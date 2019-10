Test iPhone 11 Pro : plus rapide, plus autonome, meilleur photographe

Tout passionné de tech le sait, la sortie d’un nouvel iPhone est toujours un événement en soi. Apple suit sa cadence de mise à jour avec la sortie des iPhone 11 Pro et 11, avec de subtiles différences entre les deux. Ce test de l’iPhone 11 Pro est aussi valable en grande partie pour l’iPhone 11, et si vous hésitez entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, vous pouvez consulter notre comparatif complet entre les deux modèles.

Test vidéo de l’iPhone 11 Pro

Comme pour la plupart de mes tests, découvrez mon avis sur l’iPhone 11 Pro en vidéo. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne, rien de plus simple : rejoignez la communauté en vous abonnant. Et vous quel est votre avis sur ces nouveaux iPhone 11 et 11 Pro ? Donnez vos impressions dans les commentaires de ce test. Un comparatif iPhone 11 vs 11 Pro arrive dans la semaine, stay tuned !

Design & Hardware

Alors que la bataille sur Android se joue sur la combinaison SoC / quantité de RAM, Apple ne met jamais de chiffre en face de la RAM. Successeur de la A12 Bionic, la puce maison A13 Bionic est tout simplement la plus puissante de tout le marché. Ajoutez à cela une intégration parfaite entre le logiciel et le matériel, vous obtenez un smartphone très véloce, malgré la faible RAM (4 Go selon les benchmarks). Apple avait déjà beaucoup d’avance avec la précédente, la A13 surclasse le Snapdragon 855+, la référence actuelle sous Android.

La navigation et toutes les actions se font sans aucun ralentissement, les jeux très gourmands tournent sans soucis, et la puce gère des tâches très lourdes (modification de la colorimétrie vidéo en direct, réalité augmentée, etc.) sans aucun problème. La marque semble bien avoir un temps d’avance sur la concurrence sur ce point-là, et l’iPhone 11 Pro est bien parti pour tenir très longtemps la charge. Le constat est exactement le même pour l’iPhone 11, qui bénéficie de la même puissance.

La marque a toujours été reconnue pour la qualité de son design, et celui des iPhone depuis le X fait toujours beaucoup parler. Sur cet iPhone 11 Pro, on retrouve une face avant identique à celle de l’iPhone XS, avec une encoche toujours conséquente, et des contours plus importants que chez des concurrents directs comme le Huawei P30 Pro ou le Samsung Galaxy Note 10. La taille de l’encoche est due aux capteurs pour FaceID, ce dernier gagnant d’ailleurs en réactivité, et en angle de vue. Il n’est toujours pas possible de déverrouiller l’iPhone 11 Pro lorsqu’il est posé sur une table, mais il est bien plus agréable à l’utilisation. Le nouveau contour en acier inoxydable est du plus bel effet.

Même si l’écran est un peu gâché par l’encoche et les contours, sa qualité est tout simplement impressionnante. Les couleurs de la dalle OLED de 5,8″ sont très fidèles, et la luminosité s’est améliorée par rapport aux versions précédentes. C’est l’une des seules différences avec l’iPhone 11, qui utilise la technologie LCD sur son écran (ce qui permet de faire baisser la facture). Il est par contre dommage, sur un modèle vendu comme « Pro », de ne pas proposer un plus grand taux de rafraîchissement, comme c’est le cas sur le OnePlus 7T ou l’iPad Pro par exemple.

Point très subjectif, je trouve la taille et la prise en main de l’iPhone 11 Pro tout simplement parfaites. L’iPhone 11 Pro est d’ailleurs légèrement plus lourd que l’iPhone XS. Autre point que j’apprécie énormément sur l’iPhone 11 Pro, le traitement du verre à l’arrière. La prouesse d’ingénierie est là avec un traitement d’une unique pièce de verre pour le dos et l’appareil photo, pour renforcer la solidité de ce dernier. Le verre sur toute la face arrière (sauf la pomme) est brossé, ce qui donne à la fois une belle impression au toucher, mais évite surtout la multiplication des traces de doigts. L’iPhone 11 de son côté n’a pas ce traitement, et est donc un nid à empreintes. Le nouveau triple capteur à l’arrière prend quand même une place importante, et plaira à certains, quand il déplaira à d’autres. Une chose est sûre, la qualité de finition est là.

Le gros point noir de l’iPhone 11 Pro est sa gestion du stockage. Seulement 64 Go pour un smartphone à 1159€, c’est vraiment très dommage, une version de 128 Go aurait été plus logique, surtout avec la place prise par les photos et vidéos. C’est le point qui me fera plus pencher vers un iPhone 11 si je fais le choix de rester sur iOS, la version 256 Go étant largement plus abordable que les 256 Go de l’iPhone 11 Pro.

Au niveau du son, cet iPhone 11 Pro est une réussite, et je retrouve le même côté immersif que sur le Note 10 par exemple. La double SIM est aussi de la partie avec une combinaison eSIM / NanoSIM, comme l’année passée, mais avec une différence majeure : les opérateurs s’y mettent. En France c’était quasiment impossible d’utiliser l’eSIM, ce n’est plus le cas aujourd’hui, notamment chez Orange ou SFR. Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, la résistance à l’eau est encore améliorée sur cet iPhone 11 Pro, passant à 4 mètres pendant 30 minutes. Et vous, avez-vous testé l’iPhone 11 Pro dans l’eau.

Pour conclure sur la partie design et caractéristiques techniques, l’iPhone 11 Pro est le smartphone le plus puissant du marché à l’heure actuelle, et, même si le design n’a que très peu évolué, on sent le savoir-faire d’Apple sur les finitions, qui ont tout du haut de gamme. Pour une encoche plus discrète, il faudra certainement patienter jusqu’à 2020.

iOS 13 : des ajouts subtils, et bienvenus

Tester un iPhone c’est (re)mettre un pied dans l’écosystème d’Apple, ce qui est LA vraie force de la marque. Utilisateur d’un Mac et de AirPods force est de constater qu’avoir un iPhone à la place d’un smartphone Android est très pratique au quotidien. iOS 12 avait mis un gros focus sur la stabilité, et iOS 13 apporte des nouveautés bienvenues, même si quelques petits bugs subsistent dans les premières versions.

Parmi plus de 80 nouveautés, trois me semblent particulièrement intéressantes. La première est le Dark Mode, attendu depuis très longtemps. Dans les faits, il est bien intégré dans la plupart des applications, et très agréable au quotidien. La seconde est toute bête et très pratique au quotidien : l’accès aux réseaux Wi-Fi et appareils Bluetooth, directement dans le centre de contrôle. Effectuer un appui long vous permet d’y accéder, alors que l’opération était très longue dans le passé.

La troisième est l’arrivée des périphériques externes comme les manettes. L’iPhone 11 Pro (comme l’iPad Pro) étant surpuissant, les jeux sont de plus en plus poussés, et la possibilité d’utiliser sa manette de Xbox ou PS4 est un vrai plus. L’avènement du cloud gaming va aussi permettre d’en bénéficier. Autre nouveauté intéressante sortie en parallèle avec iOS 13, Apple Arcade. Pour moins de 5€ par mois vous avez accès en illimité à une multitude de très bons jeux, comme l’excellent What the Golf. C’est une excellente manière de tester des nouveaux titres au quotidien.

Pour le reste on reste sur les qualités d’iOS avec l’intégration à l’écosystème Apple. Quand les bugs auront disparu, iOS 13 sera une excellente itération et, comme pour le design, l’attention aux détails est là.

Photo : Apple is back

Si vous avez l’habitude de lire ou voir mes vidéos de test sur Presse-citron vous le savez, je trouve la combinaison grand-angle, ultra grand-angle, zoom très pertinente. C’est le choix qu’à fait Apple sur ses trois capteurs, et c’est une réussite. Je trouve les clichés très réussis, avec une colorimétrie très cohérente entre les 3 capteurs, et des photos de nuit largement plus performantes que sur les versions précédentes.

Le mode portrait est toujours là, et disponible avec le zoom. Certains adorent ce bokeh simulé, j’ai toujours eu du mal, préférant le vrai bokeh des réflexes ou hybrides. Les capteurs sont aussi capables de filmer en 4K en 60 images par seconde, nouvelle preuve de la puissance de la puce A13 Bionic.

Une des grandes forces de la photo (et de la vidéo) sur iOS, c’est la qualité de l’application Apple. En effet, elle est très intuitive, et on ne se perd pas dans des réglages infinis. Plusieurs nouveautés facilitent la gestion des photos et vidéo, avec notamment la molette qui permet de changer le niveau de zoom simplement. Autre fonctionnalité empruntée aux réseaux sociaux, l’appuie long sur le shutter se transforme en vidéo, moyen parfait pour ne pas rater un moment magique avec vos proches.

Sur le mode nuit, le temps d’exposition est indiqué en haut, pour savoir combien de temps vous devrez tenir sans bouger. Autre fonctionnalité intéressante, la capture hors cadre. Lorsque vous l’activez (Réglages>Appareil Photo> Capteur hors cadre), l’iPhone 11 Pro (comme le 11) enregistre une photo ou une vidéo avec le capteur ultra grand-angle en plus de celle du classique. Vous pouvez donc recadrer (en dezoomant) a posteriori. Il devient donc très difficile de rater une photo avec l’iPhone 11 Pro, et c’est une partie impressionnante de ce test.

Le capteur selfie bénéficie aussi d’un mode grand-angle, pratique en groupe, mais aussi des slofies, des ralentis vidéo. Marrant à utiliser, mais ça reste un gimmick marketing. Alors que la photo s’est largement améliorée, c’est un autre point qui m’a encore plus impressionné dans ces nouveaux iPhone 11 et 11 Pro : la vidéo.

C’est pour moi le meilleur smartphone à ce niveau-là et l’utilisation est multiple capteurs, couplé à une excellente stabilisation en font une vraie mini caméra de poche. Si vous voulez commencer votre carrière de YouTuber ou de reporter, un iPhone 11 (ou 11 Pro) est donc largement suffisant, quand vous le couplez à un micro.

Autonomie

Je ne n’aurais jamais pensé dire ça, l‘autonomie de l’iPhone 11 Pro est… excellente ! C’est le point principal qui m’a écarté des iPhone depuis le 7, et le XS m’avait pas mal déçu pour ça, c’est désormais du passé, l’iPhone 11 Pro est très endurant et c’est une superbe nouvelle. Apple annonçait 4 heures de plus que l’iPhone XS selon leur protocole, ce que je sais c’est que l’iPhone 11 Pro tient largement plus d’une journée avec mon utilisation intensive. C’était loin d’être le cas pour l’iPhone XS.

Apple a (enfin) fait le choix de mettre un chargeur 18W dans la boîte du 11 Pro ! Le chargeur utilise un câble USB-C vers lightning ce qui est cohérent, les Macbook utilisant tous l’USBC-C. Selon mes tests, une charge de 30 minutes suffit à récupérer 54% de batterie, 1 heure 84% et environ une heure et quarante minutes pour la recharge complète (les derniers dix pour cent sont toujours les plus longs). Nouveauté arrivée avec iOS 13, vous pouvez opter pour l’optimisation de chargement de l’iPhone 11 Pro, en fonction de vos habitudes. Le but est simple : limiter la dégradation de la batterie.

Même si la recharge sans fil est toujours de la partie, pas de recharge inversée, ce que je trouve dommage, surtout avec le boîtier de chargement sans-fil des AirPods.

Mon avis sur l’iPhone 11 Pro

Le constat est simple. L’iPhone 11 Pro est surpuissant. La photo est au niveau des meilleurs. L’autonomie est enfin au niveau que l’on attendait. iOS 13 est encore meilleur (même s’il reste instable). L’iPhone 11 Pro propose d’excellentes finitions, mais son design de la partie avant est en retard sur ses concurrents. L’iPhone 11 Pro est (très) cher. Pour avoir eu l’iPhone 11 dans les mains en parallèle, il me semble aujourd’hui plus intéressant avec un prix bien plus contenu. J’intégrerai une vidéo du comparatif iPhone 11/11 Pro ici dès sa publication, mais pour faire simple il n’a qu’un capteur en moins, et un écran légèrement moins bon. Mais les 350€ qui séparent les deux modèles représentent un montant important.

Si vous voulez le top du top sur iOS, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ne vous décevront pas, et on le sait, l’écosystème Apple coûte cher, mais ne déçoit quasiment jamais. L’essayer c’est l’adopter.

