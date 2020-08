The Boys : avant la saison 2, la suite de la série se dévoile déjà

On attend avec beaucoup d’impatience la seconde saison de la série The Boys sur Amazon Prime Video qui sera mise en ligne, à partir du 4 septembre. La dernière bande-annonce a fait naître beaucoup d’espoirs pour les fans, tant le programme semble repartir sur les très bonnes bases de la première saison. Mais, du côté de la production, on a déjà le regard tourné vers la 3e saison qui a été confirmée du côté d’Amazon. Et autant dire que les préparatifs vont déjà très vite.

The Boys étoffe son casting

On vient en effet d’apprendre que la série venait de recruter un poids-lourd de la petite lucarne, il s’agit de Jensen Ackles, l’interprète de Dean Winchester dans la série Supernatural. Alors que la série fantastique de la CW approche de son terme, il va donc rebondir sur Amazon Prime Video, pour incarner Soldier Boy, le tout premier super-héros moderne, un vétéran de la Seconde Guerre Mondiale. A noter que cette transition a sans doute été facilitée par le fait que le créateur des deux séries est le même, il s’agit d’Eric Kripke. Celui-ci a souligné à quel point il était heureux de poursuivre leur collaboration.

Jensen est un acteur incroyable, et une personne encore plus incroyable, il a l’odeur des cookies aux pépites de chocolat, et je le considère comme mon frère.

Par ailleurs, il a confirmé dans un entretien à Collider que l’écriture de la troisième saison est en cours, via Zoom pour pour pouvoir travailler malgré le confinement. En revanche, Jeffrey Dean Morgan ne devrait pas être au rendez-vous pour des questions d’organisation.

Par ailleurs, interrogé par Comic Book Movie, Eric Kripke a aussi annoncé qu’il se montrait particulièrement ambitieux pour la série The Boys. Il ambitionne ainsi de poursuivre la série sur cinq saisons. Mais rien n’est encore écrit…