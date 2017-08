The Big Bang Theory pourrait bien définitivement accéder au rang de série iconique, de celles qui ne semblent jamais devoir s’arrêter. La chaîne mise les 20 ans ! « A l’antenne aussi longtemps que possible » Alors que The Big Bang Theory vient d’être renouvelée pour une 11e et 12e saison, les spéculations vont déjà bon train

The Big Bang Theory pourrait bien définitivement accéder au rang de série iconique, de celles qui ne semblent jamais devoir s’arrêter. La chaîne mise les 20 ans !

« A l’antenne aussi longtemps que possible »

Alors que The Big Bang Theory vient d’être renouvelée pour une 11e et 12e saison, les spéculations vont déjà bon train quant à une prolongation ultérieure de l’une des comédies les plus appréciées de la télévision américaine.

Chuck Lorre, le créateur de la série préfère prendre les choses l’une après l’autre explique-t-il dans une interview au Hollywood Reporter. « Nous n’avons jamais véritablement pensé atteindre la 11e année, alors nous ne pensons pas à ce qui se passe après la 12e. Certains pourraient logiquement dire que c’est la fin de la série, mais je suis très heureux d’être là où on est aujourd’hui. »Un discours bien différent de celui tenu par Kelly Kahl, la présidente de CBS, la chaîne qui diffuse le show. « Nous irons le plus loin possible; 20 ans s’il le faut. J’espère qu’elle pourra être à l’antenne aussi longtemps que possible. » Alors, on ouvre les paris sur la longévité de The Big Bang Theory ?

Un spin-off pour étendre l’univers The Big Bang Theory

La suite est déjà dans les cartons au-delà des nouvelles saisons. Dès la rentrée, un spin-off baptisé « Young Sheldon » sera en effet diffusé en même temps que le show principal. Eviter que les spectateurs se lassent tout en s’appuyant sur le personnage le plus accrochant, le choix est clair pour CBS qui veut continuer de miser sur The Big Bang Theory.

La durée de ce spin-off est déjà aussi au centre des attentions. « Nous regardons la situation un épisode à la fois, c’est ce que nous faisons depuis les 10 dernières années, et ça nous a bien réussi jusqu’ici, » explique Steve Molaro, le showrunner de Young Sheldon.