Test : Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX

Lancé en novembre 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, Pokémon Donjon Mystère était un nouveau spin-of de la saga des petits monstres de poche. L’idée était de s’inspirer des fameux jeux de plateau Donjons et Dragons, mais à la sauce Pikachu. Un changement radical par rapport à la licence RPG connu de tous. Cette fois, terminer les objectifs de devenir le meilleur dresseur de la planète. Vous voilà dans la peau d’un Pokémon où vous allez devoir mettre en place votre équipe de secouristes et venir en aide à d’autres Pokémon.

Si entre 2006 et 2015 (période de sortie des différents opus de Donjon Mystère), cette série ne fut pas un gros succès, avec des ventes relativement basses, bien en dessous des opus « principaux » de la saga Pokémon. Pourtant, Nintendo fait le pari de relancer la série sur sa Nintendo Switch avec Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX, un remake des opus Donjon Mystère Équipe de Secours Rouge (sur Game Boy Advance en 2006) et Équipe de Secours Bleue (sur Nintendo DS toujours en 2006). Un opus qui reste à ce jour le plus vendu de la saga. Ce remake parviendra-t-il à faire aussi bien ?

Je serai le meilleur dress …. Pokémon !

Pour commencer par les bases, il faut garder à l’esprit que l’idée de cette saga Donjon Mystère n’est pas d’attraper toutes les créatures, remplir votre pokedex et récolter tous les badges pour devenir maître Pokémon. L’idée, c’est de vous plonger dans la peau d’un Pokémon. Tout l’intérêt de Pokémon Donjon Mystère repose sur cela. Puisqu’un beau jour, vous n’êtes plus un humain, mais un Pokémon. Vous faites rapidement la connaissance d’autres Pokémon qui deviendront vos amis, et d’autres petits monstres qui vont avoir besoin de votre aide. Ni une, ni deux, vous voulez à la tête d’une équipe de secours. Votre objectif sera de venir en aide aux Pokémon en détresse en échange d’indices et d’infos sur l’étrange phénomène qui vous a transformé en petit monstre. Dans le but de retrouver votre forme humaine. Très clairement, nous ne sommes pas là dans le plus gros scénario du jeu vidéo. Grâce (ou à cause) de ce remake, les lignes de dialogues sont beaucoup plus nombreuses qu’en 2006 et la qualité de ces dernières laisse à désirer. Comme nous avons pu le mentionner dans notre test de Pokémon Épée et Bouclier, depuis quelque temps la série Pokémon a tendance à vouloir être trop enfantine et cela donne des dialogues vraiment redondants. Cela peut forcément en rebuter certains, car même en passant rapidement les dialogues c’est long.

Il est beau mon donjon

La première chose qui nous frappe au lancement de cette aventure, c’est les nouveaux graphismes qui rendent ce remake vraiment sympa. Terminé la 2D, place à la 3D au style graphique qui nous rappelle des dessins au crayon, avec de petits effets bien sympas. Nous disposons d’une dizaine de lieux différents avec des donjons dans la neige, des donjons à la montagne, dans les forêts et tous proposent leur petite patte graphique et leurs petits effets bien sympas. Hélas, en mode « TV » la magie opère un peu moins. Le jeu semble avoir été optimisé pour le mode portable (tout comme le genre de jeu, qui fait plus penser à un jeu mobile qu’à un jeu console).

L’ensemble des musiques ont également eu le droit à un petit remixage et sont bien plus agréables à écouter. Mais là encore, tout comme dans l’opus original, certaines peuvent vite nous lasser et nous rendre dingues au point de couper le son.

Donjon & Dracaufeu

Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX est donc un jeu Dungeon RPG avec un skin Pokémon. Vous évoluez dans des donjons sur plusieurs niveaux (que ce soit ascendant ou descendant). Vous avancez dans différentes positions (avant, arrière, droite, gauche ou diagonale) et dès que vous faites un pas, vos ennemis en font également. Ainsi, plusieurs fois vous allez être confronté à un ou plusieurs Pokémon sauvages qu’il va falloir affronter. Pour cela, comme dans la série principale, vous avez quatre capacités avec un nombre de « PP » limité pour remporter le combat. Si vous êtes blessés, ou que votre Pokémon souffre d’un état handicapant (empoisonné, endormi, etc.) vous pouvez là aussi agir avec des potions, des baies, etc. L’âme de Pokémon est préservée.

Vous allez donc devoir explorer les donjons pour faire le plein d’items pour vous soigner. Mais également pour trouver des pièces d’or pour acheter de nouveaux objets, de nouvelles compétences au village. Le village qui sera d’ailleurs le HUB principal de votre aventure où vous allez pouvoir y créer des « campings » pour les Pokémon qui veulent rejoindre votre équipe, gérer votre argent à la banque pour ne pas en perdre en cas de mort dans un donjon, acheter et vendre des objets et même vous entraîner ! C’est au village également qu’il sera possible de gérer votre équipe Pokémon et quelques événements du mode histoire se dérouleront.

La grosse nouveauté de cet opus c’est le mode « automatique ». Qui va grandement faciliter le jeu, mais le rendre pas vraiment passionnant. En effet, il vous suffit d’appuyer sur la touche « L » pour que votre équipe avance de manière automatique vers les principaux objets à ramasser et vers le niveau supérieur ou inférieur du donjon. Il est donc ainsi impossible de vous perdre et de tourner en rond. Mieux encore, en appuyant simplement sur la touche « A » votre Pokémon va faire un combat automatique où il enverra son attaque la plus efficace contre l’ennemi en question. Autant être franc, ce côté « automatique » enlève tout l’intérêt du jeu. Une autre nouvelle fonctionnalité, c’est votre équipe de renfort. Si vous partez dans un donjon et que votre équipe principale est K.O, vous pouvez envoyer une seconde équipe pour réanimer vos amis et poursuivre le donjon là où vous êtes mort.

Globalement, les donjons se suivent et se ressemblent. Le jeu en devient très vite répétitif et lassant. Toutes les quêtes (secondaires et principales) seront globalement les mêmes. Partir d’un point A vers un point B et la seule différence sera le nombre d’ennemis et leur force. Des fois il faudra aller secourir 2-3 Pokémon K.O dans un donjon. Des fois il faudra aller en secourir qui se sont perdus, mais les donjons ne changement pas énormément. Il manque ce petit quelque chose qui permet d’être à fond dans l’aventure et de ne pas s’en lasser. Le rythme reste lent, il ne change pas au fil de l’aventure et c’est bien dommage.

Une autre nouveauté, la possibilité de concevoir une équipe de 8 Pokémon (contre 4 dans la version originale). Ainsi, vous pouvez également parcourir les donjons à huit. Mais inutile de vous préciser que cela devient très vite ingérable surtout si vous souhaitez faire demi-tour dans un tunnel.

Mon avis sur Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX

Avec Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX, Nintendo propose un bon remake dans son ensemble, mais le jeu en lui même reste identique à la version originale. Ainsi, si la qualité du remake est plutôt bonne, son contenu est toujours limite comme en 2006. On se retrouve donc avec un jeu qui devient très vite répétitif et qui est simplifié grâce à sa nouvelle fonction « automatique ». Au fil des heures, on à l’impression que le jeu fut pensé pour les mobiles où l’on peut lancer une partie rapide dans les transports en commun pour faire un donjon de temps en temps. Et d’ailleurs, cette impression est renforcée quand on voit que le jeu est mieux optimisé en version « portable » qu’en version « TV ». Alors, un remake comme celui-là, pour les fans du genre, à prix réduit pourquoi pas. Mais à un prix qui oscille entre 49,99€ et 59,99€ cela fait commence à faire beaucoup.