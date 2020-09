The Boys, un spin-off confirmé pour la série Amazon

Après une première saison particulièrement appréciée des fans, on découvre aujourd’hui une deuxième saison, tout aussi réussie sur Amazon Prime Video de The Boys. La troisième saison a déjà été annoncée et les premières informations ont aussi été dévoilées. Mais la plateforme de streaming de l’entreprise de Jeff Bezos ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. On apprend désormais que les « super-héros » aux antipodes de l’univers Marvel vont se décliner à travers un spin-off.

The Boys, un spin-off sur les jeunes

La série principale suit deux groupes principaux de personnages. D’un côté, les super-héros les plus puissants du monde, de l’autre, des gens « normaux » bien décidés à changer la situation. Il faut dire que les héros sont plutôt du genre sadiques et égocentriques, créés industriellement par une multinationale, Vought International.

Mais, ce spin-off prend une direction différente, même si elle est évoquée marginalement. L’idée est de s’intéresser aux autres super-héros, ceux qui sont moins connus et vivent un peu partout aux Etats-Unis. Le spin-off, se concentrera spécifiquement sur une université américaine qui est réservée aux jeunes ayant des pouvoirs. Bien entendu, c’est encore Vought International qui est aux manettes, mais on crée là un mélange explosif puisque l’université est aussi l’époque des hormones, des émois amoureux et sexuels et de la compétition. A fortiori pour des jeunes qui rêvent d’avoir les meilleurs contrats de super-héros.

Pour l’instant, il n’y a visiblement pas de date de diffusion ni même d’idée de casting. Craig Rosenberg (Preacher) a été embauché comme showrunner. Il travaillera avec l’équipe de la série principale : Seth Rogen, Eric Kripke et Evan Goldberg. Le premier a d’ailleurs salué la nouvelle en évoquant avec humour la naissance d’un « Vaught Cinematic Universe ». De quoi faire sourire Marvel… pour l’instant ?

The Vaught Cinematic Universe is expanding. https://t.co/NfLTaRkIlQ — Seth Rogen (@Sethrogen) September 24, 2020