Test du casque gaming Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

La fin d’année approche à grands pas et comme tous les ans, elle va être synonyme de grosses sorties, de nouveaux jeux et même cette année de nouvelles consoles. Comme tous bons gameurs, vous êtes exigeants sur le son afin de pouvoir vous plonger et vous immerger comme il se doit dans vos jeux. Que ce soit lors de vos séances solo dans un bon jeu narratif ou que ce soit en ligne avec vos amis.

Aujourd’hui, Presse-citron vous propose un test de la nouvelle version des casques Turtle Beach et de la gamme Stealth 600. Cette deuxième génération évolue et propose un casque plutôt sympathique pour vos expériences vidéoludiques. Voyons ensemble si ce dernier vaut le coup d’œil !

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 – Pour PS4

Pour commencer ce test, un petit tour du côté du packaging et du contenu de la boîte. Tout d’abord, nous précisons bien « pour PS4 ». Et comme vous pouvez le remarquer sur la boîte sur la photo de gauche, oui, le casque est uniquement compatible sur PS4 (et PC/Mac). Ainsi, si vous êtes un joueur multiplateformes et que vous possédez la Switch et la Xbox One… Le casque ne sera pas compatible.

Pour cela, il faudra acheter la version Xbox disponible juste ici. Malheureusement, le casque n’est même pas disponible pour la version Switch. C’est déjà un mauvais point pour ce Turtle Beach Stealth 600 de deuxième génération. Le casque étant ainsi proposé à 99,99€, il ne pourra pas vous satisfaire sur l’ensemble de vos consoles. Et ça, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle.

Le contenu du pack est sommaire. Vous retrouvez le casque, un dongle USB qui permet de faire la liaison entre votre casque et votre PS4 ou votre PC, un manuel d’utilisation, et un câble de recharge (qui aurait pu être légèrement plus long), et des autocollants Turtle Beach qui vont bien. À noter que le câble de recharge est uniquement en USB Type-C sans base pour le brancher à une prise. Il faudra donc rechercher votre casque soit via un adaptateur, soit directement sur votre PC ou votre PS4.

Mais comme nous venons de le dire, le câble étant relativement court, il ne sera pas possible de jouer et recharger votre casque en même temps (sauf si vous êtes sur un PC portable). Et pour le coup, ça aussi c’est plutôt dommage. Fort heureusement, l’autonomie du casque est plutôt correcte avec environ 15 heures d’utilisation avant de devoir le recharger.

Pour ce qui est du confort de ce casque. À première vue, le casque fait assez « plastique » un peu comme le modèle Recon 70 d’entrée de gamme que nous avons pu tester au printemps dernier. Cependant, lorsque l’on regarde de plus près, les finitions du Stealth 600 Gen 2 sont bien meilleures et cela va se ressentir au moment de l’utilisation de ce dernier et son confort non négligeable.

Le casque est en effet assez léger grâce au choix des différents composants. Il en reste néanmoins assez solide et de bonne qualité grâce à un arceau et des gonds renforcés. Le tout vous permettant d’enchaîner de longues sessions de jeux avant de pouvoir ressentir certaines gênes. Pour ma part, j’ai pu également l’utiliser au cours de longues sessions de montages vidéo sans ressentir de gênes particulières au bout de deux ou trois heures d’utilisations. C’est qu’à partir d’un long moment que le casque commençait à devenir un poil désagréable au niveau des oreilles. Mais pour ce qui est du reste, pas vraiment de problèmes à signaler.

Cela est rendu possible grâce à l’arceau qui dispose de plusieurs niveaux de réglages et d’une mousse confortable qui recouvre l’ensemble du serre-tête et qui est légèrement plus épaisse que les Recon 70.

Au niveau des oreillettes, Turtle Beach opte pour des mousses à mémoire de formes. Le tout recouvert de tissu. Et forcément, c’est très agréable une fois le casque sur la tête et sur les oreilles. Cependant, ne sont pas très épaisses, ce qui provoque cette fameuse petite gêne au bout de deux à trois heures d’utilisations. Ce qui reste relativement correct face à certains casques qui deviennent désagréables dès la première heure d’utilisation.

Sur son site internet, Turtle Beach précise que le casque permet une compatibilité parfaite avec les lunettes. N’en possédant pas, je n’ai pas pu juger cet aspect-là du casque, mais d’après les quelques retours de chez nos confrères, le casque serait effectivement plutôt agréable à porter même pour les joueurs avec des lunettes. Turtle Beach précise que cela est rendu possible grâce à une zone plus molle là où se place votre monture de lunettes. Ainsi, la pression sur vos lunettes est moins importante, et vous jouez confortablement.

Les coussinets sont extra-auriculaires ce qui permet une meilleure immersion dans les jeux avec un son plutôt agréable. Le casque dispose ainsi d’écouteurs 50 mm avec aimants en néodyme avec une cadence de 20 Hz – 20 kHz. Le son est donc assez sympa, même si cela manque cruellement de basses. À noter également que les oreillettes pivotent sur l’axe horizontal, ainsi que sur l’axe vertical.

La connexion via le dongle USB est instantanée et très rapide. Le casque ne dispose donc pas de connexion Bluetooth (réservé aux modèles Stealth 700). Vous êtes donc obligés de passer par le dongle que ce soit sur PS4, Xbox One, PC ou Mac. Mais rassurez-vous, cela fonctionne très bien et vous n’avez absolument rien à faire.

Le casque dispose de plusieurs boutons et molettes qui sont à portées de doigts. Si au début cela semble un peu compliqué et que l’on enlève le casque pour voir où l’on met le doigt, après quelques heures d’utilisation cela devient un réflexe et c’est très pratique.

Nous avons un premier bouton permettant d’allumer ou d’éteindre le casque. Un second bouton permettant d’activer le Superhuman Hearing. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, il s’agit d’une spécificité des casques Turtle Beach qui permet aux joueurs d’entendre le moindre son en jeu. Comme l’indique Turtle Beach sur son site officiel, grâce à cette technologie, il sera possible d’entendre « des bruits cruciaux qui étaient jusque-là quasiment inaudibles. Le bruit des pas d’un ennemi à l’affût dans votre dos, le claquement du rechargement d’une arme avant une embuscade ou le vrombissement d’un véhicule transportant des renforts au loin ».

Le casque propose également une molette pour régler le volume du son, ainsi qu’une molette pour régler le retour de votre micro. Enfin, vous disposez également d’un bouton pour changer de mode d’égaliseur de votre casque.

Au niveau du micro maintenant. Ce dernier est à bascule (très pratique) et améliore une nouvelle fois le chat vocal avec un microphone assez sensible, mais ne laissant pas trop passer les bruits environnants. Cependant, ce dernier est relativement de bonne qualité et nous permets d’échanger de manière très claire avec nos amis lors de parties en ligne sans avoir la fameuse voix robotique pas très agréable. Le micro s’active ou se désactive via le basculement et il s’intègre aisément au casque lorsqu’il est désactivé.

CARACTÉRISTIQUES – Branchements : Dongle USB

– Réponse en fréquence : 20Hz – 20kHz

– Écouteurs : 50 mm avec aimants en néodyme

– Longueur du câble : –

– Commandes Intégrées : Réglage du volume principal, réglage retour micro, activation du Superhuman Hearing, changement de mode d’égaliseur

– Microphone : omnidirectionnel, à bascule et non-détachable, se coupe d’un geste en le relevant

– Rembourrage de l’arceau : cuir synthétique avec mousse

– Revêtement des coussinets : extra-auriculaire (fermé), en tissu et mousse à mémoire de forme

MON AVIS SUR LE TURTLE BEACH STEALTH 600 GEN 2

Léger et confortable grâce à ses coussinets à mémoire de formes, pratique dans la disposition de ses boutons afin de régler au mieux le casque pour une expérience optimale, micro très discret, pratique, et de bonne qualité, sans-fil avec une bonne autonomie, le Turtle Beach Stealth 600 de deuxième génération est un casque bien sympathique qui pourra satisfaire un grand nombre de joueurs pour de plus ou moins longues sessions de jeu.

Si sur l’ensemble des domaines, le casque n’est pas optimal, il en reste néanmoins très correct pour le prix proposé. Le seul gros défaut que l’on pourra lui reprocher, c’est de ne pas prendre en compte la compatibilité PS4 et Xbox One. Le fait de devoir choisir l’une des deux consoles pourrait être un frein pour certains joueurs qui évoluent sur les deux supports. Bonne nouvelle cependant, Turtle Beach a d’ores et déjà confirmé que les casques PS4 seront compatibles sur PS5, tout comme les casques Xbox One le seront sur Xbox Series X et Xbox Series S !

