé les solutions l’année dernière, la plus simple était l’achat d’un iMac 27 pouces comme machine dédiée. Reste qu’en déplacement, j’étais vraiment bloqué avec mon modèle 2017, et j’ai fait le choix de capter des rushs en 1080p pour pouvoir éditer rapidement.

Ce MacBook Pro 16 pouces est tout simplement parfait pour cette utilisation. J’ai eu un modèle boosté en prêt, et je pouvais éditer ma timeline en 4K sans aucune latence. L’export est aussi ultra rapide, et les benchmarks visibles un peu partout sur le web sont unanimes à ce sujet. Pour le gaming, je ne me prononcerai pas, car je ne joue pas à des jeux qui consomment des ressources.

Cette puissance se retrouve sur toutes les tâches au quotidien : la vélocité est au rendez-vous. Comme je le montre en vidéo, j’ai souvent des dizaines d’onglets Chrome ouverts, en parallèle de Photoshop, Spark, Antidote, Slack ou Spotify. Toutes est ultra rapide, et ce modèle est une vraie bête de course. Autre point : la chaleur et la ventilation. Je n’ai entendu qu’une fois le ventilateur se mettre en marche pendant quelques secondes, pour l’export de la vidéo 4K de ce test. La machine n’a jamais chauffé, ce qui n’est pas le cas de mon modèle de 2017.

Autonomie du MacBook Pro 16 pouces

C’est aussi une très belle surprise, ce MacBook Pro 16 pouces est très endurant. J’ai fait un test grandeur nature lors de notre couverture du CES 2020, avec ce MacBook Pro 16″ en tant que machine principale. Pour vous contextualiser, le salon est ouvert pendant une dizaine d’heures dans la journée, et nous préparons des articles et vidéos pendant la journée et le soir. Le MacBook Pro 16″ ne m’a jamais lâché pendant une journée typique, et je n’ai pas eu à la brancher.

Sur un usage classique juste avec de la navigation internet et du traitement de texte, vous tiendrez largement une journée de cours par exemple. Pour l’utilisation de soft comme Final Cut Pro, vous pouvez tout de même tenir jusqu’à 3 heures (c’est ce que j’ai eu pour l’édition des vidéos au CES).

Niveau recharge, elle est aussi très rapide avec le nouveau bloc de 96W. Comptez une heure de recharge pour passer de 10 à 100%.

Mon avis sur le MacBook Pro 16″

Le modèle testé :

Après plus d’un mois d’utilisation, j’ai clairement envie de passer sur ce modèle. Il a tout : la puissance, l’endurance, la qualité de l’écran, la qualité sonore. La seule choix qui pourrait me faire patienter c’est de voir si Apple prépare un modèle 14″ dans le même esprit, car la compacité est importante quand je suis en déplacement. Si vous hésitez à passer d’un 13 ou un 15 pouces récent à ce MacBook Pro 16″, vous ne pouvez pas vous tromper.

C’est une très bonne chose qu’Apple ait modifié sa politique tarifaire, car, même si les MacBook Pro 16″ sont des machines onéreuses, le rapport qualité-prix de cette gamme est bien supérieur à celui des 15 pouces.