Test du OnePlus 6T : l’excellence à prix contenu

Test du OnePlus 6T en vidéo

En plus de cet article de test du OnePlus 6T, je vous ai concocté une vidéo complète sur le smartphone. Si vous la trouvez intéressante, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d’autres vont suivre très rapidement (vous pouvez d’ailleurs me dire si vous préférez comme prochain test le Pixel 3 ou le Mate 20 Pro de Huawei).

Design & Hardware

Comme le OnePlus 6, le OnePlus 6T est un monstre de puissance. Le processeur est un Snapdragon 845 et vous avez le choix entre 6 Go et 8 Go de RAM. Le modèle utilisé dans mon test est un OnePlus 6T de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Pour l’instant, seuls deux coloris sont disponibles, noir mat ou « mirror ».

La qualité de l’écran AMOLED (6,41 pouces) saute aux yeux et vous avez, dès le tout début de la configuration, le choix de la température en fonction de vos préférences. La nouvelle encoche en forme de goutte est du plus bel effet, et le OnePlus 6T donne une impression de solidité une fois en main. Point très important pour moi, la double SIM est toujours de la partie, mais pas d’extension de stockage avec une microSD (le OnePlus 6T est vendu avec 128 Go ou 256 Go de stockage).

Le OnePlus 6T mesure 7,4cm de large, 15,7cm de haut et 82 mm d’épaisseur. Il est donc légèrement plus compact que le Samsung Galaxy Note 9, dont vous pouvez retrouver le test ici.

Grande nouveauté de ce OnePlus 6T, le capteur d’empreinte sous l’écran. À l’utilisation, elle est très satisfaisante et assez rapide. OnePlus annonce utiliser l’une des dernières technologies en la matière, et elle semble aussi rapide que celle de Huawei sur le Mate 20 Pro. Comme l’empreinte passe sous l’écran, l’arrière n’est désormais composé uniquement du logo 1+ et des capteurs photo. Le seul point noir de la nouvelle position du capteur digital est l’absence d’un port jack. C’est triste, et tous les constructeurs semblent abandonner ce port petit à petit.

Sur le modèle que j’ai en test (Midnight Black), le verre à l’arrière a un effet mat que je trouve particulièrement réussi. J’ai aussi pu voir la version Mirror Black, et je trouve qu’elle a le défaut de beaucoup de smartphones actuels : les traces de doigts.

Le OnePlus 6T embarque aussi une technologie de reconnaissance 3D du visage pour déverrouiller le smartphone. La combinaison empreinte + capteur facial permet de le déverrouiller dans toutes les situations, notamment quand le OnePlus 6T est à plat sur la table. Avec l’iPhone XS, je dois en permanence viser ma tête, ce qui s’avère dans quelques cas contraignant.

Point important, dans la boîte sont livrés le smartphone, le bloc de chargement rapide, un cable USB vers USB-C, le dongle USB-C vers jack, une coque transparente et une vitre de protection (déjà appliquée). Apple ferait bien de s’en inspirer pour le dongle et le bloc compatible recharge rapide.

Au final sur les caractéristiques techniques, c’est un quasi-sans-faute, et l’écran avec l’encoche en forme de goutte est vraiment du plus bel effet. Point important, la résistance à l’eau. J’ai interrogé la marque à ce sujet et un porte-parole m’a expliqué : « le téléphone n’a pas de certification IP, mais est étanche. La marque a fait ce choix pour ne pas faire augmenter le prix du téléphone et, car ça n’a aucun impact sur l’expérience utilisateur. »

Une autre composante importante du hardware est la batterie, mais nous verrons cela plus tard dans le test.

OxygenOS au top

C’est la plus belle surprise de ce test pour moi. OxygenOS est une surcouche très proche de celle d’un Android pur, en y ajoutant des idées très intéressantes. Le slider de notifications est là depuis plusieurs modèles et vous permet de passer en un éclair entre les modes silencieux, vibreur et sonnerie.

Dans la partie gauche de l’écran, vous retrouvez des raccourcis avec vos applications et contacts récents, ce qui peut être rapide dans certains cas. Dans la navigation, un thème sombre est disponible, et vous profitez des noirs parfaits sur l’AMOLED qui permettent (je le pense) d’économiser un peu la batterie à l’usage.

Un mode jeu est aussi de la partie et il permet d’allouer plus de ressources à vos jeux sélectionnés, mais pas seulement. En effet, vous pouvez régler la façon dont s’affichent les notifications pour qu’elles n’empiètent pas trop sur l’écran lors d’une partie. La luminosité auto peut aussi être verrouillée, et les appels seront automatiquement en haut-parleur si vous répondez.

Le mode lecture est aussi intéressant. Il transforme toutes les couleurs du OnePlus 6T en noir et blanc pour faciliter la lecture, comme son nom l’indique. Le mode nuit va adapter la température des couleurs pour ne pas trop fatiguer les yeux en fin de journée.

Cette version d’OxygenOS tourne sous Android Pie 9.0 est une vraie réussite pour moi. Même les gestures sont bien pensées, et j’ai dès les premières minutes choisi de les utiliser en me passant de la barre de navigation . On sent l’application de OnePlus sur son logiciel, et c’est l’une des toutes meilleures surcouches Android que j’ai pu tester à aujourd’hui.

Capteur Photo

Pour faire simple : OnePlus a gardé exactement les mêmes capteurs photo que sur le OnePlus 6, mais a amélioré la partie logicielle. Les clichés sont excellents dans les bonnes conditions, mais restent quand même en retrait des Pixel 3 ou des Huawei P20 Pro et Mate 20 Pro. Le nouveau traitement logiciel permet cependant une belle amélioration. Je vous laisse consulter le test du OnePlus 6 de Stéphane pour en savoir plus sur la partie hardware des capteurs photo.

Un mode nuit fait son apparition (c’est la mode en ce moment). Le constat est simple : on voit mieux la scène qu’à l’oeil nu, ça peut s’avérer utile, mais les détails sont laissés de côté dans ce mode, comme vous le voyez dans la dernière photo de la galerie ci-dessous.

Le mode vidéo est intéressant, il propose un mode Slow-Motion, mais surtout une captation 4K jusqu’à 60 images par secondes. Pour un smartphone dans cette tranche de prix (à partir de 559€), l’appareil photo est excellent. Et le OnePlus 6T inclut la stabilisation optique et numérique.

Autonomie

Une batterie de 3700 mAh est indispensable pour alimenter un tel écran. Le OnePlus 6T me fait la même impression que le Note 9 sur l’autonomie et tient plus que largement la journée d’une utilisation classique, voire un peu plus. Il se situe dans le haut du panier des smartphones que j’ai testé cette année au niveau de l’autonomie.

Mais le vrai secret de OnePlus est la Dash Charge.

La recharge rapide sur le OnePlus 6T est tout simplement bluffante. En 30 minutes je suis capable de recharger plus de la moitié du smartphone ce qui devrait devenir un standard. Quand on voit le temps qu’il faut pour recharger un iPhone XS avec le chargeur livré ça fait peur. Apple va devoir réfléchir à fournir un chargeur rapide directement dans la boîte, c’est l’un des seuls à ne pas le faire. En tout cas, en cas d’utilisation très intensive, une dizaine de minutes de Dash Charge permettent de recharger le OnePlus 6T pour plusieurs heures.

Mon avis sur le OnePlus 6T

Le OnePlus 6 était excellent, et le 6T enfonce le clou. Pour un smartphone à moins de 550€ il remplit toutes les cases d’un excellent smartphone : autonomie, puissance, photo et OS. Bien sûr, l’appareil est un peu moins performant que les haut de gamme (si les conditions ne sont pas optimales), mais la différence de prix n’est absolument pas justifiée pour moi.

J’ai du mal à trouver un concurrent direct au OnePlus 6T, en tout cas, la différence de prix avec un iPhone 8 Plus ou un XR n’est, pour moi, pas justifiée. Le OnePlus 6T semble être bien parti pour être un best-seller de cette fin d’année. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser les commentaires, je ferai le maximum pour y répondre au mieux.