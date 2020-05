Turtle Beach Recon 70 – Le casque gameur idéal à petit prix ?

Nous approchons enfin de la fin du confinement. Et comme beaucoup, vous avez peut-être profité du confinement pour découvrir de nouvelles façons de vous divertir. Par exemple les jeux vidéo. Ou alors, peut-être que vous étiez déjà un joueur confirmé adepte des jeux solos, et que le confinement fut l’occasion de vous essayer aux jeux en ligne. Ainsi, comme tout bon gameur qui se respecte, vous allez profiter du déconfinement pour vous procurer un casque gaming afin de pouvoir profiter pleinement de vos jeux en ligne avec vos potes dans un confort optimal. Et si le Turtle Beach Recon 70 était le casque qu’il vous fallait ? Son petit prix est déjà un premier bon point qui pourra permettre à de nombreux gameurs de profiter d’un produit adapté à moindre coût. Mais ce dernier est-il également satisfaisant sur les autres points ? On voit cela ensemble !

Recon 70, le casque gameur à petit prix par Turtle Beach

C’est une marque que l’on ne présente plus dans l’industrie des accessoires gaming. Turtle Beach est une société américaine située à San Diego (Californie) et culmine aujourd’hui parmi les meilleurs fournisseurs d’équipements gaming. L’année dernière, la gamme « Recon 70 » fut lancée. L’idée était de proposer un casque gaming à petit prix pour les joueurs débutants ou tout simplement pour ceux qui n’ont pas les moyens de débourser une centaine d’euros dans ce genre d’accessoire pour profiter de leur passion comme il se doit. Après plusieurs semaines dans nos mains, il est l’heure de rendre notre verdict autour de ce casque.

CARACTÉRISTIQUES – Branchements : prise jack 3,5 mm

– Réponse en fréquence : 20Hz – 20kHz

– Écouteurs : 40 mm avec aimants en néodyme

– Longueur du câble : env. 120 cm

– Commandes Intégrées : réglage du volume principal, option micro muet

– Microphone : multidirectionnel, à bascule et non-détachable, se coupe d’un geste en le relevant

– Rembourrage de l’arceau : cuir synthétique avec mousse

– Revêtement des coussinets : enveloppants (fermés), cuir synthétique avec mousse

Au niveau du design, le Recon 70 ressemble énormément aux autres casques de la gamme Turtle Beach. Cependant, ce dernier est entièrement en plastique. Il est disponible dans plusieurs couleurs dont le gris satiné, le bleu marine camouflé, et le kaki camouflage. Mais il est également disponible en bleu, vert et rouge pour rappeler les couleurs des consoles actuelles (PS4, Xbox One et Switch). Le casque est plutôt léger (220 g environ) ce qui permet vraiment de le garder plusieurs heures sur la tête sans ressentir de poids. Il est plutôt confortable au niveau des oreilles. Il est possible de tourner les oreillettes à 90 ° ce qui est assez pratique pour le côté transport et rangement. Le confort des écouteurs est plutôt bon, même si nous sommes loin des modèles « pro » qui sont plus « moelleux ». Ils sont eux aussi rembourrés avec de la mousse et proposent une isolation du son plutôt correcte. Le cas est plutôt confortable également au niveau de l’arceau qui dispose d’un fin rembourrage en mousse sur sa partie interne.

Pour ce qui est des options de commandes intégrées, nous avons le minimum avec une molette qui est présente sur le côté gauche du casque pour régler le volume. Nous disposons également d’un micro qui est présent via un microphone à bascule. L’option sympa est le fait que le micro passe automatiquement en « Mute » lorsque l’on replace ce dernier à sa place. Le son va se réactiver tout seul une fois qu’on abaisse de nouveau le microphone. Pour ce qui est de l’arceau, ce dernier peut être réglé sur une dizaine de tailles différentes en fonction de la grandeur de votre tête.

Une fois placé sur votre tête, le casque reste d’un confort modeste grâce à sa légèreté. Il s’agit d’un produit surtout à destination des joueurs sur consoles, puisque le câble en PVC propose environ 120 cm de longueur. Ce qui est idéal pour le brancher sur une manette, mais un peu court selon votre setup PC. Le son proposé par les écouteurs de 40 mm avec aimants en néodyme est en 20Hz – 20kHz. Ce n’est pas la plus belle sortie audio que nous avons, mais pour le prix cela reste tout de même correct. Pour ce qui est de la qualité du microphone, là encore c’est plutôt intéressant pour de l’entrée de gamme. Lors de vos parties en ligne, vos amis vous entendront bien. Petit hic, le micro est assez éloigné de votre bouche. Cela posera ainsi deux problèmes. Le premier, c’est que vous risquez d’entendre les bruits ambiants de la pièce dans laquelle vous êtes. Le second, c’est que lors d’une utilisation sur un logiciel (comme Discord), il faudra sans doute augmenter le gain de votre périphérique de capture afin d’obtenir un volume suffisant.

En conclusion, ce Turtle Beach Recon 70 s’avère être un parfait petit modèle pour les joueurs débutants ou ceux qui ne souhaitent pas investir de grandes sommes dans les accessoires gaming. Si vous jouez occasionnellement en ligne, que vous ne faites pas de longues sessions de trois heures de jeux, ce modèle est parfait pour vous. Léger, donc confortable (malgré un renfort très modeste de l’arceau), le casque offre également une bonne insonorisation alliée à une qualité bonne de l’audio en rapport qualité/prix. Le microphone permettra également de communiquer avec vos amis en ligne sans soucis de qualité. Ce Turtle Beach Recon 70 est proposé aux alentours de 34,99€. Si par contre vous êtes un hardcore gameurs qui enchaîne les longues sessions de jeux et que vous êtes à la recherche de la qualité optimale autant au niveau confort qu’au niveau qualité des écouteurs et du micro pour vos longues parties en ligne, alors, il sera plutôt conseillé de passer à la gamme au-dessus.

