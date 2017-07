La fin de l’attente est proche pour les fans de Marvel. The Defenders, la prochaine série du Marvel Cinematic Universe arrive dans moins d’un mois sur Netflix. Pour patienter, découvrez une nouvelle bande-annonce. The Defenders au Comic-Con Que se passe-t-il lorsque l’on met les Avengers à l’échelle de la ville de New York ? On

La fin de l’attente est proche pour les fans de Marvel. The Defenders, la prochaine série du Marvel Cinematic Universe arrive dans moins d’un mois sur Netflix. Pour patienter, découvrez une nouvelle bande-annonce.

The Defenders au Comic-Con

Que se passe-t-il lorsque l’on met les Avengers à l’échelle de la ville de New York ? On obtient The Defenders, la prochaine série Marvel de Netflix. La date de sortie de la série se rapproche et Netflix entretient la passion avec la diffusion d’une nouvelle bande-annonce lors du Comic-Con de San Diego.

Netflix a appliqué la même recette que celle du MCU sur grand écran. Les films ont présenté les Avengers les uns après les autres avant de les rassembler dans un seul. Puis la seconde vague a introduit de nouveaux personnages qui se joignent ensuite au total.

Une série pour les unir tous

The Defenders, c’est donc la réunion de quatre super-héros new-yorkais : Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Incarnés respectivement par Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter et Finn Jones, ils vont devoir travailler ensemble dans cette nouvelle série. Un chemin qui a déjà été préparé avec des crossover et des personnages secondaires en commun. Bref tout est réuni pour transformer les 4 personnages en une équipe. Reste à voir comment ils vont réussir à collaborer. En face d’eux, on trouvera Alexandra (Sigourney Weaver) et Elektra (Elodie Yung).

Plusieurs autres séries Marvel sont attendues d’ici la fin de l’année. On retrouvera ainsi Inhumans à partir de septembre sur ABC, The Punisher sur Netflix et Runaways sur Hulu. Du côté des héros de New-York, les saisons suivantes ont déjà été renouvelées, elles devraient être réparties entre 2018 et 2019.

Mais en attendant, c’est donc la série The Defenders qui sera diffusée sur Netflix à partir du 18 août. Encore un peu de patience donc.