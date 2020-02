The Hunt : le film polémique aura bien droit à une sortie

Il y a quelques mois, la sortie du film The Hunt était annulée suite aux pressions de Donald Trump et des conservateurs américains. A l’époque, le film était jugé trop critique à l’égard notamment des suprémacistes blancs. Le film devait initialement sortir dans les salles le 27 septembre 2019 aux États-Unis. Alors que l’on pensait que le film de Craig Zobel était condamné, la machine est relancée. Complètement.

The Hunt se dote d’une bande-annonce

Le film faisait polémique à l’époque, notamment en raison du contexte, après des tueries de masse à Dayton et El Paso. Résultat, une polémique majeure qui avait poussé Universal Pictures et Blumhouse à faire machine arrière.

Il faut dire que dans ce film, le scénario est celui d’Américains qui sont kidnappés et emmenés en Europe où ils servent de gibier pour des milliardaires, lors de chasses à l’homme grandeur nature. L’actrice principale est Betty Gilpin, mais le casting compte aussi Emma Roberts, Ethan Suplee, Hilary Swank, Ike Barinholtz ou encore Justin Hartley.

Avant la sortie de septembre dernier, The Hunt s’était doté d’une première bande-annonce. Pour relancer le buzz autour du film, une seconde bande-annonce a donc été mise en ligne par Universal Pictures. La vidéo nous refait un peu les présentations des deux camps, mais surtout nous montre à quoi on peut vraiment s’attendre du point de vue de la violence et des combats.

La sortie est cette fois annoncé pour le 13 mars aux États-Unis. Pour la France, il faudra en revanche avoir un peu plus de patience puisque la sortie est prévue pour le 22 avril prochain. On espère qu’une autre polémique ne va pas voir le jour d’ici là et envoyer de nouveau le films dans les oubliettes d’Hollywood.