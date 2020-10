The Flash : Wonder Woman pourrait apparaître dans le film DC Comics

Le film DC Comics avec The Flash continue à se faire attendre. Cela fait désormais des années que l’on attend d’en savoir plus sur les aventures solo du personnage incarné par Ezra Miller. Si on sait que le film sera réalisé par Andrés Muschietti, c’est surtout le scénario qui nourrit de nombreuses interrogations, à fortiori alors qu’il a visiblement connu des transformations radicales au fil des mois (et même des ans). Mais, la dernière annonce est plutôt surprenante..

The Flash joue la carte de l’équipe

On sait déjà que le film The Flash devrait être l’occasion de présenter à l’écran quelque chose qui sera vaguement inspiré de FlashPoint, et de s’en servir pour lancer des réalités alternatives. C’est notamment ce qui permettra de donner naissance au Batman incarné par Robert Pattinson qui sera dans une autre réalité que celui joué par Ben Affleck.

Le film The Flash devrait normalement permettre de ramener Ben Affleck dans le rôle de Batman, mais aussi celui de Michael Keaton (dans les films de Tim Burton). Ray Fisher, alias Cyborg, devrait aussi avoir le droit à un rôle à l’écran, même si de façon plus légère (une situation qui ne lui plaît pas vraiment d’ailleurs).

Mais c’est désormais Gal Gadot / Wonder Woman, qui est annoncée comme pouvant elle aussi être présente à l’écran dans le film The Flash. Elle serait actuellement en pleine négociation avec les studios afin d’apparaître pour un petit rôle là aussi. Il n’est pas question d’un rôle central. L’idée est déjà dans l’air depuis plusieurs années. A l’heure actuelle, le film The Flash est prévu pour le 4 novembre 2022. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau décalage si la situation sanitaire et économique des salles de cinéma continue à se dégrader. D’ici-là, on pourra découvrir Wonder Woman 1984 et surtout le Snyder Cut de Justice League.