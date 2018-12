Test OnePlus 6T McLaren Edition : le smartphone de l’amour (de la vitesse)

Le OnePlus 6T McLaren Edition sur la grille de départ

Il y a quelques jours à peine, OnePlus officialisait à Woking son tout nouveau OnePlus 6T McLaren Edition , une version limitée, élaborée avec la très prestigieuse écurie de F1 britannique. Rappelons que chez la concurrence, Huawei s’est acoquiné avec Porsche, quand Oppo fricote avec Lamborghini. Ainsi, après le Purple Thunder, le OnePlus 6T bénéficie déjà d’une nouvelle version, avec un nouveau look bien sûr, mais aussi (et surtout !) pas moins de 10 Go de RAM sous le capot, ainsi qu’un nouveau système de charge rapide Warp Charge.

Nous avons pu passer quelques jours en compagnie du OnePlus 6T McLaren Edition. Evidemment, le smartphone reste en de nombreux points identique au OnePlus 6T, dont notre test est disponible ici, et cet article se focalisera essentiellement sur les nouveautés et autres améliorations apportées par ce modèle « made with McLaren« .

Un packaging à la gloire de Bruce

Avec cette édition McLaren du OnePlus 6T, le groupe chinois a évidemment tenu à soigner le look. Les amateurs des « Portes de la Gloire » le savent : « On n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première impression« . Et c’est on ne peut plus vrai avec ce OnePlus 6T McLaren Edition, livré dans un packaging juste exceptionnel, débordant littéralement de passion.

En effet, le packaging reprend évidemment la couleur orange papaye de McLaren, lequel renferme un (lourd) coffret en imitation fibre de carbone, qui se veut particulièrement généreux. Ce dernier inclut un épais livre à la gloire de McLaren et de OnePlus, un petit trophée en verre paré du logo McLaren (en carbone), un bumper de protection type carbone, sans oublier un portrait de Bruce McLaren, ainsi qu’un bloc de recharge spécifique (orange et noir), tout comme le câble USB. L’ensemble est d’une qualité assez extraordinaire, et a bénéficié d’un soin qui force le respect (et même un peu d’admiration).

Evidemment, le smartphone est bien présent, et glissé dans le livre. Une fois démarré, ce dernier affiche une animation exclusive McLaren, et demande à l’utilisateur de tester l’application McLaren AR. Cette dernière fonctionne de concert avec le livre, dont chaque image, une fois scannée par le téléphone, permet d’afficher une vidéo, une galerie photo et même une F1 en 3D qui s’anime devant nos yeux.

Alors certes, ce n’est pas inédit, mais cela fait clairement son effet, et témoigne une nouvelle fois de toute l’attention qui a été portée à cette édition limitée McLaren. Du très grand art.

Le smartphone en lui-même

Concernant le smartphone en lui-même, on retrouve donc le OnePlus 6T tel qu’on le connait depuis quelques semaines, avec son look très réussi, sa petite encoche et son capteur d’empreintes sous l’écran Screen Unlock. A l’arrière du terminal, on retrouve un logo McLaren, sans oublier des fonds d’écran animés, une animation de démarrage spéciale, et même un effet Screen Unlock propre à cette édition.

A noter qu’une ligne de couleur Orange Papaye souligne dynamiquement le bord inférieur du smartphone, pour lui conférer un effet de vitesse. C’est discret, peut-être un peu trop, mais cela a au moins le mérite de ne pas être tape à l’oeil, loin de là. Idem en ce qui concerne le motif « fibre de carbone » qui recouvre le dos (en verre), qui reste relativement discret à l’oeil (en tout cas, bien plus que ne le laissent supposer les rendus presse).

Déjà détenteur d’un OnePlus 6T Midnight Black, j’ai été très agréablement surpris par cette édition McLaren. Certes, on y retrouve un dos type « Mirror », et donc très sujet aux traces de doigts, mais le smartphone tient parfaitement en main et les nouvelles animations à l’écran sont très réussies. Cette édition dispose également d’un thème spécial McLaren, plutôt sobre et très agréable. Bref, cette édition spéciale est assez sublime, et constitue clairement le smartphone OnePlus le plus abouti à ce jour.

En revanche, je ne recommande pas forcément d’utiliser le bumper fourni, celui-ci cachant l’arrière du smartphone (et donc le logo McLaren et les bords orange….), sans compter qu’il s’avère également très (très) glissant… Au final, j’ai plutôt tendance à utiliser le smartphone tel quel, ou éventuellement avec la coque Sandstone, parfaite (selon moi) côté prise en mains. Dommage toutefois qu’il faille, encore et toujours, presque impérativement « gâcher » un si splendide design avec une coque de protection…

10 Go de RAM sous le capot !

Si le OnePlus 6T est proposé en 6 ou 8 Go de RAM, ce modèle McLaren va encore plus loin, en poussant le curseur à 10 Go de RAM. Sur le papier, cela fait évidemment du OnePlus 6T McLaren Edition « le smartphone le plus rapide du monde« . Dans les faits, pour être sincère, il est difficile (voire impossible) de déceler une quelconque différence avec le modèle doté de 8 Go de RAM, les deux étant à vrai dire d’une vélocité absolument remarquable.

Finalement, c’est un peu comme la lessive qui lave plus blanc que blanc, et il est difficile (pour l’heure) de justifier réellement la présence de 10 Go de RAM au sein de ce OnePlus 6T McLaren Edition. Toujours est-il qu’avec une telle (sur)puissance, le smartphone ne risque pas de montrer le moindre signe de faiblesse avant quelques années, c’est indéniable. Soulignons au passage que le smartphone est proposé uniquement en version 256 Go.

Côté utilisation, j’ai remarqué un Screen Unlock un peu plus précis ici, aussi véloce que sur le modèle classique, mais qui affiche un peu moins d’erreur. A voir maintenant si cela provient du smartphone, ou d’une amélioration logicielle qui serait déjà présente sur ce modèle McLaren.

Le Warp Charge 30 à l’essai

L’autre nouveauté embarquée par cette version McLaren, c’est la technologie Warp Charge 30. Un nouveau système de charge, largement mis en avant par OnePlus durant la présentation du smartphone, qui promet « une journée d’autonomie en 20 minutes de charge« . A l’usage, force est de constater… que cela est parfaitement exact !

En effet, en seulement 20 minutes, le smartphone parvient à récupérer pas loin de 55% de batterie (en partant de 1%), ce qui lui permet facilement de tenir une journée complète. Une petite heure à peine permet ainsi de recharger le smartphone à 100%, avec simplement une très légère chauffe à signaler au dos de ce dernier.

A ce sujet, si le OnePlus 6T McLaren Edition embarque une batterie similaire au OnePlus 6T « classique » (3700 mAh), son autonomie est légèrement supérieure, bien aidée certainement par quelques optimisations logicielles. Pour moi, au-delà du look et du packaging, la recharge (ultra)rapide et l’autonomie sont clairement les gros points forts de cette édition McLaren, nettement plus probantes et efficaces que les 10 Go de RAM pour le coup.

Au final, pole position ou abandon au 7ème tour ?

C’est un fait, le OnePlus 6T titillait déjà une certaine forme de perfection. Avec pas moins de 10 Go de RAM, 256 Go de mémoire, une autonomie/recharge au top, un packaging somptueux et un smartphone à la fois superbement et discrètement relooké, cette édition limitée McLaren tutoie encore un peu plus les sommets.

Pour 709 euros, OnePlus propose ainsi un smartphone ultra-performant, et livré qui plus est dans un coffret qui transpire l’amour de la vitesse, une passion commune à McLaren et OnePlus. Une incontestable réussite, et un OnePlus 6T McLaren Edition qui, comme Ayrton Senna à Monaco en 1990 à bord de sa McLaren-Honda, décroche le triplé : pole position, victoire et tour le plus rapide. Braaaaaap !